Społeczność Cyberpunk 2077 nie przestaje zaskakiwać. Tym razem pewien Youtuber postanowił pokazać, jak wyglądałaby produkcja CD Projekt Red, gdyby do gry wstawić Jasia Fasolę.

Jaś Fasola w Cyberpunk 2077

Mimo iż od premiery Cyberpunk 2077 minęło już sporo czasu, to CD Projekt Red dwoi się i troi, aby doprowadzić grę do odpowiedniego stanu. Twórcy pracują również nad wersją na nowe generacje oraz nad DLC, które trafi do nas w 2022 roku. W całym tym szaleństwie patchy nie można zapomnieć o społeczności, która również ma bardzo ciekawe, a nieraz nawet kuriozalne pomysły na usprawnienie gry. Jednym z takich pomysłów pochwalił się YouTuber eli_handle_b․wav, który zaprezentował, jak wyglądałby Cyberpunk 2077 z Jasiem Fasolą. Film stał się na tyle popularny, że w momencie pisania tego newsa liczba wyświetleń przekroczyła 220 tysięcy. Zobaczcie sami, jak Jaś Fasola prezentuje się w Night City.

Warto tutaj wspomnieć, że nie jest to pierwszy materiał opublikowany na kanale. W przeszłości autor stworzył filmy, w których pokazuje wampira Blade'a w Wiedźminie III: Dziki Gon, czy chociażby Waltera White'a w drugiej części gry Half-Life. Nie brakuje również licznych komentarzy, które wychwalają prace autora. Jeśli zaś o mnie chodzi, to film jest wyśmienity, a nam pozostaje cierpliwie czekać na kolejne produkcje od autora. Kto wie, czego możemy się jeszcze spodziewać.

