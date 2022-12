Jak połączyć smartwatcha z iPhonem oraz telefonem z Androidem oraz dlaczego Apple Watch paruje się tylko z iPhonem?

Połączenie smartwatcha z telefonem powoduje, że przestaje być on tylko zegarkiem. Staje się urządzeniem przy pomocy którego dokonamy płatności, odbierzemy połączenie i sprawdzimy maila. Parowanie smartwatcha z telefonem ułatwia życie także sportowcom. Pozwala wygodnie kontrolować przemierzony dystans, spalone kalorie i tętno. Jak dodać sobie funkcji i połączyć smartwatcha z telefonem?

Co jest istotne podczas połączenia smartwatcha z telefonem?

Smartwatcha z telefonem połączymy wykorzystując łączność Bluetooth. Fakt, że zegarek i telefon mogą je wykorzystywać to jednak za mało i podstawową kwestią jest jest system operacyjny smartwatcha. Może być to WearOS lub WatchOS (dla urządzeń marki Apple). Ta różnica powoduje, że Apple Watch jest kompatybilny tylko z urządzeniami marki Apple. Zegarki Samsunga, Xiaomi, Hiuawei i wielu innych, możemy sparować ze smartfonem dowolnej marki, który obsługuje system Android lub iOS.

Smartfon z Androidem będzie potrzebował aplikacji producenta smartwatcha. iPhone dla dogadanie ze smartwatchem Apple, aplikacji Apple Watch.

Jak połączyć Apple Watch z iPhonem?

Pobierz aplikacją Apple Watch z AppStore i upewnij się, że iPhone ma uruchomioną łączność Bluetooth

Uruchom zegarek wywołując na ekranie logo Apple i upewnij się, że jest naładowany

Na telefonie uruchom aplikację Apple Watch i wybierz „Rozpocznij Parowanie”

Zbliż zegarek do iPhone’a umieszczając go nad animacją.

Jeśli jest to pierwsze parowanie urządzeń, poczekaj na komunikat „Skonfiguruj ten Apple Watch”

Wybierz „Dalej” i wybierz odpowiednie dla siebie ustawienia z opcji proponowanych przez aplikację.

Jeśli konfigurej już kolejnego Apple Watch zwróć uwagę, aby skonfigurować nowe urządzenie i nie zmieniać ustawień poprzedniego zegarka.

Możesz też połączyć Apple Watch ze swoim Apple ID, ale jest to opcjonalne. Służy właściwie tylko funkcji Znajdź Urządzenie. Podobnie jest z kodem dostępu. Możesz go nadać smartwatchowi, aby wykorzystywać go do płatności Apple Pay. Jeśli nie chcesz tej funkcji, wystarczy, że pominiesz nadanie kodu dla swojego Apple Watch.

Jak połączyć smartwatcha z iPhonem?

Właściciel iPhone;a może przy jego pomocy obsługiwać smartwatcha z systemem WearOS. W tym celu należy skonfigurować smartwatch z systemem WearOS z telefonem Apple

Pobierz z AppStore aplikację WearOS i upewnij się o aktywności połączenia Bluetooth telefonu.

Uruchom aplikację WearOS i wybierz polecenie skonfiguruj/ połącz/ synchronizuj.

Zbliż smartwatch do telefonu i poczekaj na informację o wyszukanych zegarkach na ekranie iPhone’a.

Wybierz nazwę parowanego smartwatcha i sprawdź czy kod na ekranie telefonu i zegarka jest taki sam.

Jeśli jest w porządku, potwierdź połączenie urządzeń na telefonie.

Jak podłączyć smartwatcha z telefonem Android?

Ze Sklepu Play pobierz aplikację producenta smartwatcha. Może być to Galaxy Wearable, Huawei Zdrowie, Zepp Life (dla zegarków Xiaomi). Możesz też użyć aplikacji Wear OS, ale nie zawsze będzie ona proponować w pełni kompatybilne połączenie. Warto więc traktować ją jako ostateczność.

Upewnij się, że smartwatch i telefon są naładowane oraz mają uruchomioną łączność Bluetooth, a następnie umieść je obok siebie.

Uruchom aplikację do obsługi smartwatcha na ekranie telefonu i potwierdź parowanie.

Poczekaj na listę wyszukanych zegarków i wybierz interesujące Cię urządzenie..

Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Dlaczego parowanie smartwatcha za telefonem kończy się niepowodzeniem?

Najczęstsze problemy z parowaniem smartwatcha ze smartfonem to odpowiednia aplikacja. Dotyka ona przede wszystkim użytkowników telefonów z Androidem. Podczas parowania Apple Watcha najczęstszą pomyłką jest konfigurowanie poprzedniego zegarka, zamiast nowego. Poszukiwanie przyczyn problemu warto jednak rozpocząć od podstaw.

poziom naładowania baterii

uruchomiona łączność Bluetooth

kompatybilność aplikacji (czy korzystamy z odpowiedniej, podpowie nam instrukcja smartwatcha)

aktualizacja aplikacji.

Istotne jest też stan smrtwatcha. On także musi być naładowany, a niektóre modele wymagają dodatkowego uruchomienia trybu parowania.