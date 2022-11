Spółka ElectroMobility Poland (EMP) odpowiedzialna za produkcję polskiego samochodu elektrycznego Izera podpisała umowę licencyjną z chińskim gigantem motoryzacyjnym. Geely będzie dostawcą płyty podłogowej do narodowego elektryka.

Geely dostawcą platformy dla polskiej Izery

Wreszcie poznaliśmy dostawcę platformy podłogowej dla polskiego samochodu elektrycznego. Spółka ElectroMobility Poland poinformowała dziś o podpisaniu umowy z chińską grupą Geely. Dedykowana platforma SEA (Sustainable Experience Architecture) ma zostać wykorzystana do produkcji docelowo trzech modeli Izery: SUV, kombi oraz hatchback.

Geely doskonale zna specyfikę branży motoryzacyjnej - w samym 2021 roku grupa sprzedała ponad 2,2 mln pojazdów, z czego ok. 30% stanowiła marka Volvo.

To wielki dzień dla Polaków. Zadowoleni mogą być też Chińczycy

Platforma SEA, na której powstanie Izera, do tej pory była wykorzystywana wyłącznie w holdingu Geely. Oznacza to, że producent nie sprzedawał licencji na jej wykorzystanie poza grupę.

Współpraca grupy z Chin ze spółką ElectroMobility Poland jest o tyle ważna, że Izera zyska doświadczonego partnera w produkcji z dobrze rozwiniętą technologią (umowa dotyczy też struktury oprogramowania), z kolei Geely może liczyć na szybszy rozwój elektromobilności w Europie centralnej.

Izera coraz bliżej pojawienia się na drogach. Potrzeba kilku lat i 6 miliardów złotych

Negocjacje dotyczące pozyskania dostawcy platformy były długotrwałym procesem. ElectroMobility Poland i Geely „definiowały szeroki zakres współpracy w długim horyzoncie czasowym” - a wszystko po to, aby możliwie szybko dostarczyć najwyższej jakości polski samochód elektryczny.

Choć grunt przeznaczony do budowy fabryki Izery został już wyznaczony, to produkcja pierwszych modeli rozpocznie się nie wcześniej, niż w 2024 roku. Wiemy też, że do rozpoczęcia produkcji spółka wyda jeszcze 6 miliardów złotych. Informacje dotyczące tego, skąd zostanie pozyskany ten kapitał pozostają tajemnicą.

