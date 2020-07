KFC chce nam serwować nuggetsy z drukarki 3D – nie będą wegetariańskie, ale ich produkcja będzie znacznie bardziej przyjazna środowisku. To jeden ze sposobów na stanie się „restauracją przyszłości”.

KFC zapowiada nuggetsy z drukarki 3D. Technologie medyczne w branży gastronomicznej

KFC może nam wkrótce zaserwować nuggetsy tworzone w laboratorium. O możliwości drukowania jedzenia na drukarkach 3D słyszeliśmy już dawno, ale dotąd tak otwarcie nie mówiły o tym największe sieci gastronomiczne. To, czy przetrwają one w przyszłości, może jednak zależeć od tego, czy staną się bardziej przyjazne środowisku, a przejście na taką technologię to właśnie taka zmiana na plus.

Na potrzeby tego projektu sieć KFC nawiązała współpracę z rosyjską firmą 3D Bioprinting Solutions. Ta twierdzi, że jest w stanie dostarczyć laboratoryjnie tworzone mięso drobiowe, które to z kolei ma zostać wykorzystane do produkcji popularnych nuggetsów.

Jeżeli jednak myślicie, że to nie będzie prawdziwe mięso, to jesteście w błędzie. Laboratoryjne nuggetsy KFC w żadnym razie nie będą wegetariańskie. Nowi partnerzy przekonują jednak, że metoda z wykorzystaniem drukarek 3D będzie mimo to zdrowsza i bardziej przyjazna środowisku. Całość opiera się bowiem na pozyskiwaniu komórek, a następnie hodowaniu mięsa w laboratorium. Podobnie jak robi się to już teraz w medycynie.

Dlaczego biodrukowanie mięsa jest lepsze od klasycznej hodowli zwierząt?

Drobiowe komórki miałyby być łączone z (bliżej nieokreślonym) materiałem roślinnym (a następnie standardowo przyprawiane i panierowane), w efekcie czego zachowane miałyby zostać właściwości mięsa (takie jak smak, tekstura czy mikroelementy), ale zaangażowanie żywych zwierząt miałoby być ograniczone do absolutnego minimum.

Oprócz tego biodrukowanie nuggestsów ma pozwolić także na eliminację chemicznych dodatków stosowanych w tradycyjnej hodowli drobiu, dzięki czemu „produkt końcowy” byłby znacznie „czystszy”. KFC wylicza także: 25-krotne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 100-krotnie mniejsze wykorzystanie ziemi oraz zmniejszone o połowę zużycie energii w porównaniu do aktualnych metod.

Plusy mamy omówione, a jakie są minusy? To przede wszystkim fakt, że biodrukowanie 3D to bardzo powolny proces, a efekty mogą nie być szczególnie trwałe. Jest wiele znaków zapytania, ale KFC jest gotowe do współpracy z 3D Bioprinting Solutions, aby znaleźć odpowiedzi.

