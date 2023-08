Nowy rok szkolny wprowadza dwa kluczowe programy, które mają poprawić warunki edukacji w Polsce – chodzi o rządowy program laptop dla ucznia i bony na zakup laptopa przez nauczyciela. Poznaliśmy szczegóły dotyczące obydwóch programów.

W tym roku startuje rządowy program Laptop dla Ucznia, a pierwsze urządzenia mają trafić do dzieci do końca września tego roku. Laptopy mają ułatwić transformację cyfrową i wyrównać szanse uczniów.

Według ministra Janusza Cieszyńskiego, podpisano już umowy na dostawę 290 064 laptopów dla uczniów, czyli 3/4 całości. Rozstrzygnięcie wszystkich przetargów ma odbyć się do pierwszej połowy września. Niedawno poznaliśmy listę modeli, które trafią do uczniów (w zależności od regionu, cena urządzenia wahała się od 2 872,05 zł do 2 950,77 zł).

Laptopy dla uczniów - dwa sposoby dostania sprzętu

Jak informuje PAP, Ministerstwo Cyfryzacji na konferencji prasowej podało szczegóły dotyczące sposobu przekazania laptopów uczniom. Okazuje się, że sprzęt nie będzie musiał trafić do uczniów na własność.

Komputery przekazane na własność (formalnie to rodzice/opiekunowie będą ich właścicielami) będą obwarowane 5-letnim zakazem sprzedaży, wynajmu i użyczenia innej osobie. Według założeń, taki sprzęt powinien służyć uczniom do końca podstawówki. Dopiero potem w teorii możliwe będzie jego odsprzedanie. W praktyce i tak może to być utrudnione, bo będzie to już dosyć stary sprzęt, więc jego wartość będzie znikoma. Przy okazji warto dodać, że wszystkie modele będą też odpowiednio oznaczone.

Ministerstwo Cyfryzacji przewidziało jednak możliwość użyczenia komputera, który będzie własnością szkoły. Takie rozwiązanie może być dobre dla rodziców, którzy nie chcą przyjmować sprzętu od rządu i brać za niego odpowiedzialności. Warto jednak zaznaczyć, że przy zmianie szkoły sprzęt będzie musiał wrócić do placówki.

Laptopy dla nauczycieli. Jak wnioskować o bony?

Rządowy program wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych ma obejmować również nauczycieli, jednak w tym przypadku o wyborze konkretnego modelu zadecydują oni sami. Nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł, który będzie mógł być przeznaczony na zakup urządzenia (także jako forma dopłaty do droższego modelu). Warto zerknąć na nasz poradnik dotyczący wyboru laptopa dla nauczyciela.

Program ma wystartować dopiero w październiku. Jak informuje Portal Samorządowy PAP, Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt rozporządzenia określającego zasady wnioskowania o bony za zakup laptopów dla nauczycieli.

Jak informuje serwis Dobre Programy, to gmina przygotuje wniosek zawierający zbiorczą informację o zapotrzebowaniu na bony dla wszystkich nauczycieli. Taki wniosek będzie musiał być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Podpis elektroniczny, podpis zaufany i podpis osobisty

Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny. W odróżnieniu od profilu zaufanego, pozwala on podpisać dowolny dokument, a także zawierać umowy na odległość. Taki podpis trzeba jednak zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców.

Alternatywą może być podpis zaufany lub podpis osobisty, który też pozwala podpisać dokument elektronicznie. Usługi głownie są wykorzystywane przy załatwianiu spraw z podmiotami publicznymi (wywołują one taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny). Podpis osobisty ma jednak tę zaletę, że jego certyfikat może znaleźć się w e‑dowodzie.

Źródło: PAP, Portal Samorządowy PAP, GOV PL