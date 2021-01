Hitman 3 zadebiutuje za nieco ponad tydzień. Na ostatniej prostej przed premierą twórcy postanowili przypomnieć, że zabawa będzie możliwa również w trybie VR.

Hitman 3 w rzeczywistości rozszerzonej

Przypomnieli, bo z zapowiedzią rozgrywki w trybie VR mieliśmy do czynienia już kilka miesięcy temu. Nie był to najsilniej promowany element, ale trudno się temu dziwić, ponieważ gogle VR to sprzęt wciąż niszowy, a tutaj dodatkowo mowa o ograniczeniu do PlayStation VR. Zdecydowana większość sięgających po grę Hitman 3 przystąpi do standardowej rozgrywki przed monitorem lub telewizorem.

To jednak w przypadku skorzystania z PlayStation VR będzie można mówić nie tyle o skradance/grze akcji, ale o symulatorze płatnego mordercy. Profesja głównego bohatera serii jest chyba wszystkim doskonale znana, a właśnie tutaj można będzie obserwować akcję jego oczami. Jak wygląda to w praktyce? Częściowej odpowiedzi udziela poniższy materiał wideo.

Premiera Hitman 3 już 20 stycznia

Nic nie wskazuje na to, aby IO Interactive miało zmienić plany odnośnie daty premiery gry. A skoro tak to wypada oczekiwać, że zabawa będzie możliwa od 20 stycznia. Hitman 3 trafi na PC (czasowa wyłączność dla sklepu Epic Games Store) oraz konsole Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5.

W ostatnich dniach potwierdzono, że gra będzie potrzebowała 100 GB przestrzeni na dysku. To niespodzianka z gatunku tych przyjemniejszych, ponieważ sięgający po tę pozycję otrzymają tu również dostęp do zawartości z dwóch poprzednich części tzw. nowej trylogii, do której zaliczają się również Hitman z 2016 roku i Hitman 2 z 2018 roku (o ile mają je w kolekcji) i to z udoskonaleniami graficznymi.

