Sebastian Barysz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Wreszcie poznaliśmy datę premiery skate. – wieloosobowej gry z otwartym światem, która będzie dostępna za darmo na wszystkich platformach. Oto najważniejsze informacje.

Electronic Arts wraz z Full Circle informują, że premiera skate. odbędzie się 16 września 2025 r. Tego dnia produkcja trafi do wczesnego dostępu. Jeśli chodzi o platformy, to zadbano o cały ich wachlarz: skate. będzie dostępne na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One oraz na PC (Steam, Epic Games Store, EA App). Cena gry? Całe 0 zł.

Deskorolką przez otwarty świat

Sercem otwartego świata w skate. jest tętniące życiem miasto San Vansterdam podzielone na cztery charakterystyczne dzielnice: Hedgemont, Gullcrest, Market Mile oraz Brickswich. W toku rozgrywki gracze będą eksplorować, odkrywać miejscówki, szlifować sztukę jazdy na deskorolce, czy rywalizować z innymi graczami. Rozgrywka ma charakter międzyplatformowy. Nie zabraknie tu również cross-progresji.

Ważnym elementem gry jest odświeżony system Flick-It. Zbudowano go od podstaw na silniku Frostbite. Ma on oferować pełną kontrolę nad deskorolką i jednocześnie być najbardziej realistycznym doświadczeniem w historii serii. Rzecz jasna nie zabraknie nowych tricków, takich wallie, slappie, czy firecracker.

Można się pogubić w gąszczu tych nazw, więc deweloperzy postanowili wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku nowych graczy. W grze skate. pojawi się Skatepedia, czyli kompendium wiedzy na temat tricków, stylów jazdy i wszelkiej maści wskazówek.

Skoro mowa o otwartym świecie, to warto nakreślić, w jaki sposób skate. podchodzi do kwestii eksploracji. Otóż kluczowy będzie system sterowania off-board, który daje swobodę chodzenia, wspinania się i docierania do wcześniej niedostępnych miejsc. Natomiast funkcja Quick Drop pozwoli umieścić rampy, poręczę i inne obiekty w dowolnym miejscu, przez co gracze dostosują otoczenie do swojego stylu jazdy.

Brzmi zachęcająco, czy niekoniecznie? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: EA

