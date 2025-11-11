Komputery

Zbudował komputer w mikrofalówce. Takiego projektu jeszcze nie było

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Kto powiedział, że komputer musi wyglądać jak nudna czarna skrzynka? Zespół SignalRGB udowodnił, że technologia może mieć poczucie humoru – stworzył w pełni działający zestaw PC ukryty w… kuchence mikrofalowej, z monitorem w drzwiczkach i RGB w środku.

W czasach, gdy wygląd komputera może być równie ważny jak jego wydajność, modderzy prześcigają się w nietypowych projektach. Zespół SignalRGB zaprezentował wyjątkowy zestaw, który trudno odróżnić od… kuchenki mikrofalowej.

Komputer w kuchence mikrofalowej

Na pierwszy rzut oka trudno się domyślić, że kuchenka mikrofalowa to tak naprawdę komputer. W miejscu szyby w drzwiach zamontowano monitor, a w prawym górnym rogu niestandardowy ekran LCD, zastępujący oryginalny wyświetlacz mikrofalówki. To jednak nie koniec niespodzianek – w miejscu klawiatury numerycznej znalazł się Stream Deck, idealny dla streamerów i twórców treści. 

W środku zamontowano następującą konfigurację: 

  • Procesor: Intel Core Ultra 5 225 z chłodzeniem wodnym 
  • Pamięć RAM: Patriot Viper Xtreme 5 M 48GB 6000MT/s 
  • Płyta główna: MSI MPG Z890I EDGE TI 
  • Karta graficzna: GeForce RTX 5060 Ti 16GB 
  • Dysk SSD: Patriot Viper VP4300 Lite NVMe 2TB 
  • Zasilacz: SFX 1100W, 80 Plus Platinum 

Całość została dopełniona efektownym oświetleniem RGB, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obudowy. Wszystkimi elementami – w tym ekranem LCD – można sterować za pomocą aplikacji SignalRGB. 

Efekt końcowy robi ogromne wrażenie – może nie pod względem wydajności, ale przede wszystkim pomysłowości. Koniecznie zobaczcie poniższy filmik: 

