Niemiecki dyskont przygotował ofertę, która będzie obowiązywać od 3 kwietnia. W promocyjnych cenach kupimy przede wszystkim “Lidlomix”, ale też inną elektronikę kuchenną.

Z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych Lidl zadbał o to, aby do najnowszej gazetki trafił szereg urządzeń kuchennych w promocyjnych cenach. W ramach oferty trwającej od 3 kwietnia można m.in. kupić wielofunkcyjny robot kuchenni z Wi-Fi Monsieur Cuisine Connect (“Lidlomix”) za 1719 zł.

Oferta Lidl od 3 kwietnia. Co w gazetce?

Najnowsze okazje w popularnej sieci sklepów to przede wszystkim urządzenia, które wykorzystamy w kuchni. Tym razem Lidl stawia na sprzęt, który może się przydać każdemu, kto swój wolny czas lubi spędzać przygotowując potrawy.

Jest zatem zgrzewarka do pakowania próżniowego o mocy 125 W. Pozwoli przygotować posiłki do gotowania sous vide, ale też konserwować żywność. Zestaw wyposażony w rolkę folii o dł. 3 m i 3 adaptery do zaworów próżniowych można kupić za 149 zł. Zapasowe folie wyceniono na 29,99 zł (w zestawach pakowanych po 2 lub 3 sztuki).

Za kwotę 199 zł można natomiast kupić frytkownicę beztłuszczową o mocy 1000 W z koszem o poj. 1,5 l i funkcją automatycznego wyłączania. Do oferty trafił też opiekacz 3 w 1 (750 W) z wymiennymi płytami z powłoką zapobiegającą przywieraniu. Można dzięki nim przyrządzić sandwiche, gofry i potrawy grillowane.

W Lidlu od 3 kwietnia będzie dostępny mikser ręczny (300 W) z akcesoriami. W zestawie z nim: mieszadła i haki do zagniatania, nasadka do puree i szpatułka do ciasta. Produkt można kupić również online, a jego cenę obniżono o 70 zł – teraz kosztuje 129 zł. Za 219 zł można też kupić indukcyjną płytę grzewczą (2200 W), która nagrzewa się do 240 st. C. Wyposażono ją w 8 programów automatycznych (m.in. podtrzymywanie ciepła, duszenie lub smażenie na głębokim oleju).

Niemiecki dyskont zapowiada, że od poniedziałku do niedzieli (w sklepie online) wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Connect (1100 W) będzie kosztował 1799 zł. Tę cenę można obniżyć o dodatkowe 80 zł pod warunkiem dodania do koszyka wyłącznie “Lidlomixa”.