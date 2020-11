Wyobraźcie sobie, że zamawiacie PlayStation 5 w przedsprzedaży. Potem czekacie z niecierpliwością na kuriera, który w końcu przynosi paczkę z najnowszą konsolą. Podekscytowani otwieracie pudełko, a tam… masażer lub karma dla kota. Można się, delikatnie mówiąc, nieco zdenerwować.

Taki los spotkał sporo osób z Wielkiej Brytanii, zamawiających przedpremierowo PlayStation 5 na Amazonie. Po otwarciu oczekiwanej paczki, zamiast konsoli zobaczyli roboty kuchenne, zabawki, a nawet karmę dla kota. Czasami przesyłkę stanowił po prostu pusty karton. Niektórzy twierdzą, że ich PS5 w ogóle nie dotarło, mimo zrealizowanego zamówienia i oznaczenia przez kuriera jako dostarczone.

Pechowe przesyłki łączyła opóźniona dostawa, a także pudełko Amazona zaklejone przezroczystą taśmą, zamiast zabezpieczenia z oznaczeniem firmy.

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020

Robot kuchenny zamiast PlayStation 5

Dziennikarka Bex April May opisała swoją historię na Twitterze. Jej zamówienie zostało oznaczone jako nieodebrane, mimo braku próby doręczenia. Po jakimś czasie paczka dotarła, jednak w środku zamiast oczekiwanego PS5 była frytkownica.

Użytkownicy Twittera podzielili się podobnymi doświadczeniami pod wpisem dziennikarki. Niektórzy zamiast konsoli otrzymali ekspres do kawy albo masażer do stóp.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

Amazon przeprasza i zajmuje się sprawą

W odpowiedzi na liczne skargi klientów, rzecznik brytyjskiego Amazonu powiedział, że firma już bada, co w ogóle stało się z poszczególnymi zamówieniami:

„Naszym celem jest uszczęśliwianie naszych klientów, a to nie zdarzyło się w przypadku niewielkiej części tych zamówień. Bardzo nam przykro z tego powodu i dokładnie badamy, co się stało. Kontaktujemy się z każdym klientem, który miał problem i poinformował nas o tym, abyśmy mogli go naprawić. Każdy, kto miał problem z jakimkolwiek zamówieniem, może skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy ”.

Niektórzy podejrzewają, że odpowiedzialnymi za brak konsol w paczkach są nieuczciwi kurierzy. Klienci zauważyli, że w wielu przypadkach samochód dostawczy zatrzymywał się na ich podjeździe przez kilkanaście sekund, po czym odjeżdżał, a przesyłka została oznaczona w systemie jako dostarczona. Amazon obiecał poszczególnym poszkodowanym zwrot pieniędzy.

Obecnie PlayStation 5 jest już wyprzedane, więc dorwanie jakiegoś egzemplarza jest bardzo trudne. Istnieje jednak szansa, by kupić PS5 jeszcze przed świętami, ale trzeba będzie się pospieszyć.

Źródła: Twitter, Amazon

