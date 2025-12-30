Telewizor jak obraz: LG prezentuje nowy model w stylu canvas

Kolejni producenci wprowadzają telewizory, które zmieniają ścianę w galerię sztuki. Po Samsungu The Frame i Hisense CanvasTV, LG zapowiada Gallery TV – model z Mini LED, wymiennymi ramkami i trybem optymalizującym dzieła sztuki w domu.

Kolejni producenci telewizorów coraz wyraźniej stawiają na modele, które mają nie tylko wyświetlać obraz, ale też pełnić funkcję dekoracyjną. Po sukcesie takich konstrukcji jak Samsung The Frame czy Hisense CanvasTV, do tego segmentu dołącza LG, zapowiadając własny telewizor inspirowany sztuką. Co prawda sprzęt zostanie zaprezentowany na targach CES 2026, jednak serwis Engadget już teraz ujawnia pierwsze szczegóły.

Prawie jak obraz wiszący na ścianie

LG zaprezentuje nowy model o nazwie LG Gallery TV. Telewizor został zaprojektowany w stylu „canvas”, czyli cyfrowego obrazu wiszącego na ścianie. Urządzenie będzie dostępne w wariantach 55 oraz 65 cali i zaoferuje montaż na płasko przy samej ścianie, a także wymienne, magnetyczne ramki, które pozwolą dopasować wygląd telewizora do wystroju wnętrza.

Sercem LG Gallery TV jest wyświetlacz Mini LED o rozdzielczości 4K, wspierany przez procesor Alpha 7 AI. Producent kładzie jednak nacisk nie tyle na klasyczne parametry obrazu, co na doświadczenie obcowania ze sztuką. Telewizor będzie współpracował z usługą LG Gallery+, czyli płatną subskrypcją oferującą dostęp do biblioteki ponad 4 500 dzieł sztuki, które można wyświetlać na ekranie. Oprócz tego użytkownicy będą mogli prezentować własne zdjęcia lub tworzyć autorskie grafiki z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji.

Telewizor inspirowany galeriami sztuki

LG podkreśla, że Gallery TV powstał we współpracy z kuratorami muzealnymi. Efektem tej kooperacji jest specjalny Gallery Mode, który optymalizuje jasność i kolory w taki sposób, aby jak najlepiej oddać fakturę i charakter wyświetlanych dzieł. Telewizor będzie również automatycznie dostosowywał ustawienia obrazu do zmieniających się warunków oświetleniowych w pomieszczeniu w ciągu dnia. Producent zapowiada także redukcję refleksów i odblasków, choć nie ujawnił jeszcze szczegółowych danych technicznych w tym zakresie.

Choć LG już wcześniej eksperymentowało z telewizorami inspirowanymi galeriami sztuki — przykładem może być ultra-cienki OLED LG GX Gallery TV z 2020 roku czy wcześniejsze modele z serii „Gallery Design” - nowy LG Gallery TV wydaje się najbardziej bezpośrednią odpowiedzią na popularność takich rozwiązań jak Samsung The Frame czy Hisense CanvasTV. Wszystko wskazuje na to, że segment telewizorów-ram do obrazów staje się jednym z ciekawszych kierunków rozwoju rynku RTV.