Samsung oficjalnie zaprezentował drugą generację dużego składanego smartfona Galaxy Z Fold 2. Tym razem dodatkowy ekran dostępny przy złożonym telefonie nie będzie ograniczał komfortu pracy jak w poprzedniku.

Właśnie trwa, event Unpacked, w trakcie którego prezentowany jest Samsung Galaxy Z Fold 2. Możecie go obejrzeć w poniższym okienku, a jeśli jesteście niecierpliwi, poniżej wszystko co już wiemy na jego temat.

Samsung Galaxy Z Fold 2 jest trzecim składanym telefonem tej marki, po Galaxy Z Flip i Galaxy Fold. Teraz dla porządku przed Fold pojawiła się literka Z i zamiast Galaxy Fold 2 mamy Galaxy Z Fold 2. Następca Galaxy Fold jest wydajniejszym smartfonem, ale to wydaje się mniej istotne niż, to co Samsung zrobił by nowego Fold 2 używało się wygodniej niż poprzednika.

A Samsung Galaxy Z Fold 2 choć podobny sylwetką do modelu Fold, jest telefonem odmiennym już na pierwszy rzut oka. Nie stworzonym od nowa, ale zmiany należy określić jako coś więcej niż tylko ewolucję konstrukcji. Wyliczmy sobie je po kolei.

Samsung Galaxy Z Fold 2 - nowości i zmiany, które powitamy z przyjemnością

poprawiona konstrukcja składanego ekranu, uwagę zwraca przede wszystkim wyeliminowanie "półwyspu" z aparatami i zastąpienie go malutkim wycięciem na jeden aparat do selfie, zmniejszone zostały też o 27% ramki wokół wyświetlacza, a rozmiar zwiększył się o 1,12x (przekątna 7,6 cala), wzrosła też rozdzielczość do 2208 x 1768 pikseli,

duży ekran, wykonany w technologii Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex Display, wspiera adaptywną częstość odświeżania, domyślnie pracuje ze 120 Hz, ale możemy ustawić 60 Hz lub zmienną wartość zależnie od aplikacji (np. 11 Hz dla tekstów, 48 lub 120Hz dla gier),

jaśniejszy duży ekran, zmiany nie są ogromne, ale warte wspomnienia,

zmiany w mechanizmie otwierania i zamykania, jest on bardziej zwarty, wykorzystuje szczoteczki znane z Galaxy Z Flip do utrzymania zawiasu w czystości, a także mechanizm zatrzaskowy, który utrudnia przypadkowe złożenie się w pełni rozłożonego wyświetlacza,

ekran dodatkowy, ten, który jest aktywny po złożeniu telefonu, wypełnia teraz całą powierzchnię jednej ze ścianek, ma aż o 1,63x większą powierzchnię roboczą, jego rozdzielczość to teraz 816 x 2260 pikseli,

sporo większy sensor głównego aparatu na tylnej ściance (typ 1/1,76 cala zamiast 1/2,55 cala), korzyści dostrzeżemy fotografując nocą i w słabym oświetleniu,

funkcja kadrowania wideo (działa przy przednim obiektywie i głównym aparacie szerokokątnym), która z pomocą algorytmów AI śledzi zawartość kadru i dostosowuje pole widzenia zależnie od liczby widocznych osób lub ich aktywności (działa to tylko dla motywów w odległości od 1,5 do 2,5 m od obiektywu),

tryb Pro w wideo, taki sam jak w Samsung Galaxy Note 20,

szybsze ładowanie przewodowe (25W zamiast 15W),

optymalizacja oprogramowania do pracy w trybie złożonym jak i rozłożonym, teraz użytkownik Folda może lepiej wykorzystać powierzchnię roboczą, a także duży rozmiar ekranu głównego w sytuacji gdy smartfon jest rozłożony tylko częściowo.

Ta ostatnia zmiana, dla wielu użytkowników (choć zdaję sobie sprawę, że mimo wszystko Fold to produkt niszowy) będzie dodatkowym argumentem przemawiającym za zakupem tego telefonu.

Samsung zadbał o to, by częściowo rozłożony duży wyświetlacz w jak największej liczbie aplikacji pełnił rolę dwóch ekranów, z których jeden wyświetla informacje pomocnicze lub dodatkowe kontrolki. Również przedni wyświetlacz, ten mniejszy, stał się bardziej użyteczny, a doskonałym przykładem są poprawki w oprogramowaniu aparatu cyfrowego. Z kolei rozłożony ekran nie ma też teraz brzydkiego fizycznego wcięcia w jednym z narożników, dzięki czemu lepiej nadaje się do pracy z aplikacjami, które czerpią z zalet prawie tabletowego rozmiaru wyświetlacza.

Zmiany w Samsung Galaxy Z Fold 2 względem poprzednika podporządkowano zwiększeniu komfortu użytkowania i lepszej funkcjonalności urządzenia, jako produktu z dwoma ekranami o różnym rozmiarze

Usprawnień jest więcej, lepiej działa teraz podział ekranu na 3 niezależne przestrzenie robocze. Możemy zapisywać sobie w wysuwanym z boku przyborniku gotowe zestawy aplikacji, które automatycznie otworzymy w takim trybie podziału. Działa technika przeciągnij i upuść pomiędzy okienkami, a wykonując zrzut ekranowy możemy potem zdecydować, z którego okna jest dla nas najistotniejszy.

Samsung Galaxy Z Fold 2 w porównaniu z poprzednikiem

Pierwszy Samsung Galaxy Fold zrobił na mnie wrażenie, ale z czasowej perspektywy okazał się produktem, w którym wiele rzeczy należy poprawić, dopracować. Nowy Fold 2 zdaje się spełniać wiele z oczekiwań, jako dopracowany pod każdym względem. No prawie każdym, bo zginany ekran to wciąż rozwojowa technologia, a żywotność zawiasu jest podobna jak w poprzedniku (100 złożeń/rozłożeń dziennie, przy założeniu 5 letniej eksploatacji).

Gdy wnikliwiej przyjrzymy się Fold i Fold 2 dostrzeżemy jak wiele elementów konstrukcyjnych w poprzednim modelu było stworzonych naprędce. Dlatego, pokazany trochę później niż Fold, Huawei Mate Xs spodobał mi się bardziej. Teraz będę musiał swoją opinię na nowo przemyśleć, bo to teraz Fold 2 wydaje się bardziej dopracowany. Argument, że składając telefon, chronimy główny wyświetlacz, a nie zabieramy wiele z funkcjonalności Folda 2 jako tradycyjnego smartfonu, jest teraz jak najbardziej na miejscu.

Model Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Fold System

operacyjny Android 10

z OneUI 2.5 (GMS) Android 10.0

z OneUI 2.1 (GMS) Wyświetlacz 1 (dodatkowy) » 7,6", Dynamic AMOLED 2x

» 2208 x 1768 pikseli

» 120 Hz

» HDR10+ » 7,3", Dynamic AMOLED

» 2152 x 1536 pikseli

» 60 Hz

» HDR10+ Wyświetlacz 2 (rozkładany) » 6,23", Super AMOLED

» 2260 x 816 pikseli

» 60 Hz » 4,6", Super AMOLED

» 1680 x 720 pikseli

» 60 Hz Procesor

GPU Snapdragon 865+ (7 nm)

Adreno 650 Snapdragon 855 (7 nm)

Adreno 640 Pamięć » 12 GB

» 256 GB (UFS 3.1) » 12 GB

» 512 GB (UFS 3.0) Aparaty

fotograficzne » 12 Mpix f/1.8 (szerokokątny)

» 12 Mpix f/2.4 (teleobiektyw 2x)

» 12 Mpix f/2.4 (ultraszerokokątny)

» 10 Mpix f/2,2 (selfie w dużym ekranie)

» 10 Mpix f/2,2 (selfie w małym ekranie) » 12 Mpix f/1.5-2,4 (szerokokątny)

» 12 Mpix f/2.4 (teleobiektyw 2x)

» 12 Mpix f/2.4 (ultraszerokokątny)

» 10 Mpix f/2,2 (selfie w dużym ekranie)

» 8 Mpix f/1,9 (głębia, w dużym ekranie)

» 10 Mpix f/2,2 (selfie w małym ekranie) Bateria » 4500 mAh

» ładowanie 25 W

» ładowanie bezprzewodowe 11 W

» powerbank bezprzewodowy » 4380 mAh

» ładowanie 15 W

» ładowanie bezprzewodowe 15 W

» powerbank bezprzewodowy Biometria czytnik linii papilarnych na krawędzi,

rozpoznawanie twarzy czytnik linii papilarnych na krawędzi,

rozpoznawanie twarzy Łączność

bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac/ax, UWB,

GPS (A-GPS, GALILEO, GLONASS, BDS),

NFC, LTE, 5G (NSA, SA),

opcja dual SIM (nanoSIM + eSIM) Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac/ax,

GPS (A-GPS, GALILEO, GLONASS, BDS),

NFC, LTE,

opcja dual SIM (nanoSIM + eSIM) Dźwięk / złącza Głośniki stereo / USB 3.1 typu C Głośniki stereo / USB 3.1 typu C Wymiary 159.2 x 128.2 x 6,9 - 6,0 mm (rozłożony)

159.2 x 68 x 16,8-13,8 mm (rozłożony) 160.9 x 117.9 x 6,9 mm (rozłożony)

160,9 x 62,9 x 15,5 mm (rozłożony) Waga 282 g 263 g

Czy w tym wizerunku można znaleźć mankamenty? I czy są to w ogóle mankamenty? Zobaczmy.

Samsung Galaxy Fold 2 to rozkładana cegła, nie da się tego ukryć

Ostatnio przyzwyczailiśmy się do ciężkich smartfonów, a waga przekraczająca 200 gramów jakoś nie jest wielką ujmą. Ale Fold 2 to już kategoria superciężka. Waży 282 gramy, czyli kilkanaście gramów więcej niż poprzednik. Po złożeniu jest też grubszy, ma aż 16,8 mm tuż przy zawiasie, ale realnie jest smartfonem smuklejszym. Po rozłożeniu jego maksymalne wymiary wynoszą 159,2 x 128,2 x 6,9 mm (ta sama grubość jak w Fold). Złożony mierzy 159,2 x 68 x 16,8 mm.

Szybszy chipset, ale uwaga, mniej pamięci wbudowanej, a microSD tutaj nie użyjemy

Pierwsza generacja Fold nie dysponowała slotem na karty microSD, ale to nie był problem, bo szybka 512 GB pamięć wbudowana to wystarczająco dużo, by poradzić sobie z każdym zadaniem. Następca Fold 2 wciąż ma szybką pamięć masową (UFS 3.1), ale nie wiedzieć czemu jest jej dwa razy mniej. Co prawda 256 GB to dużo, ale wstyd w tak drogim telefonie oszczędzać na takim komponencie. RAMu nie przybyło, nie ubyło, jest go 12 GB.

Czyżby utrzymanie podobnej jak w poprzedniku ceny wymusiło takie oszczędzanie na pamięci? Bo zastosowany chipset jest wydajniejszy niż poprzednio. Choć można zastanawiać się, czy dla posiadacza Folda będzie istotne czy ma on Snapdragona 865+ czy 855. Oba chipsety zapewniają ogromną wydajność. Być może różnicę na korzyść nowszego układu da się odczuć korzystając z funkcji DeX, czyli zamieniając Folda 2 w centralną jednostkę komputera podłączoną do zewnętrznego monitora, klawiatury i myszy. Albo też przy pracy wielozadaniowej z podzielonym pulpitem.

Moduł z aparatami w Fold 2 wygląda jak w Note 20 Ultra, ale to tylko zewnętrzne wrażenie

Podobnie jak Galaxy Note 20 także i Galaxy Z Fold 2 dostał trzy aparaty cyfrowe na tylnej ściance. Wzorniczo, główny moduł fotograficzny jest identyczny jak w Note 20 Ultra, ale są pewne różnice na minus. Za to w porównaniu z poprzednikiem z serii Fold mamy skok do przodu.

Co prawda tylko główny aparat jest sporo lepszy niż w Galaxy Fold. To dobra wiadomość, jednak przy tak wysokiej cenie (o niej na końcu tekstu), chciałoby się mieć jeszcze bardziej wysublimowane parametry aparatów.

Tymczasem wszystkie aparaty na tylnej ściance mają 12 Mpix rozdzielczości. Nie możemy tu liczyć na super powiększenia i kadry z głównego aparatu jak w Note, a teleobiektyw to tylko 2x. Nie nakręcimy wideo 8K, a ultraszerokie zdjęcia będą miały mniejszą o 4 Mpix rozdzielczość niż wcześniej. Samsung zrezygnował też ze zmiennej apertury w głównym aparacie na tylnej ściance, ale to zrozumiałe przy dużo większym sensorze.

Rekompensować ma to dobra jakość zdjęć, a także funkcjonalność składanej obudowy przy fotografii różnego typu - makro, z pozycji żaby, znad głowy, selfie grupowe, selfie samodzielne. Telefon można rozłożyć tak, by obudowa spełniała rolę statywu.

Trzeba też pamiętać, że Fold 2 ma tylko 6,9 mm grubości, a na dodatek bardziej skomplikowaną wewnętrznie mechaniczną konstrukcję niż zwykłe smartfony (sam zawias to ponad 60 elementów). Dlatego umieszczenie jeszcze lepszych aparatów może być bardzo kłopotliwe, a o teleobiektywie z peryskopem to chyba można zapomnieć.

W przypadku kamer do selfie Samsung zrezygnował z dodatkowego 8 Mpix aparatu do detekcji głębi, który tylko zabierał miejsce. Zostawił dwa 10 Mpix aparaty, po jednym w okrągłym wycięciu każdego z wyświetlaczy. I to moim zdaniem wystarczy.

Więcej energii, szybsze ładowanie przewodowe, wolniejsze bezprzewodowe

W nowym Foldzie dostaniemy nieznacznie pojemniejszy niż w poprzedniku akumulator 4500 mAh, który jest podzielony na dwie części, każda w jednej z klapek. Choć szybciej naładujemy go przewodowo, to wolniejsze będzie ładowanie bezprzewodowe. Jest też funkcja bezprzewodowego powerbanku.

Samsung Galaxy Z Fold 2 - smartfon, w którym żaden z ekranów nie jest wąskim gardłem

Telefony, które mają elastyczny ekran dzielę na dwa typy - składane i rozkładane. I już tłumaczę co autor tej klasyfikacji miał na myśli.

Typ rozkładany to takie telefony, które dopiero po rozłożeniu mogą funkcjonować jak pełnowartościowy smartfon. Do tej kategorii zaliczymy Samsung Galaxy Z Flip i Motorola RAZR. To typ składany to telefony, które można rozłożyć, ale nawet po złożeniu zachowują one pełną funkcjonalność. W tym przypadku mowa o Samsung Galaxy Z Fold 2 i Huawei Mate Xs. Co prawda jeden ma dwa ekrany, drugi jeden, ale koncepcja prawie kwadratowej powierzchni roboczej po rozłożeniu jest podobna.

Samsung Galaxy Fold był produktem na pograniczu tych dwóch kategorii. Teraz to ewidentnie smartfon składany, który wygodnie użyjemy w dowolnej konfiguracji. Z oprogramowaniem jeszcze lepiej zoptymalizowanym, bez niedociągnięć konstrukcyjnych, które nie rzucają się w oczy, ale po latach mogą dać się we znaki. Z pewnymi ograniczeniami, które wymusza konstrukcja i kilkoma brakami, z którymi trudno mi się pogodzić. Bo jakże to mieć najbardziej topowy model telefonu i tylko 256 GB pamięci, bez slotu microSD, nawet hybrydowego. W świecie Apple takie rzeczy przejdą, w świecie Androida będą narzekania.

Samsung Galaxy Z Fold 2 - cena, dostępność, kolory

Składane telefony, z dużym wyświetlaczem ewoluują w dobrym kierunku. Wciąż są drogie, wciąż unikalne (ile osób z Foldem widzieliście na własne oczy od momentu jego premiery), ale coraz bardziej pożądane. To wstępna opinia bazująca na wyłącznie wirtualnym kontakcie z Samsung Galaxy Z Fold 2, ale prawdopodobnie dość obiektywna.

Europejska cena Samsung Galaxy Z Fold 2 5G wyniesie około 2000 euro (8800 zł). Do sprzedaży trafi 18 września, w wybranych krajach przedsprzedaż rusza 1 września. Zawartość zestawu prezentuje się tak jak na powyższej fotografii. Będziemy mogli wybierać pomiędzy kolorami Mystic Black i Mystic Bronze, a także opcjonalnie dobieranym kolorem zawiastu (przy indywidualnych zamówieniach). W tym przypadku będą cztery kolory do wyboru, Metallic Silver, Red, Blue oraz Gold. Smartfon oczywiście dostaniemy w wersji obsługującej 5G.

Dla bardziej wybrednych i zamożnych klientów, przygotowano specjalną wersję Thom Browne, czyli zestaw z zegarkiem Galaxy Watch 3, bezprzewodowymi słuchawkami Galaxy Buds Live i innymi gadżetami, wszystko z charakterystycznym wykończeniem.

Źródło: Samsung, inf. własna

