Ostatnio na rynku pojawia się coraz więcej używanych kart graficznych w atrakcyjnych cenach. Nie każdy jednak wie, że zakup takiego sprzętu jest obarczony sporym ryzykiem.

Napływ używanych kart graficznych to efekt zamykania azjatyckich kopalni kryptowalut – górnicy zostali zmuszeni do zwinięcia interesu, ale chcą odzyskać część zainwestowanych pieniędzy i masowo wyprzedają pokoparkowe konstrukcje.

Ceny kart z drugiej ręki potrafią być wyjątkowo atrakcyjne (szczególnie, że sklepy nadal oferują nowy sprzęt po zawyżonych stawkach), więc część osób na pewno zastanawia się nad zakupem takiej konstrukcji. Problem w tym, że pokoparkowe karty to loteria – ciekawie opisała to firma Palit.

Karta graficzna z koparki – warto kupić?

Wszystko zależy od sposobu eksploatacji karty graficznej. Niektóre modele pracują w dobrych warunkach, a górnicy nawet specjalnie obniżają im taktowania (pozwala to poprawić efektywność energetyczną, ale przy okazji obniża obciążenie sprzętu). Niestety, są też konstrukcje eksploatowane do granic możliwości.

Mocno eksploatowane karty, które pracują w podwyższonej temperaturze, często mają problemy z systemem chłodzenia, co wpływa na pogorszenie kultury pracy. Dodatkowym kłopotem jest przyspieszone utlenianie połączeń lutowanych, co może prowadzić do usterki procesora graficznego czy kości pamięci.

Ważną informacją jest również kwestia obniżenia wydajności. Testy w niezależnych serwisach wykazały, że karty graficzne po roku działania w koparkach mogą mieć o około 10% niższe osiągi niż identyczne nowe modele.



Największe kopalnie kryptowalut wykorzystywały setki lub tysiące kart graficznych - teraz te karty pojawiają się w serwisach z ogłoszeniami

Gwarancja na koparkowe karty graficznej

No dobrze, a co w przypadku uszkodzenia pokoparkowej karty graficznej? Można taki model oddać na gwarancję? Firma Palit przyznaje, że nie dysponuje narzędziami pozwalającymi stwierdzić, czy karta była wykorzystywana do kopania kryptowalut czy nie. Niektóre rodzaje uszkodzeń jednak mogą na to jednoznacznie wskazywać i wówczas także należy liczyć się z utratą gwarancji.

Gwarancja zostaje także unieważniona w przypadku ingerencji w kartę graficzną. Dotyczy to demontażu układu chłodzenia, wymiany wentylatorów i termopadów, a tym bardziej przelutowania procesora graficznego czy kości pamięci (takim modyfikacjom często są poddawane właśnie pokoparkowe modele).

Warto dodać, że wszystkie karty mają numery seryjne i wiadomo na jakim rynku pierwotnie zostały sprzedane. Szczegóły dotyczące warunków gwarancji na karty Palit znajdziecie na tej stronie.

Pokoparkowe karty graficzne to loteria

Czy warto kupić kartę graficzną z koparki? To zależy na jaki sprzęt uda nam się trafić – niektóre egzemplarze mogą bezproblemowo pracować wiele lat, a niektóre zepsują się po tygodniu. W drugim przypadku istnieje ryzyko, że producent unieważni gwarancję, a my stracimy pieniądze.

Źródło: Palit, foto: Bits Be Trippin'