Miniaturowe komputerki cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a producenci przygotowują coraz ciekawsze konstrukcje. Ostatnio firma Chuwi (nie jest ona u nas zbyt popularna, ale niektórzy z Was mogą ją kojarzyć z tabletów) przygotowała komputerek… wielkości jabłka.

Chuwi LarkBox – najmniejszy komputer na świecie do filmów 4K

Chuwi LarkBox, bo właśnie o nim mowa, ma wymiary 61 x 61 x 43 mm i waży 127 gramów, co można porównać właśnie do średniej wielkości jabłka. Na obudowie wyprowadzono najpotrzebniejsze złącza: dwa porty USB, jeden USB typ C, złącze audio oraz wyjście HDMI. Jest też łączność Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 5.0.

W środku zainstalowano 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron N4100 z grafiką UHD Graphics 600, a także 6 GB pamięci LPDDR4 oraz 128 GB pamięci na dane. Do chłodzenia komponentów wykorzystano malutki wentylatorek (podobno bardzo cichy, ale wszyscy dobrze wiemy jak to jest z takimi "bączkami").

Jasne, specyfikacja nie powala. Tyle, że ona nie ma powalać. To jeden z najmniejszych komputerów na świecie, który ma służyć do codziennych, mniej wymagających zastosowań - producent chwali się, że LarkBox to najmniejszy komputer na świecie, który poradzi sobie z odtwarzaniem filmów 4K. Pewnie nie będzie też problemów z odpaleniem przeglądarki czy starych gier. Cena póki co nie jest znana.

