Lime gra z WOŚP. Wsparcie dla wolontariuszy i aukcja

Lime wspiera 34. Finał WOŚP: na aukcję trafia złoty karnet na 1000 przejazdów, a 25 stycznia 2026 r. firma uruchomi darmowy przejazd dla osób wolontariuszy Orkiestry.

Lime przekazał na licytację złoty karnet obejmujący 1000 kursów po 10 minut, ważny do końca 2026 r. Firma podkreśla, że tak ujęte przejazdy wspierają cel 34. Finału WOŚP i promują bezemisyjną mobilność w polskich miastach.

Zwycięzca aukcji (znajdującej się pod tym linkiem) dostanie unikalny kod. Po wpisaniu w aplikacji aktywuje on pulę 1000 darmowych przejazdów. Z oferty można korzystać w całej Polsce, w miejscach, gdzie Lime świadczy swoje usługi. Kod ma stanowić roczny dostęp do krótkich, codziennych dojazdów.

Darmowy przejazd 25 stycznia dla wolontariuszy WOŚP

Oprócz aukcji firma uruchomi kod na darmowy, 10‑minutowy przejazd w dniu finału – 25 stycznia 2026 r. Z rozwiązania skorzystać mogą wolontariusze, uczestnicy koncertów i biegu. Pula darmowych kodów tego dnia wynosi 1 tys.

- Jesteśmy dumni, że w tym roku możemy grać razem z WOŚP. Dziękujemy licytującym nasz złoty karnet i gratulujemy zwycięzcy, który przez cały rok będzie korzystał z bezemisyjnej hulajnogi Lime - komentuje Wilhelm Munio, Senior Operations Manager, Lime Polska.

Gdzie działa zwycięski karnet?

Aktywacja odbywa się w aplikacji Lime poprzez wpisanie kodu przypisanego do zwycięzcy licytacji. Następnie użytkownik ma do dyspozycji serię 10‑minutowych przejazdów. Karnet obowiązuje w polskich miastach objętych usługą Lime.

Bezpieczeństwo na hulajnodze: kluczowe zasady

Lime przypomina o najważniejszych zasadach jazdy na hulajnodze. Po śniegu należy jechać wolno, a do tego delikatnie hamować. Prowadzenie hulajnogi pod wpływem substancji odurzających oraz alkoholu jest zakazane. Jedna hulajnoga przeznaczona jest dla jednej osoby. Nie należy również przekraczać prędkości 20 km/h, a jechanie wskazane jest po drogach dla rowerów lub na jezdniach z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Parkowanie dozwolone jest w wyznaczonych do tego miejscach lub równolegle do chodnika, z zostawieniem minimum 1,5 m przejścia dla pieszych.