Rządowy program „Laptop dla Ucznia” już od początku wzbudzał wiele kontrowersji. Bezpłatne komputery miały służyć dzieciom do nauki i rozwijaniu zainteresowań. Wiele osób na pewno docenia takie wsparcie i będzie je wykorzystywać w należyty sposób. Niestety, są także osoby, które widzą tutaj sposób na darmowe pieniądze.

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza przypadek, gdzie w jednym z lombardów polska policja zabezpieczyła laptopa, który prawdopodobnie został przekazany w ramach programu „Laptop dla ucznia”.

Pomocne okazało się tutaj oznaczenie sprzętu - zabezpieczenie laptopa grawerunkiem sprawiło, że informacja o nielegalnej próbie sprzedaży bardzo szybko trafiła do odpowiednich służb.

Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, że opiekunowie czwartoklasistów, którzy dostali laptopy, nie mają prawa ich odsprzedawać. W umowie przekazania znajdują się zapisy, które zakazują sprzedaży i zastawiania sprzętu przez 5 lat od dnia otrzymania go na własność.

Przyjmujący zobowiązuje się, w okresie 5 lat, od dnia zawarcia Umowy do:

1) niedokonywania w stosunku do Przedmiotu Umowy jakichkolwiek czynności rozporządzających, w szczególności zobowiązanie to obejmuje niedokonywanie zbycia Przedmiotu Umowy, oddanie go w użyczenie, wynajęcie lub przekazanie do użytku osobom trzecim;

2) nieusuwania wzorów graficznych, oznaczeń (logo), symboli, naklejek (licencji) dotyczących promocji realizowanego wsparcia wynikającego z Ustawy lub identyfikujących Przedmiot Umowy;

3) okazania w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń klasy objętej wsparciem Przedmiotu Umowy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba;

4) uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji, w szczególności w wypełnianiu ankiet.