LG Velvet będzie miał premierę dopiero w maju, ale producent najwyraźniej chce do tego czasu odkryć niemal wszystkie karty. Właśnie ujawnił specyfikację smartfona i na szczęście nie można mówić o rozczarowaniu.

LG Velvet będzie mocnym przedstawicielem średniego segmentu

Kilka dni temu producent zdradził wygląd omawianego smartfona, a jednocześnie dodał, że specyfikacja będzie obejmowała procesor Qualcomm Snapdragon 765 z modemem 5G. Układ zdawał się dobrze pasować do rynkowych rejonów, w których powinien plasować się LG Velvet i dzisiejsze informacje potwierdzają, że będzie on mocnym przedstawicielem średniego segmentu.

LG ujawniło, iż LG Velvet zostanie wyposażony w 6,8-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED i prezentujący obraz w rozdzielczości Full HD+ (2340 × 1080 pikseli). Obudowa, poza wspomnianym już procesorem, skrywać ma również 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię 4300 mAh z funkcjami szybkiego i bezprzewodowego ładowania.

Poznając wygląd smartfona zyskaliśmy pewność, że będzie on posiadał potrójny aparat główny. Teraz producent przybliżył, iż zdecydował się na konfigurację składającą się z obiektywu głównego 48 Mpix, ultraszerokokątnego 8 Mpix oraz do pomiaru głębi 5 Mpix. Pojawić ma się tu sporo dodatkowych funkcji dla sympatyków fotografii i rejestrowania wideo. Wymieniono póki co Quad binning łączącą 4 piksele w jeden w warunkach słabego oświetlenia, Voice Out Focus redukującą szumy (odgłosy) otocznia czy ASMR zwiększającą czułość dwóch wbudowanych mikrofonów.

Smartfon dostanie także głośniki stereo i przypisane im algorytmy sztucznej inteligencji, które będą automatycznie analizować odtwarzaną zawartość i dobierać optymalne ustawienia. Będzie miał też złącze słuchawkowe 3.5 mm, co obecnie nie jest przecież standardem. Nad wszystkim czuwać ma system Android 10.

Okazuje się też, że wzorem chociażby flagowego LG V60 ThinQ 5G, LG Velvet będzie obsługiwał dodatkowy ekran Dual Screen. To nie wszystko, wspierać ma również rysik LG Stylus. Obydwa gadżety nie znajdą się w zestawie, ale to akurat mało zaskakujące.

Tylko cena LG Velvet jest jeszcze owiana tajemnicą

Cena i tak odegra tu bardzo istotną rolę. LG faktycznie wypuści smartfona, który odbiega wizualnie od wcześniejszych propozycji i zaoferuje bardzo solidną specyfikację. Pozycja producenta na rynku mobilnym jest obecnie jednak taka, a nie inna i jeśli chce konkurować z innymi nie może przesadzić z ceną. Premiera LG Velvet została zaplanowana na 7 maja. Ile bylibyście skłonni za niego zapłacić?

Źródło: LG

