Nadal czekamy na premierę kart graficznych Intel Arc, ale w sieci już pojawia się sporo przecieków o sprzęcie. Ostatnio natrafiliśmy na ciekawe informacje dotyczące modelu Intel Arc A580.

Do tej pory Intel potwierdził trzy modele z nowej generacji: podstawowy Arc A380 (który już pojawił się w Chinach), a także wydajniejsze Arc A750 i Arc A770. Model Intel Arc A580 jeszcze nie został potwierdzony przez producenta, ale pojawiał się w różnych spekulacjach. Teraz został on odnaleziony w benchmarku Ashes of the Singularity.

Karta graficzna Intel Arc A580 – tajemniczy model Intela

Model Intel Arc A580 ma reprezentować średni segment wydajnościowy. Nieoficjalnie wiadomo, że karta bazuje na układzie graficznym Intel ACM-G10 z 16 blokami Xe (2048 procesory strumieniowe) i oferuje 8 GB pamięci GDDR6 128-bit.

Nowe karty graficzne Intel Arc z serii 5 i 7 mają zadebiutować latem. Nie wiadomo kiedy dokładnie i ile trzeba będzie za nie zapłacić.

Pierwsze testy karty graficznej Intel Arc A580

Wygląda jednak na to, że niektórzy już teraz mają dostęp do sprzętu, bo w bazie benchmarka Ashes of the Singularity (AotS) pojawiły się wpisy konfiguracji z tajemniczym procesorem Intel Core (16 rdzeni/16 wątków) i kartą graficzną Intel Arc A580.

Konfiguracja w trybie Minimum 1080p z wykorzystaniem Vulkan API uzyskała wynik 9300 punktów (płynność 95 fps). Zaskoczenia nie ma, bo wynik ten plasuje się gdzieś w okolicy konkurencyjnych modeli GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3060.

Warto jednak mieć na uwadze, że Ashes of the Singularity to dosyć specyficzny benchmark, którego wskazania nie zawsze muszą się pokrywać z testami w innych grach. Czekamy zatem na kolejne informacje o wydajności A580 i oczywiście na premierę kart.

Źródło: AotS Benchmark, VideoCardz, TechPowerUp