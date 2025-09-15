Koniec kart GeForce RTX 5000 FE? NVIDIA tłumaczy zamieszanie

W branżowych mediach pojawiły się plotki, jakoby NVIDIA rezygnowała z produkcji kart graficznych GeForce RTX 5000 Founders Edition. Firma zabrała głos i rozwiała wątpliwości.

W kilku europejskich sklepach NVIDII zabrakło kart graficznych GeForce RTX 5080 i GeForce RTX 5090 Founders Edition. Szybko pojawiły się spekulacje, że producent może kończyć ich produkcję, przygotowując się do premiery nowych modeli GeForce RTX 5000 SUPER.

NVIDIA dementuje pogłoski

NVIDIA jednak zdementowała te pogłoski. W oświadczeniu dla serwisu WCCFTech firma podkreśliła:

"Karty GeForce RTX z serii 50 Founders Edition są nadal w produkcji. Są to produkty limitowane, dlatego od czasu do czasu znikają z naszej oferty, by później wrócić, gdy znów będą dostępne.”

Duże zainteresowanie kartami

Oznacza to, że GeForce RTX 5080 i 5090 Founders Edition są jedynie chwilowo niedostępne i wkrótce powinny ponownie pojawić się w sklepie producenta. Co istotne, niedawno NVIDIA obniżyła ceny swoich wersji Founders Edition, co czyni je atrakcyjniejszą alternatywą wobec niereferencyjnych modeli partnerskich producentów – to z kolei mogło przyczynić się do szybszego wyprzedania zapasów.

GeForce RTX 5080 to mocna karta dla graczy celujących w płynną rozgrywkę w 4K i wysoką efektywność energetyczną, podczas gdy RTX 5090 to flagowy model oferujący najwyższą wydajność dostępną w serii. Wersje Founders Edition obu kart wyróżniają się charakterystycznym, minimalistycznym projektem NVIDII oraz nieco niższą ceną względem wielu autorskich konstrukcji partnerów. W praktyce RTX 5080 Founders Edition to rozsądny wybór dla większości graczy, a RTX 5090 Founders Edition pozostaje sprzętem dla entuzjastów oczekujących absolutnie topowych osiągów.

Kiedy karty GeForce RTX 5000 SUPER?

Jako powód rzekomego wycofania kart GeForce RTX 5000 Founders Edition podawano zbliżającą się premierę modeli GeForce RTX 5000 SUPER, które – według nieoficjalnych doniesień – miałyby oferować większą pojemność pamięci wideo.

Tymczasem najnowsze przecieki wskazują, że NVIDIA mogła przesunąć debiut serii SUPER. Nieoficjalnie mówi się, że ulepszone karty trafią na rynek dopiero na początku 2026 roku, najpewniej podczas targów CES 2026. Na rynku zapewne pojawią się zarówno wersje NVIDIA Founders Edition, jak i autorskie konstrukcje partnerskich producentów.