Zdaje się, że zaledwie wczoraj pisaliśmy o ubiegłorocznej podwyżce cen Disney+, tymczasem serwis planuje już kolejną. Zmiany dotrą do Polski jeszcze w październiku i wprowadzą rozróżnienie na dwa pakiety: Premium i Standard.

Kolejna podwyżka cen Disney+ w Polsce

Na początku listopada zeszłego roku cena subskrypcji Disney+ wzrosła z 28,99 do 37,99 zł w odniesieniu do subskrypcji miesięcznej oraz z 289,90 do 379,90 zł w przypadku subskrypcji rocznej. Wszystko wskazuje na to, że mamy już do czynienia z coroczną tradycją. 17 października czeka nas bowiem kolejna podwyżka cen Disney+ w Polsce.

Ta pozostaje w związku z wprowadzeniem do oferty platformy nowego pakietu Premium, w ramach którego uzyskacie dostęp do kompletu treści, również tych w jakości 4K i Dolby Atmos, z opcją korzystania z czterech urządzeń równolegle. Taka przyjemność będzie Was kosztować 49,99 zł miesięcznie albo 499,90 zł rocznie.

Wszyscy chcący nieco oszczędzić, będą mieli taką możliwość, a to za sprawą pakietu Standard, oferującego treści w jakości Full HD, z opcją do dwóch streamów równocześnie. Dostęp do niego wykupicie za 29,99 zł miesięcznie albo 299,90 zł rocznie.

Podwyżka cen Disney+ w Polsce – co z dotychczasowymi subskrybentami?

Dotychczasowi użytkownicy Disney+ nie będą mogli przedłużyć subskrypcji o kolejne okresy rozliczeniowe na obecnych warunkach. Nowe pakiety pojawią się u nich 21 listopada 2024 roku w przypadku subskrypcji miesięcznej lub począwszy od następnej płatności – w przypadku rozliczenia rocznego.

Disney+ z reklamami w Polsce?

Trzecim pakietem, składającym się na ofertę Disney+ jest ten z reklamami. Choć 17 października dokona on ekspansji na kolejne rynki – Finlandię, Holandię i Portugalię – jego polska premiera nie widnieje jeszcze w oficjalnie znanych planach. Skorzystacie z niego już w Danii, Francji, Niemczech, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Źródło: Disney+