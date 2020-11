Wydajne podzespoły? Są. Atrakcyjny wygląd? Jest. Długa praca na baterii? Owszem. Ale to wszystko już widzieliśmy – co takiego w HP ENVY 15 może być obiektem zazdrości? Czego nie posiadają inne laptopy? Odpowiedź to dotykowa matryca OLED 4K!

Plusy - niespotykanie piękna dotykowa matryca AMOLED 4K,; - HDR (600+ nit) i 100% DCI-P3,; - bateria trzymająca ponad 8 h pracy,; - lekka aluminiowa konstrukcja,; - bardzo szybkie podzespoły,; - dobre temperatury obudowy pod obciążeniem. Minusy - przeciętna kamerka internetowa,; - wentylatory potrafią być słyszalne,; - brak RJ45.

Zanim przejdziemy do omówienia najciekawszego aspektu testowanego laptopa, jakim niewątpliwie jest matryca OLED 4K (niecierpliwych odsyłamy do spisu treści poniżej), wypada zaprezentować, jak ów laptop wygląda. O ile specyfikacja niejednego mogłaby zmylić, że to kolejny laptop dla graczy, tak stylistyka już nie pozostawia wątpliwości, że to maszyna kierowana głównie do kreatywnej pracy.

HP ENVY 15 z generacji na generację staje się coraz piękniejszy i zgrabniejszy

Razem z laptopem nie otrzymujemy żadnych dodatków, choć w tej klasie sprzętu miłym gestem byłaby tkanina do wycierania ekranu. Zasilacz jest sporych rozmiarów i o równie sporej mocy 200 W. Waży nieco ponad 650 g, więc jest raczej odczuwalny w transporcie.



Zasilacz o większej mocy, niż by na to wskazywały podzespoły, wynika najprawdopodobniej z większego apetytu na prąd samej matrycy.

Obudowa jest w całości z aluminium i w takim też jest kolorze, co przyznamy, dodaje jej klasy, podobnie jak nowe logo HP, które wykonano z polerowanego chromu. Laptop w testowej, najwyższej konfiguracji waży tylko 2,15 kg, co jest rewelacyjnym wynikiem w swojej klasie (zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę zastosowaną tu 83 Wh baterię!).



To je amelinium – tego nie pomalujesz…

Nie tylko masa imponuje – sama konstrukcja jest wręcz niepokojąco odchudzona, biorąc pod uwagę zastosowane podzespoły (zwłaszcza że laptopa wyposażono w 14 nm Core i7 dziesiątej generacji). Linia boczna jest z każdej strony zwężona ku podstawie, a mimo tego laptop ma 1,8 cm wysokości przy zamkniętej pokrywie – imponujące.



Spasowanie wszystkich elementów jest na najwyższym poziomie, a pokrywa jest przytrzymywana do podstawy po zamknięciu przez magnes w swojej ramce.

Kiedy pisaliśmy, że obudowa jest w całości z aluminium, mieliśmy na myśli faktycznie całą obudowę – zgadza się – nawet pokrywa na spodzie jest odlewem z tego lekkiego metalu. Wrażenie robi również bardzo duży (jak na tego typu laptop) otwór wentylacyjny. Po bokach widać perforację dla głośników.



Za stabilność na biurku odpowiadają dwa długie paski gumy i świetnie się w tej roli sprawdzają.

Nowy HP ENVY 15 oferuje porty na miarę nadchodzącej dekady

Jak widać powyżej, z tyłu laptopa HP nie zdecydowało się umieszczać żadnych portów, zatem wszystkie znajdziemy po bokach. Do naszej dyspozycji oddano całkiem pokaźny zestaw gniazd:

2x USB 3.2 Typu A (gen. 2)

2x Thunderbolt 3 (USB-C)

1x HDMI 2.0a

1x miniJack 3,5 mm combo (mikrofon + słuchawki)

1x slot na karty microSD



Gniazdo RJ45 musiało się ukryć po drugiej stronie...

Jeden z portów USB typu A pozwala ładować urządzenia do niego podpięte, nawet gdy laptop jest wyłączony. Oba porty Thunderbolt 3 oferują kompatybilność z USB typu C (3.2 Gen 1), a wraz z nim możliwość ładowania laptopa i wyjście wideo DisplayPort. Z obu tych portów możemy też ładować podpięte urządzenia, podczas gdy sam laptop jest uśpiony.



Nie ma! :o

Z prawej strony umieszczono dodatkowy otwór wentylacyjny dla systemu chłodzenia, co niestety szybko psuje iluzję, jakoby perforacja po bokach klawiatury miała służyć ukryciu głośników…

Powierzchnia robocza ENVY 15 to kompromis pomiędzy designem a komfortem

Klawiatura zastosowana przez HP jest bardzo przyjemna w użytkowaniu – działaniem niemalże przypomina niskoprofilowe przełączniki mechaniczne, choć oczywiście ze względu na wysokość laptopa nie ma opcji, aby się tam zmieściły. Mowa zatem o klasycznym układzie wyspowym i nożycowym mechanizmie działania przycisków.



Domyślne działanie klawiszy F1-F12 to przyciski funkcyjne i nie znaleźliśmy opcji zmiany tego podejścia. Klawisze od wyciszenia, kamery i mikrofonu posiadają sygnalizację aktywacji w postaci diody.

Nie udało się zmieścić klawiszy numerycznych, choć załapała się większość klawiszy znad strzałek (zabrakło jedynie „Insert”). Reszta klawiszy dzięki temu jest rozmiarów znanych nam z PC. Ponownie (po OMEN 15 którego ostatnio testowaliśmy) klawisz spacji jest za długi, przez co trzeba się przyzwyczaić do głębszego sięgania kciukiem po prawy „Alt” aby wprowadzać chociażby polskie znaki. Szczęśliwie tym razem problem nie jest aż tak drastyczny.



Zwróćcie uwagę na to, pod jakim klawiszem umieszczono prawy alt… Zwykle bliżej mu jednak klawisza z przecinkiem…

W klawiaturze ukryto również kilka przycisków specjalnych – wśród nich znajdziemy przycisk dezaktywujący kamerę, choć nie jest to słynny HP Camera Kill Switch. Zaraz obok umieszczono przycisk zasilania – zgadza się – identycznie jak w OMEN 15, umieszczono go pomiędzy „Backspace” a „Delete”. Radzimy nie przypisywać żadnej akcji dla tego przycisku po pojedynczym kliknięciu. Dodatkowo pomiędzy klawisze, na dole klawiatury, swoje nowe miejsce znalazł czytnik linii papilarnych.



Podświetlenie ma tak niefortunnie dobraną barwę, że przy dużym natężeniu światła oznaczenia przycisków dosłownie zlewają się z kolorem klawiszy…

Klawiatura oczywiście ma podświetlenie i jak na sprzęt wysokiej klasy dla poważnych użytkowników przystało, nie ma tu mowy o RGB ;) Możemy je całkowicie wyłączyć lub ustawić jeden z dwóch poziomów jasności. Niezależnie od wybranego trybu, zostanie ono wygaszone, gdy przez 15 sekund nie będziemy używać klawiatury.



Touchpad jest całkiem wygodny, choć do pracy przy jego użyciu może być nieco zbyt mały.

Ostatecznie przechodzimy do gładzika. Ten oczywiście obsługuje gesty, ale nie ma możliwości jego wyłączenia! To dosyć poważne niedopatrzenie w tego typu laptopie. Aktywacja gładzika następuje około 3 mm od jego krawędzi.

Specyfikacja testowanego HP ENVY 15

Cena w dniu testu: 8999 zł Gwarancja: 2 lata System operacyjny: Windows 10 Pro Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

podświetlenie białe Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 15,6", AMOLED, 3840x2160, 300 nit, 60 Hz, błyszcząca;

dotykowa - 10 punktów;

maksymalny kąt odchylenia ekranu - 45° Procesor: Intel Core i7-10750H - 2.6 GHz, (4.8 GHz w trybie Turbo Boost 3.0 i 5.0 GHz TVBF),

12 MB cache; 6 rdzeni / 12 wątków; technologia 14 nm, TDP 45 W Pamięć: 32 GB (2x16 GB 2933 MHz CL21);

Łącznie 2 sloty SO-DIMM Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q - 6 GB GDDR6 Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe;

obsługa RAID 0;

łącznie dwa złącza M.2 PCI-E NVMe Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Ion, 83 Wh Wymiary: 358.1 (Sz) x 236.2 (G) x 17.8 (W) mm Waga: 2,15 kg Materiały obudowy: naturalne aluminium (pokrywa);

naturalne aluminium (pulpit);

naturalne aluminium (spód) Komunikacja

bezprzewodowa: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX201);

Bluetooth 5.0 Złącza: 2x USB 3.2 typu A gen 1;

2x Thunderbolt 3 (z obsługą USB 3.2 typu C gen 1 i DisplayPort 1,4);

gniazdo audio stereo + mikrofon (combo);

HDMI 2.0a;

Czytnik kart SD Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 1 Mpx z sygnalizacją pracy;

2 głośniki Bang & Olufsen;

2 mikrofony

Gwóźdź programu! Dotykowa matryca OLED 4K

Pora omówić to, co w nowym ENVY 15 najbardziej nas zachwyciło, to jest właśnie matrycę. Co prawda nadal bardzo sceptycznie podchodzimy do zastosowania OLED w czymkolwiek, co wyświetla dużo statycznych obrazów, a to właśnie robi większość czasu system Windows, gdy na komputerze pracujemy. Pozostaje jednak wierzyć w zapewnienia producenta, że obecna generacja zabezpieczeń przed wypalaniem się pikseli jest wystarczająca.



Wiesz, że patrzysz na OLED, gdy czarne elementy interfejsu zlewają się z ramką matrycy…

Matryca, co ciekawe, pochodzi od Samsunga i jest to konkretnie AMOLED SDC4145. Powłoka jest błyszcząca, jednak deklarowane 400 nit jasności powinno wystarczyć do pracy nawet w naświetlonych pomieszczeniach, bez konieczności oglądania swojej twarzy w odbiciu. Panel jest uczciwie 10-bitowy i odświeżany z częstotliwością 60 Hz (trochę szkoda, że nie 120 Hz). Co dosyć nietypowe w przypadku laptopów, HP przygotowało 4 dodatkowe profile obrazu.



Poza zmianą profili, dostępny jest też przełącznik trybu oszczędzania energii – jak pokażą testy baterii, jest on dość użyteczny.

Testy rozpoczniemy od sprawdzenia właśnie tych profili przy pomocy kolorymetru (X-Rite i1display Pro). Testy oczywiście wykonaliśmy po wcześniejszym wygrzaniu matrycy, choć w przypadku OLED nie ma to większego znaczenia. Jako że profile powiązano z konkretnymi gamutami, to z nimi właśnie weryfikowaliśmy odwzorowanie.

Pomiar parametrów matrycy OLED 4K w HP ENVY 15

Pomiar\Profil Domyślny sRGB DCI-P3 Adobe RGB Natywny Jasność maksymalna: 445 cd/m2 378 cd/m2 377 cd/m2 378 cd/m2 402 cd/m2 Luminacja czerni: 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 Kontrast: ∞:1 ∞:1 ∞:1 ∞:1 ∞:1 Gamma: 2.23 2.04 2.04 2.04 2.10 Punkt bieli: 6465 K 6434 K 6434 K 6436 K 6421 K Błąd ΔE*00

(średnia/maks.): 2.69 / 6.82

DCI-P3 1.96 / 3.78

sRGB 2.54 / 5.15

DCI-P3 3.23 / 8.62

Adobe RGB 2.92 / 7.17

DCI-P3

Kalibracja fabryczna nie jest najwyższych lotów, ale nie jest też zła. Wszystkie profile nieco na siłę podkręcają nasycenie kolorów, przez co obraz z pewnością jest atrakcyjny dla oka, ale niekoniecznie idealnie odwzorowany. To co jednak wypada w każdym profilu bezwzględnie dobrze,to temperatura bieli, która to oscyluje pomiędzy 6400 a 6500 K. Kontrast oczywiście wyszedł wszędzie nieskończenie wielki, jako że czerń jest po prostu czarna (0 cd/m2).



Weryfikacja odwzorowania kolorów w fabrycznych profilach. Odpowiednio od lewej sRGB, DCI-P3, Adobe RGB – kliknij, aby powiększyć.

Kolejne co sprawdziliśmy, to faktyczne pokrycie wyżej wspomnianych gamutów. Wyniki przekroczyły nasze oczekiwania i przy okazji okazało się, że producent wcale nie przesadził podając 100% pokrycia DCI-P3.



Od lewej wizualizacja pokrycia sRGB, DCI-P3, oraz Adobe RGB.

Widać, że jedynie Adobe RGB domaga się więcej zieleni, niż matryca jest w stanie zaoferować. Potencjał jednak jest ogromny, a biorąc pod uwagę cenę komputera oraz jego domniemane przeznaczenie, śmiało można założyć, że nabywcy również będą posiadać kolorymetr i przeprowadzą profilowanie matrycy. Zobaczmy zatem, czy uda się z niej wycisnąć jeszcze więcej.



Weryfikacja odwzorowania kolorów po profilowaniu dla sRGB (po lewej), DCI-P3 (po środku) i Adobe RGB (po prawej) – kliknij, aby powiększyć.

Po kalibracji okazuje się, że to dosłownie pierwszy przez nas testowany panel (uwzględniając w tym te z testów TV i monitorów profesjonalnych), który spełnił zarówno wymagania nominalne, jak i rekomendowane przez normę ISO. Innymi słowy, jeżeli szukacie laptopa do profesjonalnej obróbki zdjęć, grafiki czy video, to właśnie go znaleźliście.

Testy podświetlenia – czyli pozytywnych niespodzianek ciąg dalszy

W tabelce wyżej mogliście już zauważyć, że jasność maksymalna (dla SDR) znacząco potrafi przekroczyć to, co obiecuje producent. A jak wypada kwestia jej minimalnych ustawień?

Jasność 100%:

Kontrast: 448 cd/m2

nieskończony Jasność 80%:

Kontrast: 292 cd/m2

nieskończony Jasność 60%:

Kontrast: 180 cd/m2

nieskończony Jasność 40%:

Kontrast: 98 cd/m2

nieskończony Jasność 20%:

Kontrast: 47 cd/m2

nieskończony Jasność 0%:

Kontrast: 13 cd/m2

tylko trochę nieskończony

Okazuje się, że bardzo komfortowo tego laptopa można używać również w całkowitej ciemności – 13 nit to wyśmienity wynik, zwłaszcza że nadal oferuje nieskończony kontrast (choć tym razem jest to odczuwalnie mniejsza nieskończoność ;)). Okazuje się jednak, że na tym nie koniec dobrych wieści – system Windows matrycę tę rozpoznaje jako zgodną z HDR, więc sprawdziliśmy też, jak z tym sobie radzi.

Procent ekranu zajmowanu

przez obszar testowy Jasność stabilna/chwilowa 1%: 540 nit / 544 nit 4%: 628 nit / 633 nit 9%: 611 nit / 620nit 25%: 565 nit / 572 nit 49%: 513 nit / 534 nit 100%: 384 nit / 424 nit

Ponad 600 nit mówi samo za siebie – aż dziwne, że HP nie postarało się o certyfikat HDR600, bo byłby w pełni zasłużony. Taka jasność, w połączeniu z kontrastem, jaki oferuje AMOLED, daje nam fenomenalne wrażenie podczas oglądania filmów czy też grania (w gry, które z HDR są zgodne).

Matryca AMOLED oferuje nie tylko idealną czerń, ale również bardzo bogate spektrum barw, a w przypadku testowanego modelu również bardzo dużą jasność maksymalną – ogólnie jakość obrazu nieosiągalną dla matryc LCD

Na koniec zostawiliśmy testy równomierności podświetlenia – temat dosyć specyficzny w przypadku OLED, gdyż tu każdy z 8,3 mln pikseli ma niejako własne podświetlenie. Jako że oczywiście każdy nie może mieć indywidualnie dobranego napięcia, to może się zdarzyć, że nie wszystkie będą jednakowo mocno świecić.



Pomiar równomierności podświetlenia – delta E (kliknij, aby powiększyć).

Co tu dużo mówić – wynik jest idealny :) Ponownie też po raz pierwszy widzimy w tym teście całkowicie zieloną planszę. Nie inaczej ma się kwestia delta C.



Pomiar równomierności podświetlenia – delta C (kliknij, aby powiększyć).

Zwykle w tym miejscu pokazujemy, jak wygląda równomierność czerni w testowanej matrycy, ale dla OLED ten pomiar oczywiście nie ma sensu. Warto jednak zauważyć, że matryca, w typowym dla organicznych LED stylu, ma problem z wyświetleniem „prawie czerni”, co było widać na raportach z weryfikacji odwzorowania. Po prostu jest dosyć spory skok między pikselem wyłączonym a minimalnie świecącym – ten generuje jasność na poziomie 0,012 cd/m2.



W naszym modelu widać, że 3 sektory LEDów są nieco jaśniejsze od pozostałych – gołym okiem jednak nie jest to dostrzegalne.

W takim też natężeniu oświetlenia zrobiliśmy powyższe zdjęcie i następnie w programie graficznym podkręciliśmy kontrast, aby uwidocznić problem – gołym okiem jest to praktycznie niedostrzegalne. To jednak bardzo indywidualna cecha matrycy i w każdym modelu może wyglądać nieco inaczej.

Testy szybkości matrycy – jak na OLED jest całkiem dobrze!

Ostatni z aspektów pracy matrycy podlegający naszej ocenie to szybkość reakcji pikseli. Pod tym względem OLED nigdy nie błyszczało, a biorąc pod uwagę, że nasz model odświeża się tylko 60 razy na sekundę, to nie mieliśmy specjalnie wysokich oczekiwań. I bardzo dobrze, bo w sumie ponownie pozytywnie zostaliśmy zaskoczeni.



Test ufo subiektywnie wygląda lepiej niż na praktycznie każdej innej matrycy LCD 60 Hz

Matryca oferuje około 14 ms czasu reakcji, zatem nie ma mowy o smużeniu, gdyż okienko czasu na odświeżenie to aż 16,6 ms dla 60 Hz. Niemniej obraz oczywiście nie jest wyraźny przy szybkich ruchach i do zawodowego grania w gry jak CS:GO się nie nadaje (kto by pomyślał).

HP ENVY to również dźwięk od Bang & Olufsen

System audio zastosowany tu przez HP to w zasadzie to samo, co mieliśmy okazję testować przy okazji recenzji OMEN 15. Co nieco rozczarowuje, gdyż po perforacji desktopu po bokach klawiatury spodziewaliśmy się lepszego systemu nagłośnienia. Te otwory jednak zdają się służyć wyłącznie wentylacji (lub wątpliwej ozdobie).



Nieco dziwi, że taka firma jak B&O zdecydowała się podpisać pod takim systemem audio, który oczywiście gra poprawnie, ale zdecydowanie nie na poziomie do jakiego przywykli klienci tego producenta.

Głośniki są zatem tylko dwa i skierowane w stronę podłoża (po bokach obudowy). Średnie i część wysokich tonów, jakie są w stanie przenieść, brzmią bardzo przyjemnie. Brakuje dosyć wyraźnie dołu i nieco samej góry. Całość gra dosyć cicho, nawet jak na laptopa. Podobny poziom jakości oferują dwa wbudowane w ramkę matrycy mikrofony.



Kamera posiada fizyczną zasłonę, ale sterowana jest elektronicznie przyciskiem funkcyjnym w klawiaturze. Jest też dioda sygnalizująca jej zasilanie. Te wyszczerbienia w ramce, około 5 cm od kamery w każdą stronę, to mikrofony.

Najsłabiej w tym wszystkim wypada jakość nagrywanego obrazu. Sensor 1 MPx to najbardziej typowy przedstawiciel kamer, jakiego można spotkać w laptopach i nieco dziwi, że HP nie pokusiło się tu o coś chociaż ciut lepszego. Niemniej do rozmów przez Skype wystarczy.

Pora zajrzeć do środka – w jaką baterię wyposażono HP ENVY 15?

Aby zdjąć pokrywę, wystarczy odkręcić 5 śrubek, choć sam proces jej podważenia wymaga już użycia specjalistycznych narzędzi, aby nie połamać zatrzasków (w praktyce powinna wystarczyć nawet karta płatnicza, a jeżeli nie, to pomoże zakupienie nowej pokrywy ;)). W środku czeka na nas całkiem pokaźna bateria 83,14 Wh – zatem tylko 16 Wh mniejsza, niż dopuszcza się przy kontroli na lotniskach.



Tuż nad baterią można zauważyć obecność drugiego gniazda M.2 – w razie potrzeby można zatem uruchomić macierz RAID po dołożeniu drugiego identycznego dysku.

Na wyniki testów baterii bardzo duży wypływ ma wybranie trybu oszczędzania energii w aplikacji do zarządzania matrycą. Zgodnie z naszym oczekiwaniem, OLED generujący ponad 600 nit w (przykładowo) filmach, bardzo szybko jest w stanie zużyć cały zapas energii. Zwróćcie zatem uwagę na oznaczenia przy wykresach.

Pomiar czasu pracy na baterii – HP ENVY 15

Legenda: Oszczędny tryb matrycy

Normalny tryb matrycy PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność

jasność 100% 1:54 h

1:45 h PCMark 10 - Modern Office

tryb zbalansowany

jasność 50% 8:52 h

8:06 h PCMark 10 - Video

tryb oszczędny, offline

jasność 50%, głośność 50% 7:12 h

6:41 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędny, offline

jasność 0% 12:07 h

11:47 h

Biorąc pod uwagę, że rozdzielczość to nadal 4K, a podzespoły zdecydowanie do oszczędnych nie należą, to wyniki uznajemy i tak za bardzo dobre – jedne z najlepszych w swojej klasie i to pomijając obecność OLED! Nawet czas grania bliski dwóch godzin robi wrażenie, choć ostatnie 30 minut ciężko nazwać grą, gdy wydajność spada poniżej 30 FPS.

Praktycznie cały dzień roboczy pracy na baterii – to idealny wynik!”

A gdyby te 8 godzin pracy na baterii to było zbyt mało, to pozostaje skorzystać z funkcji szybkiego ładowania. Producent podaje, że w ciągu 45 minut naładujemy laptopa od 50%, a przez kolejne 45 minut naładowanie wzrośnie do 90%. Nasze pomiary te dane potwierdzają - w ciągu 45 minut ładowania wyłączonego laptopa, poziom naładowania baterii podniósł się z 6% do 61%, co daje nam kolejne 4 godziny pracy bez kabla.

HP ENVY 15 w najnowszej odsłonie to również znacznie poprawione chłodzenie

Skoro już laptopa mamy rozebranego, to oczywiście warto rzucić okiem na system chłodzenia. Już pierwsze spojrzenie wyjaśnia, jakim sposobem HP upakowało tak wydajne podzespoły do tak chudego laptopa – odpowiedzią jest właśnie chłodzenie oparte o komorę parową!



To chłodzenie to prawdziwy majstersztyk – duże i ciasno upakowane łopatkami wentylatory chłodzą dwa radiatory połączone z podzespołami przy pomocy komory parowej. Trzeci radiator połączono osobnym, małym ciepłowodem.

Rozwiązanie to, co prawda, podnosi cenę układu chłodzenia (i to znacznie) oraz utrudnia jego projektowanie (wymaga płaskiej linii kontaktu z wszystkimi podzespołami), ale odwdzięcza się znacznie niższą wagą i rozmiarem. Samo przewodnictwo jest również lepsze niż przy podobnie rozłożonych rurkach cieplnych. Pora sprawdzić, jak wentylatory radzą sobie z odprowadzaniem niemałego przecież ciepła poza obudowę.

Pomiar temperatury obudowy podczas obciążenia 100 % CPU (render)



Średnia temperatura podczas renderowania z użyciem tylko CPU (po 30 minutach wygrzewania). Po lewej powierzchnia robocza, a po prawej spód obudowy. Na czerwono maksymalny odczyt z danego obszaru.

Wyniki są lepsze, niż oczekiwaliśmy – laptop tylko bezpośrednio pod środkiem matrycy nagrzewa się do niekomfortowej temperatury. Cała powierzchnia robocza oraz, co bardzo rzadko spotykane, spód laptopa są jedynie odczuwalnie ciepłe, ale jeszcze nie gorące w dotyku.

Pomiar temperatury obudowy podczas obciążenia karty i procesora (gra)



Średnia temperatura podczas grania (po 30 minutach wygrzewania). Po lewej powierzchnia robocza, a po prawej spód obudowy. Na czerwono maksymalny odczyt z danego obszaru.

Jednoczesne obciążenie wszystkich podzespołów nieco tylko sytuację pogarsza. Bardziej zaczyna się podgrzewać lewa strona laptopa, a środek klawiatury zaczyna się już robić realnie gorący. Nadal można komfortowo trzymać rękę na klawiszach „WSAD”, co dosyć ważne, jeżeli chcielibyśmy grać na wbudowanej klawiaturze. Od spodu jedynie obszary mające styczność z radiatorami nagrzewają się powyżej komfortowych temperatur.

Pomiar temperatury w spoczynku i lekkim obciążeniu



Średnia temperatura podczas grania (po 30 minutach wygrzewania). Po lewej powierzchnia robocza, a po prawej spód obudowy. Na czerwono maksymalny odczyt z danego obszaru.

Zaskakuje nieco wysoka temperatura w okolicy komory parowej podczas „nic nierobienia”. Ale ogólnie laptop jest przyjemny w obcowaniu. Przynajmniej, jeżeli chodzi o temperatury.

Chłodzenie HP ENVY 15 do cichych nie należy

Nieco gorzej ma się sprawa tego, jak często oraz intensywnie oba wentylatory pracują. HP przygotowało trzy profile pracy (Wydajność, Chłód, Cisza), ale niestety każdy z nich, podczas gdy podpięte jest zasilanie, oznacza aktywną pracę chłodzenia. Przekłada się to na słyszalny (lekki) szum, nawet gdy jedynie przeglądamy Internet.

Wentylatory HP ENVY 15 nawet pod maksymalnym obciążeniem nie są męcząco głośne – szum jest ulokowany w dosyć niskich rejestrach tonalnych, przez co jest całkiem znośny dla ucha

Odpalenie gry lub renderowania w trybie Wydajność oznacza wkręcenie się obu wentylatorów na bardzo wysokie obroty, gdzie ich poziom głośności oczywiście rośnie. Można to do pewnego stopnia ograniczyć, wymuszając tryb cichy, jednak nie liczmy na faktycznie granie w ciszy, nawet kosztem obniżonej płynności.

Thermalthrottling i inne limity wydajności

Pozostaje tylko zweryfikować, jak sobie to chłodzenie radzi ze schładzaniem podzespołów. Na początek szybkie odczytanie limitów mocy zdradza, że procesor przez większość czasu do dyspozycji ma 107 W mocy. Moc ta oczywiście częściowo zostanie ograniczona, jeżeli jednocześnie użyjemy też karty graficznej.

Pomiar taktowania procesora pod obciążeniem (rendering)



Procesor nawet pod bardzo dużym i długim obciążeniem utrzymuje wysokie taktowanie.

Taktowanie już po 30 sekundach od uruchomienia testu spadało z 4,2 na 4.0 GHz i praktycznie taką wartość utrzymało do końca trwania 30-minutowego testu. Te wartości ograniczone są jedyne przez limit mocy, gdyż przy taktowaniu 4,0 nie występuje nawet chwilowy throttling termiczny. To przyzwoity wynik, jak na tak odchudzonego laptopa.

Pomiar taktowania procesora i karty graficznej pod obciążeniem (gry)



Na wykresie (kolor żółty i fioletowy) widać jak w okolicy połowy testu (po 3 minutach gry) karta zostaje ograniczona przez limit temperatury.



W przypadku Doom Eternal sytuacja się powtarza - przez kilka pierwszych minut mamy wysoką wydajność, a następnie karta dostaje kaganiec na pobór energii.

Tym razem pomiar przeprowadziliśmy w dwóch grach, dla potwierdzenia obserwacji. Dla czytelności wykresy przycięliśmy do momentu, po którym nie zachodziły już żadne znaczące zmiany (oba testy trwały 30 minut). W skrócie karta pracuje z wyższym limitem mocy (75 W), póki się za bardzo nie rozgrzeje. Po obniżeniu limitu o 10 W, taktowanie karty spada o około 100 MHz, co oczywiście odbija się na wydajności. Czy da się to wyczuć podczas gry? Raczej nie, bo mówimy o spadku w oklicy 5-10%. Ale z pewnością wyklucza to możliwość (albo raczej zasadność) podkręcania karty. Warto jednak odnotować, że CPU w grach, gdzie nie jest w pełni wykorzystany (mało która gra jest w stanie spożytkować 12 wątków...) utrzymuje stabilnie 4,2 GHz.

Nie ma złącza RJ45, więc Wi-Fi musi być szybkie

W kwestii komunikacji HP oferuje nam Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.0. W przypadku pierwszego połączenia możemy liczyć na około 130 MB/s transferu (zakładając, że posiadamy odpowiednio szybki router), co oznacza, że w odpowiednich warunkach takie połączenie będzie szybsze od tradycyjnej skrętki w połączeniu z kartą Gigabit Ethernet.

Ile prądu potrzebuje HP ENVY 15?

Na koniec testów ogólnych zostawiliśmy kwestię poboru energii. Testy przeprowadziliśmy na w pełni naładowanej baterii.

Spoczynek

(50% jasność ekranu): 40 W Obciążenie renderem CPU

(50% jasność ekranu): 135 W (154 W peek) Obciążenie grą

(50% jasność ekranu): 159 W (185 W peek) Obciążenie grą

(100% jasność ekranu): 166 W (192 W peek)

Pora zweryfikować wydajność HP ENVY 15 – zaczynamy od ogólnych testów syntetycznych

Testy otwieramy tradycyjnie ogólnym wynikiem w teście PCMark 10 Extended. Podczas testów wybrany był profil Wydajność i laptop był w pełni naładowany.

PC Mark 10 Extended

[punkty] wynik ogólny

Dodamy, że w podstawowym teście (tym darmowym) rezultat to 5326 pkt. Oba wyniki raczej bez niespodzianki, choć ograniczenia nałożone na zasilanie oraz również stworzone przez chłodzenie nieco się na ogólnej wydajności odbijają, jeżeli porównamy ENVY 15 do odczuwalnie grubszych i cięższych laptopów. Pytanie tylko, czy te kilka procent różnicy w wydajności, jest warte godzenia się na takie różnice w rozmiarze i temperaturach pracy? W poszukiwaniu odpowiedzi przechodzimy do kolejnego testu ogólnego – PassMark 9.0.

Tutaj mamy bardzo ciekawy wynik, zwłaszcza jeżeli porównamy go do tego uzyskanego przez OMEN 15 (korzystającego z tego samego CPU, ale z oczko wyżej pozycjonowanej karty RTX 2070 Max-Q). Zgodnie z oczekiwaniem, wyniki testów 3D wypadły gorzej, natomiast nieco zaskoczył wyraźnie niższy wynik dysku (ale o tym jeszcze za chwilę). Najbardziej jednak zdziwiła nas składowa wyniku, odpowiedzialna za procesor i pamięci. O ile RAM faktycznie ENVY ma dwa razy pojemniejszy, tak prędkość tych pamięci jest identyczna. Podobnie procesor jest ten sam. Dziwi zatem różnica - nawet jeżeli nie jest duża, to nadal większa niż błąd statystyczny. Testy na obu laptopach ponowiliśmy wielokrotnie, ale rezultat zawsze wychodzi taki sam. Podobną różnice możemy znaleźć w teście wydajności 7zip.

15% szybsza kompresja niż w przypadku OMEN, to odczuwalnie lepszy wynik. Sumaryczna ocena wyrażana przez ilość wykonywanych instrukcji na sekundę też okazała się wyższa o około 4%. No dobrze, ale co z tym dyskiem?



Od lewej testy przy 17, 50 i 83 procentach zapełnienia. Dysk nie zwalnia znacząco po zapisaniu ponad 80%, ale nawet pusty nie jest nadzwyczajnie szybki.

W naszym modelu trafił się dysk OEM dostarczony przez Toshibę (XG6 1TB) i widać, że wyraźnie ustępuje wydajnością częściej spotykanym dyskom Samsung (jak w OMEN 15) lub WD. W laptopie dla gracza nawet by nam powieka nie drgnęła na widok tych wyników, ale w modelu, który aspiruje do zastosowań profesjonalnych, bardzo dziwi oszczędność akurat w tym aspekcie. Zrozumielibyśmy niższą wydajność, gdyby dysk był na MLC, ale w tym przypadku to zupełnie standardowe kości TLC 3D NAND.

Zastosowania profesjonalne – jak sobie w nich radzi HP ENVY 15?

Pora przejść do bardziej praktycznych testów, oddających wydajność w faktycznych zastosowaniach, w jakich ten model będzie się bardzo dobrze odnajdować. Zacznijmy od klasycznego testu w aplikacji Cinebench, który ukazuje wydajność renderowania w aplikacji Maxon Cinema 4D.

Tu wynik całkowicie zgodny z oczekiwaniem, jakie możemy mieć wobec Core i7-10750H. Czy podobnie wypadnie test renderowania w aplikacji Blender?

Wyniki testów w aplikacji Blender

HP ENVY 15

Core i7-10750H

RTX 2060 Max-Q OMEN 15

Core i7-10750H

RTX 2070 Max-Q BMW CPU: 4:53.51 4:41.49 BMW GPU: 7:06.02 6:43.35 Barcelona CPU: 17:01.57 17:03.48

Wyniki okazały się być dosłownie kilka sekund za tymi, które osiągnął ostatnio testowany OMEN 15 – zaskakujące, że nawet test z użyciem GPU wypadł bardzo podobnie. Dodatkowo tym razem sprawdziliśmy również render w scenie Pavillon Barcelona, ale nie mamy z czym tego wyniku porównać. Przechodzimy zatem dalej do testu GeekBench.

Wyniki testów w aplikacji GeekBench 5.2.4

HP ENVY 15

Core i7-10750H

RTX 2060 Max-Q OMEN 15

Core i7-10750H

RTX 2070 Max-Q GeekBench 5 Single Core: 1213 1247 GeekBench 5 Multi Core: 6339 6422 GeekBench 5 OpenCL 69 356 79 132 GeekBench 5 CUDA 72 143 89 416 GeekBench 5 Vulkan: 53 344 61 220

Tym razem już wydajniejsza karta graficzna wyraźnie ukazała swoją przewagę w testach, które korzystają z akceleracji. Wynik CPU w zasadzie jest identyczny, co w OMEN 15. Kolejne testy, jakie przeprowadziliśmy, po raz pierwszy goszczą w naszej procedurze i będziemy uzyskany tu wynik porównywać z kolejnym laptopami o podobnym do ENVY przeznaczeniu, na ten moment oraniczymy się do porównania ze wspomnianym wcześniej OMEN 15.

Wyniki testu OctaneBench 2020

Zaczniemy od testu w OctaneBench, gdzie wynik ogólny wynosi 162,53 pkt. Ten jak i kolejne testy śmiało możecie pobrać i sprawdzić wydajność waszych maszyn :)

Wyniki testu Nest V-Ray 4

Ostatnim testem silników renderujących był Next V-Ray w wersji 4.10.03, a poniżej uzyskane wyniki.

HP ENVY 15

Core i7-10750H

RTX 2060 Max-Q OMEN 15

Core i7-10750H

RTX 2070 Max-Q V-Ray CPU: 9333 ksamples 9316 ksamples V-Ray GPU: 165 mpaths 236 mpaths V-Ray GPU + CPU 215 mpaths 281 mpaths

Test konwersji Video

Kolejna nowość w naszej procedurze - pomiar czasu konwertowanie pliku Video. Test dość istotny dla każdego kto zajmuje się publikacją filmów w internecie. Pomiar przeprowadziliśmy konwertując plik 1,1 GB (mp4) o bitrate 50 Mbps i 60 FPS w rozdzielczości FHD, kompresując dane do 25 Mbps.

Kodek: HP ENVY 15

Core i7-10750H

RTX 2060 Max-Q OMEN 15

Core i7-10750H

RTX 2070 Max-Q H.264+MP3 3:03 min. 3:09 min. H.265+MP3: 14:53 min. 15:25 min. MPEG-2 + MPGA (GPU): 4:08 min. 2:28 min.

Wyniki testów w pakiecie SPECviewperf 2020

Testy w najnowszej (wydanej dosłownie niespełna miesiąc temu) odsłonie pakietu testów SPECviewperf prezentują wydajność w popularnych aplikacjach, takich jak Solidworks, Maya, Catia, czy też 3DSMax. Dla lepszego zobrazowania wydajności oraz zachowania kompatybilności pomiarów z przyszłymi laptopami (z mniejszą niż 4K rozdzielczością), testy ENVY wykonaliśmy również w FHD.

HP ENVY 15

Core i7-10750H

RTX 2060 Max-Q OMEN 15

Core i7-10750H

RTX 2070 Max-Q Rozdzielczość: 1080p 2160p 1080p Pakiet 3DSMax 07: 62.39 45.61 72.88 Pakiet Catia 06: 39.54 22.02 43.66 Pakiet Creo 03: 67.01 48.00 73.96 Pakiet Energy 03: 13.61 40.99 19.26 Pakiet Maya 06: 151.99 75.42 245.33 Pakiet Medical 03: 19.65 6.45 23.17 Pakiet SNX 04: 14.66 11.86 15.38 Pakiet Solidworks 05: N/D 56.58 N/D

Wydajności w grach nowemu ENVY 15 również może pozazdrościć niejeden gamingowy laptop

Nie jest to, co prawda, laptop dedykowany dla graczy, ale mając takie podzespoły oczywiście śmiało możemy praktycznie w każdą grę zagrać na najwyższych ustawieniach. Jest tylko jeden mały haczyk – rozdzielczość 4K, w jakiej natywnie operuje wychwalony wcześniej OLED, to ciut za dużo dla mobilnego RTX 2060 (i na dobrą sprawę dla każdej innej mobilnej karty też). Dlatego też testy w grach robiliśmy po zmianie rozdzielczości na FHD – co jest o tyle korzystne, że nie pojawią się żadne rozmycia obrazu – po prostu każdy segment 2x2 odpowiada za wyświetlenie jednego piksela renderowanego obrazu. Ale na początek testy syntetyczne, aby mieć odniesienie do innych laptopów.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Mamy małe, ale duże zwycięstwo – pokonany został rzutem na taśmę hit tego sezonu, czyli (wyposażony w najświeższego 8-rdzeniowego Ryzena i taką samą jak w naszym ENVY kartę RTX 2060 Max-Q) Asus ROG Zephyrus G14 (choć należy mu oddać, że jest jeszcze mniejszy, bo 14-calowy). Ogólnie wynik bardzo dobry, jak na te podzespoły.

Laptop: HP ENVY 15

Core i7-10750H

RTX 2060 Max-Q OMEN 15

Core i7-10750H

RTX 2070 Max-Q 3DMark Night Raid: 30 590 42 161 3DMark Port Royal: 3343 4354 3DMark Fire Strike: 14 102 16 484

Pora na testy w grach i zaczynamy od klasyka – Wiedźmin 3 Dziki Gon.

Wydajność HP ENVY 15 w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon [FPS]

FHD, najwyższe ustawienia, lokalizacja Novigrad

Legenda średni FPS

1% najniższego FPS HP ENVY 15 2020

Core i7-10750H, RTX 2060 Max-Q, 32 GB RAM 77

37 OMEN 15 (Starmade)

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q, 16 GB RAM 80

34

Gra leciwa, ale nadal potrafi zaskoczyć pięknymi widokami oraz wcześniej nieodkrytymi zadaniami pobocznymi (mimo że już ponad 180 godzin naliczonych przez GoGa…). Średnia stanowczo ponad odświeżanie i w praktyce bardzo rzadko gra dezaktywowała V-Sync.

Wydajność HP ENVY 15 w grze Star Wars Jedi: Fallen Order [FPS]

FHD, najwyższe ustawienia, lokalizacja: planeta Dathomir

Legenda średni FPS

1% najniższego FPS HP ENVY 15 2020

Core i7-10750H, RTX 2060 Max-Q, 32 GB RAM 66

36 OMEN 15 (Starmade)

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q, 16 GB RAM 83

37

W tej grze dodatkowo możemy spotęgować pozytywne doznania, jakie oferują soczyste barwy matrycy AMOLED poprzez aktywowanie HDR. Wydajność również rzadko kiedy spadała poniżej 60 FPS, choć uprzedzamy, że są lokacje w tej grze bardziej wymagające wobec karty graficznej.

Wydajność HP ENVY 15 w grze Horizon Zero Dawn [FPS]

FHD, najwyższe ustawienia, wbudowany test

Legenda średni FPS

1% najniższego FPS HP ENVY 15 2020

Core i7-10750H, RTX 2060 Max-Q, 32 GB RAM 60

37 Omen 15 (Starmade)

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q, 16 GB RAM 69

46

Tutaj dopiero matryca pokazuje na co ją stać – tak widowiskowych zachodów słońca na skraju puszczy, jakie prezentuje matryca ENVY 15 w Horizon Zero Dawn, nie zaoferuje żaden inny laptop. HDR w nocy potrafi naprawdę oślepić. No i wydajność, jak widać, też jest niczego sobie, choć aktywacja synchronizacji oznacza granie na konsolowych 30 FPS.

Wydajność HP ENVY 15 w grze Assassin’s Creed: Odyssey [FPS]

FHD, najwyższe ustawienia, Walka w Forcie

Legenda średni FPS

1% najniższego FPS HP ENVY 15 2020

Core i7-10750H, RTX 2060 Max-Q, 32 GB RAM 47

31 OMEN 15 (Starmade)

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q, 16 GB RAM 69

33

Wydajność w zeszłorocznej odsłonie konfliktu templariuszy i zabójców dosyć dobrze wróży możliwości ogrania nadchodzącej części z wikingami w tle. Tu także zaimplementowano HDR, choć nie aż tak dobrze, jak w poprzednich i kolejnej z wymienionych gier, ale nadal podnosi ona aspekt wizualny samej gry.

Wydajność HP ENVY 15 w grze Shadow of the Tomb Raider [FPS]

FHD, najwyższe ustawienia + RT + DLSS, wbudowany test

Legenda średni FPS

1% najniższego FPS HP ENVY 15 2020

Core i7-10750H, RTX 2060 Max-Q, 32 GB RAM 47

36 OMEN 15 (Starmade)

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q, 16 GB RAM " 62

48

Kolejna gra z obsługą HDR, ale tu już rozpisywać się po raz czwarty nie będziemy. Doszedł nam za to RayTracing, który dla RTX 2060 Max-Q jest dosyć sporym wyzwaniem. Mimo tego grało się całkiem przyjemnie, choć wydajność czasami była bardzo blisko konsolowych 30 FPS. W ostateczności można zablokować V-Sync i grać przy użyciu pada ;)

Wydajność HP ENVY 15 w grze Control [FPS]

FHD + RT + DLSS, test w lokalizacji Dział Rytuałów i Centrum Badań

Legenda średni FPS

1% najniższego FPS HP ENVY 15 2020

Core i7-10750H, RTX 2060 Max-Q, 32 GB RAM 49

36 OMEN 15 (Starmade)

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q, 16 GB RAM 57

47

Kolejna gra ze śledzeniem promieni i ponownie do stabilnych 60 FPS sporo zabrakło. Oczywiście śledzenie można wyłączyć i mamy stabilne jak skała 60 klatek, tylko czy warto?

Wydajność HP ENVY 15 w grze Wolfenstein Youngblood [FPS]

FHD, najwyższe ustawienia + RT + DLSS, test „Nadrzecze”

Legenda średni FPS

1% najniższego FPS HP ENVY 15 2020

Core i7-10750H, RTX 2060 Max-Q, 32 GB RAM 109

76 OMEN 15 Starmade

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q, 16 GB RAM 138

85

Pierwsza w procedurze gra na silniku Vulkan i od razu widzimy znacznie więcej FPS. Nawet mimo aktywacji RayTracingu mamy ponad 100 FPS i nawet w najgorszych momentach nie schodzimy poniżej wartości odświeżania naszej matrycy. Pokusiliśmy się nawet o sprawdzenie gry w natywnym 4K – średni FPS spadł do 65 FPS, ale gra nabawiła się licznych mikroprzycięć (1% low FPS to 1,5…).

Wydajność HP ENVY 15 w grze Borderlands 3 [FPS]

FHD, najwyższe ustawienia, lokalizacja Slaugtherstar 3000

Legenda średni FPS

1% najniższego FPS HP ENVY 15 2020

Core i7-10750H, RTX 2060 Max-Q, 32 GB RAM 86

35 OMEN 15 (Starmade)

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q, 16 GB RAM 110

66

Najświeższa odsłona serii Diablo, przeniesionej do widoku FPP i z postapokaliptyczną otoczką fabularną, działa wyśmienicie. Spadki się zdarzają, ale żaden nie przekroczył bariery 30 FPS.

Wydajność HP ENVY 15 w grze Doom Eternal [FPS]

FHD, najwyższe ustawienia (z wyjątkiem tekstur, które zostały na ULTRA), lokalizacja Rozrywatorium

Legenda średni FPS

1% najniższego FPS HP ENVY 15 2020

Core i7-10750H, RTX 2060 Max-Q, 32 GB RAM 96

62 OMEN 15 (Starmade)

Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q, 16 GB RAM 121

75

Testy kończmy jeszcze bardziej dynamiczną grą – najświeższa odsłona Doom, podobnie jak jej brat Wolfenstein, działa na API Vulkan, więc o wydajność nie musimy się obawiać. Spadki poniżej 60 FPS w praktyce nie występowały i najprzyjemniej grało się na zablokowanych właśnie 60 klatkach.

Komu polecamy HP ENVY 15?

Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ nie jest to sprzęt tani. Konfiguracja, którą testowaliśmy, jest obecnie dostępna w sklepach za 8999 zł, czyli praktycznie tyle samo, co testowany moment wcześniej OMEN 15 z szybszą kartą graficzną (ale też z 2x mniejszą pojemnością pamięci). Takie zestawienie przekreśla nowego ENVY dla każdego, kto szuka laptopa tylko albo głównie do grania.



Klawiatura jest bardzo ergonomiczna - nawet po kilkugodzinnej pracy nad projektem (lub grą :P) nie czujemy się zmęczeni.

Pozostaje zatem cały sektor osób szukających laptopa do pracy w bardziej zaawansowanych niż pakiet Office środowiskach. Z całą pewnością największym atutem HP ENVY 15 jest matryca AMOLED, która to jest praktycznie spełnieniem marzeń osób pracujących z grafiką. Przy jej opisie zapomnieliśmy dodać, że jest ona również dotykowa, choć w przypadku 15,6” bez opcji choćby odchylenia pokrywy o 180 stopni, nie jest to szczególnie użyteczne (w naszym mniemaniu).

Zaskakująca mobilność, wyrafinowany design i oszałamiająca jakość obrazu – właśnie z takim laptopem chcesz wejść na spotkanie z klientem w sprawie twojego projektu!”

Na pochwałę zasługuje też czas pracy na baterii i kultura pracy, z wyjątkiem może głośności przy minimalnym obciążeniu. Wydajność jest na poziomie, który zadowoli każdego profesjonalistę (zwłaszcza że część aplikacji potrafi wykorzystać zastosowane w kartach serii RTX rdzenie od głębokiego nauczania). Niejako bonusem tutaj jest możliwość ogrania nawet najnowszych tytułów w najwyższych ustawieniach i przy zwykle bardzo dobrej płynności.



Niestety zdjęcia nie są w stanie oddać tego, jak pięknie prezentuje się zastosowana tu matryca.

Oczywiście można by powiedzieć, że do pracy 15,6” to zdecydowanie za mało, a 4K to absurd dla tej przekątnej. Zgadza się. Tylko że nie kupimy przecież laptopa z matrycą 27-32”, więc dodatkowy monitor do pracy na laptopie i tak jest zawsze mocno wskazany. Natomiast wbudowana matryca OLED idealnie sprawdzi się do sprawdzania podglądu wykonanej pracy (grafiki/filmu) bez obawy o przekłamanie w kolorach. Ostatecznie też nie znajdziemy niczego lepszego, aby naszą pracę zaprezentować na spotkaniu z klientem.

Nas laptop naprawdę zachwycił i uważamy, że z pewnością jest wart swojej ceny, zwłaszcza jeżeli traktujemy go jako narzędzie do pracy. Widać to zresztą po braku streszczenia wad w podsumowaniu, gdyż te są praktycznie pomijalne (głównie mowa o średnich głośnikach i kamerze, ale zabolał nas też brak RJ45). Znaczek Super Produkt w pełni zasłużony, a za OLED w laptopie przyznajemy też Super Innowację!

Ocena HP ENVY 15 z matrycą OLED 4K

Niespotykanie (w laptopach) piękna dotykowa matryca AMOLED 4K

Z bardzo skutecznym HDR (600+ nit) i blisko 100% pokryciem Adobe RGB

Po kalibracji zarówno DCI-P3, jak i Adobe RGB, nie przekraczają średniej 1,5 delta E

W dodatku nie smuży!

Ale reszta laptopa też jest bardzo dobra – zwłaszcza bateria trzymająca ponad 8 h pracy

Jakość wykonania stoi najwyższym poziomie (całość z aluminium)

Jest lekki i chudy jak na zastosowane podzespoły

Wydajność idealna do nawet najbardziej wymagających zadań

Gry też działają płynnie na ultra, a przy tym wyglądają oszałamiająco (dzięki matrycy!)



Głośniki grają tylko poprawnie

Kamerka internetowa odstaje jakością od reszty i nie posiada fizycznej przesłony

Wentylatory potrafią być słyszalne nawet przy zwykłej pracy

Po spojrzeniu na jego matrycę, inne monitory wydają się wyprane z kolorów

Brak RJ45

98%4,9/5

