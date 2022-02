Korki na polskich drogach nie odeszły do przeszłości i długo się to pewnie nie zmieni. Niemniej jednak pandemia przyniosła ze sobą pozytywny efekt – w większości miast poziom zakorkowania spadł.

Korki w Polsce. Jest ich mniej, ale wciąż stanowią problem

TomTom Traffic Index to coroczny raport na temat zakorkowania dróg w setkach miast świata. Szybka analiza danych pozwala określić, że odkąd zapanowała pandemia, korków w Polsce jest zdecydowanie mniej. Nie jest to duże zaskoczenie, wszak więcej osób zostaje w domach (czy to z powodu izolacji i kwarantanny, czy też ze względu na naukę i pracę zdalną), to i na drogach jest mniej samochodów.

Nie oznacza to jednak w żadnym razie, że sytuacja jest idealna. Co to, to nie. Przez taką Łódź wciąż podróżuje się średnio o 45% dłużej niż przy założeniu sytuacji optymalnej. To najbardziej zakorkowane polskie miasto w najnowszej edycji rankingu. Niewiele lepiej wygląda to w Krakowie i Wrocławiu – kolejnych miastach zajmujących miejsca na niechlubnym podium. Co więcej, w godzinach szczytu we wspomnianych trzech miastach podróż wydłuża się o przeszło 70% (to i tak spory spadek, bo jeszcze dwa lata temu normą były wyniki powyżej 80%).

O najbardziej pozytywnej zmianie mogą mówić kierowcy z Poznania i Bydgoszczy (w obu tych miastach poziom zakorkowania spadł o 7 punktów procentowych w ciągu ostatnich dwóch lat). W godzinach szczytu zdecydowanie bardziej przejezdna stała się natomiast Warszawa (różnica wynosi aż 19 pp.). Z kolei wzrost poziomu natężenia ruchu odnotował Szczecin (i to aż o 6 pp.).

TomTom Traffic Index – raport na temat zakorkowania miast

Oczywiście TomTom Traffic Index nie skupia się tylko na polskich miastach. Wspomnijmy więc o tym, że poziom zatłoczenia na drogach w skali globalnej spadł o 3 pp. (w Europie – o 2 pp., a w Ameryce Południowej – aż o 9 pp). Tymczasem przejdźmy do zestawień – w nawiasach widnieje wynik, informujący o tym, o ile dłuższy jest czas podróży od tego w sytuacji optymalnej.

Najbardziej zakorkowane polskie miasta w 2021 roku:

Łódź (45%), 13. miejsce w rankingu globalnym Kraków (42%), 20. miejsce w rankingu globalnym Wrocław (41%), 22. miejsce w rankingu globalnym Warszawa (37%), 30. miejsce w rankingu globalnym Poznań (37%), 33. miejsce w rankingu globalnym Szczecin (36%), 38. miejsce w rankingu globalnym Trójmiasto (34%), 45. miejsce w rankingu globalnym Lublin (29%), 91. miejsce w rankingu globalnym Bydgoszcz (27%), 113. miejsce w rankingu globalnym Białystok (25%), 129. miejsce w rankingu globalnym

Najbardziej zakorkowane polskie miasta w godzinach szczytu:

Kraków (74%) Łódź (73%) Wrocław (72%) Warszawa (67%) Trójmiasto (62%) Poznań (60%) Szczecin (59%) Bydgoszcz (47%) Lublin (46%) Białystok (43%)

Najbardziej zakorkowane miasta w Europie:

Stambuł (62%) Moskwa (61%) Kijów (56%) Odessa (51%) Sankt Petersburg (50%) Bukareszt (50%) Nowosybirsk (48%) Charków (46%) Łódź (45%) Samara (44%)

Widać tu wyraźną tendencję do korkowania się rosyjskich miast. Co jednak ciekawe, gdyby uwzględniać wyłącznie mniejsze miasta (do 800 tysięcy mieszkańców), to ranking wyglądałby następująco: pierwsze miejsce zajęłaby Łódź, dalej byłyby Kraków i Wrocław, a pierwszą piątkę zamknęłyby Poznań i Szczecin. Tak, absolutna dominacja Polski – niechlubna, niestety.

Najbardziej zakorkowane miasta świata:

Stambuł (62%) Moskwa (61%) Kijów (56%) Bogota (55%) Mumbaj (53%) Odessa (51%) Sankt Petersburg (50%) Bukareszt (50%) Nowosybirsk (48%) Bengaluru (48%)

Jeśli interesują cię dokładniejsze informacje, sprawdź aktualny TomTom Traffic Index.

Jak nie stać w korkach?

Korki tworzą się szybko, ale nie jest tak, że nie da się ich przewidzieć. Między innymi raporty takie jak TomTom Traffic Index pozwalają lepiej przygotowywać się do podróży. Ty, jako kierowca, możesz z kolei skorzystać z pomocy oprogramowania, które zarówno na bieżąco śledzi sytuację drogową, jak i wykorzystuje dane historyczne. Jeśli chcesz unikać stania w korkach, kup sobie dobrego GPS-a albo przynajmniej zainstaluj na telefonie najlepszą darmową nawigację samochodową.

Źródło: TomTom, informacja własna