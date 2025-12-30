Ulubieńcy Stanów. Dzięki nim kryzys pamięci może być krótszy

Koreańscy producenci pamięci będą mogli pracować nad nowymi pamięciami bez ograniczeń, o ile potwierdzą się doniesienia Reutera. Według danych agencji Stany Zjednoczone potraktują swoich partnerów łaskawie.

W obliczu pełnej napięć polityki Stanów Zjednoczonych dotyczącej dystrybucji technologii do Chin, każde zwycięstwo jest na wagę złota. Od listopada 2024 roku dostarczanie do fabryk rozwiązań, których proces litograficzny przekracza 7nm jest ściśle ograniczone i podlega kontroli Departamentu Handlu. To utrudnia sytuację firmom, które przynajmniej część swojej produkcji organizowały w Chinach. To także jeden z powodów, dla którego w 2026 roku sprzęt będzie jeszcze droższy.

Są jednak firmy, które mają problemy i te, które mogą liczyć na korzystne traktowanie. Stany Zjednoczone chcą mieć silnego technologicznego sojusznika w Korei Południowej, chociażby po to, by kolejne podwyżki cen podzespołów były choć trochę łagodniejsze. Wyłączenie produkcji z Chin to nie tak łatwy proces, więc większość producentów musi liczyć na ugodę ze Stanami Zjednoczonymi.

Samsung i SK Hynix mogą świętować sukces

Produkowanie chipów wiąże się z zainwestowaniem milionów w linie produkcyjne, które są na tyle wyspecjalizowane, że ich transportowanie czy modyfikacja stają się niezwykle trudne. Dlatego też łatwiej jest negocjować dostęp do amerykańskiej technologii niż próbować zastąpić ją swoimi rozwiązaniami.

Stany Zjednoczone, zwłaszcza za rządów administracji Donalda Trumpa, podchodzą niechętnie do wydawania kolejnych licencji. Widać to chociażby na przykładzie akceleratorów do zadań sztucznej inteligencji NVIDIA H100. Nie powstrzymuje to Chin, które wszystkimi siłami próbują przeszmuglować jak najwięcej sztuk tej technologii, co jeszcze na początku grudnia skończyło się zatrzymaniem dwóch obywateli Chin na terenie Stanów Zjednoczonych.

W przypadku elementów niezbędnych do wytwarzania chipów przez Samsung i SK Hynix, nie zajdzie potrzeba wykorzystania tak radykalnych metod. Według przecieków do których dotarł Reuters, koreańscy producenci przez najbliższy rok nie będą mieli problemów z dostarczaniem komponentów do budowy chipów.

Samsung odpowiada za dyski w wielu sprzętach

Dlaczego ma to znaczenie? Samsung to największy na świecie dostawca pamięci, ważnych nie tylko w urządzeniach konsumenckich, ale i w serwerach oraz akceleratorach AI. Na drugim miejscu jest SK Hynix. Utrudnienie działania którejkolwiek z tych dwóch firm mogłoby negatywnie przełożyć się na dostępność pamięci, a w efekcie – na ceny.

Źródło: Reuters