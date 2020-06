Kingdom Come: Deliverance zapowiadało się intrygująco i już jakiś czas temu stało się jasne, że twórcy mogą zapisać ten projekt na konto swoich sukcesów. Do tej pory nie zdecydowaliście się na zakup? Może teraz zmienicie zdanie.

Sprzedaż Kingdom Come: Deliverance przekroczyła 3 mln egzemplarzy

Sukces jest tutaj udokumentowany konkretnymi liczbami. Jak właśnie ujawniono, na zakup Kingdom Come: Deliverance zdecydowały się już ponad 3 mln graczy. To jednak nie wszystko co może cieszyć producenta oraz wydawcę. Dodać trzeba do tego jeszcze 1,5 mln sprzedanych DLC.

Chociaż Kingdom Come: Deliverance zapowiadało się bardzo intrygująco, po premierze niewiele wskazywało na to, że gra zostanie dobrze zapamiętana. Trzeba bowiem uczciwie przyznać, że roiło się w niej od błędów. Twórcy zakasali rękawy, obiecali ze wszystkim się uporać i ostatecznie im się to udało. W efekcie, rok po premierze Warhorse Studios świętowało 2 mln sprzedanych egzemplarzy, teraz udało się przełamać kolejną barierę.

Darmowy weekend z Kingdom Come: Deliverance

Ogłaszając radosną dla siebie nowinę, Warhorse Studios zdecydowało się na udostępnienie Kingdom Come: Deliverance za darmo. Wprawdzie nie za zawsze, ale na okres w pełni wystarczający do dokładnego przyjrzenia się rozgrywce.

Przygotowano tzw. darmowy weekend, który potrwa od 18 do 22 czerwca. Jedyny warunek uczestnictwa do posiadanie PC oraz konta na platformie Steam.

Warhorse Studios z nowym logo, a wkrótce z nową grą

Na koniec warto dodać, iż Warhorse Studios przedstawiło również nowe logo (widać je na powyższej grafice).

„Nowy projekt odzwierciedla mocne i dynamiczne walory zespołu, będąc jednocześnie wiernym pochodzeniu firmy. Tak samo jak połączone litery H oraz O w słowie WARHORSE, inspirowane średniowiecznymi manuskryptami.”

Obecnie studio liczy już 140 pracowników, a przypomnijmy, że było zakładane w 2011 roku przez dwóch developerów. Nie jest tajemnicą, iż Warhorse Studios przygotowuje się do pracy nad nowym projektem. Wkrótce powinniśmy doczekać się oficjalnej zapowiedzi.

Źródło: Koch Media

