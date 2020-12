Microsoft nie próżnuje i cały czas wprowadza nowe gry do swojej biblioteki Xbox Game Pass. Stali subskrybenci w grudniu będą mogli wypróbować kilkanaście dobrze przyjętych tytułów.

Usługi subskrypcyjne z dnia na dzień stają się coraz bardziej popularne zarówno na świecie, jak i w Polsce. Nic więc dziwnego, że twórcy regularnie aktualizują biblioteki, aby cały czas przyciągać nowych subskrybentów. Nie inaczej jest w przypadku Microsoftu – Gigant z Redmond w grudniu planuję wzbogacić swoją ofertę o 17 nowych tytułów.

Xbox Game Pass – Gry dostępne w grudniu

Jeśli nadal nie macie wykupionego dostępu do ogromnej biblioteki Xbox Game Pass, to grudniowe produkcje powinny Was to tego przekonać. Od 3 grudnia subskrybenci Xbox Game Pass będą mogli wypróbować aż 17 nowych tytułów, w tym świetnie przyjętą produkcję od Remedy Entertainment – Control. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat gry, to koniecznie zajrzyjcie do naszej recenzji Control. Poniżej możecie również zobaczyć premierowy zwiastun:

Na deser w grudniu będziemy mogli wypróbować również DOOM Eternal oraz masę gier niezależnych w tym Slime Rancher, Yes, Your Grace (RPG z elementami zarządzania królestwem), Call of the Sea, czy Superhot: Mind Control Delete.

Xbox Game Pass – EA Play od 15 grudnia

Warto na koniec dodać, że od 15 grudnia w ramach subskrypcji Xbox Game Pass, będziemy mieli również dostęp do EA Play – czyli usługi, która oferuję dostęp do gier z katalogu Electronic Arts. Jeśli zatem jeszcze nie wykupiliście subskrypcji, to grudniowa oferta powinna Was do tego tylko zachęcić, tym bardziej że święta coraz bliżej.

Posiadacze PS4 oraz PS5 nie powinni czuć się gorzej, bowiem grudniowa oferta PS Plus również kusi ciekawymi tytułami, a wśród nich m.in. Bugnax. Warto również wspomnieć, że w ramach subskrypcji, otrzymujemy dostęp do PS Plus Collection, czyli gier z katalogu na PS4.

