  Podwyżki cen Xbox Game Pass. Polacy mogą odetchnąć z ulgą
Podwyżki cen Xbox Game Pass. Polacy mogą odetchnąć z ulgą

Microsoft podniósł ceny abonamentów Xbox Game Pass. Jeśli jednak wciąż korzystacie z tej usługi, możecie odetchnąć z ulgą… przynajmniej na razie. 

W ubiegłym tygodniu Microsoft ogłosił znaczną podwyżkę cen abonamentów Xbox Game Pass Ultimate – opłata za usługę wzrosła aż o 50 proc. Firma jednocześnie zaznaczyła, że zmiany idą w parze ze znacznym rozszerzeniem zawartości dostępnych planów. Informacja ta wywołała mieszane uczucia wśród graczy.

Nawet w komentarzach pod artykułem nasi czytelnicy zapowiadali rezygnację lub zmianę subskrypcji.

Stali użytkownicy mogą odetchnąć z ulgą 

Na szczęście mamy dobre informacje dla obecnych subskrybentów. Microsoft potwierdził, że podwyżka dotyczy obecnie wyłącznie nowych klientów. Osoby, które już korzystają z Xbox Game Pass, mogą spać spokojnie — firma wstrzymuje się z podwyżkami m.in. w Polsce. 

„W tej chwili te podwyżki dotyczą tylko nowych zakupów i nie wpłyną na Twoją obecną subskrypcję na rynku, na którym mieszkasz, o ile korzystasz z planu automatycznie odnawialnego” – wyjaśnia Microsoft w wiadomości e-mail wysyłanej do subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft - wiadomość o Xbox Game Pass
Obecni subskrybenci Xbox Game Pass otrzymali wiadomość, w której Microsoft deklaruje utrzymanie dotychczasowych cen (foto: Reddit/Hydraulik2K12)

Autentyczność wiadomości potwierdzono w oświadczeniu przesłanym redakcji The Verge. 

„Nasza niedawna aktualizacja usługi Game Pass pozostaje bez zmian. Obecni subskrybenci w niektórych krajach będą na razie kontynuować odnawianie subskrypcji po dotychczasowej cenie, zgodnie z lokalnymi wymogami. Poinformujemy o tym z wyprzedzeniem, zanim zmiany cen wejdą w życie w tych krajach” – powiedziała Kari Perez, szefowa działu komunikacji Xbox, w rozmowie z The Verge. 

Uważaj przy anulowaniu planu 

Microsoft ostrzega jednak, że użytkownicy powinni zachować ostrożność przy anulowaniu subskrypcji. Po jej zakończeniu i ponownym zakupie obowiązywać będzie już nowy, wyższy cennik. 

„Jeśli zdecydujesz się na anulowanie swojego bieżącego planu i ponowny zakup, opłata zostanie naliczona według nowej, obowiązującej stawki” – czytamy dalej w wiadomości rozsyłanej do użytkowników.

