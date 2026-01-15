HDD wracają do gry. Seagate prezentuje dyski o rekordowej pojemności 32 TB

Choć dyski HDD zniknęły z domowych komputerów, wcale nie powiedziały ostatniego słowa. Seagate prezentuje nowe nośniki o pojemności 32 TB, pokazując, że w erze AI i centrów danych talerze wciąż mają ogromne znaczenie.

Dyski HDD zostały w ostatnich latach w dużej mierze wyparte przez nośniki SSD w zastosowaniach konsumenckich. Wyższa wydajność i szybsze czasy dostępu sprawiły, że SSD stały się standardem w komputerach osobistych i laptopach.

Nie oznacza to jednak, że tradycyjne dyski twarde całkowicie straciły rację bytu. Wręcz przeciwnie – w dobie boomu na sztuczną inteligencję i rosnących potrzeb magazynowania danych HDD przeżywają swoisty renesans, szczególnie w centrach danych i systemach NAS. Firma Seagate właśnie to potwierdziła, wprowadzając do oferty trzy nowe modele dysków o rekordowej pojemności 32 TB.

Rekordowe dyski twarde HDD

Nowe nośniki zostały zaprojektowane z myślą o rosnących wymaganiach związanych z AI, analizą danych oraz archiwizacją dużych wolumenów informacji. W skład nowej linii wchodzą modele SkyHawk AI (699,99 dol.), Exos (729,99 dol.) oraz IronWolf Pro (849,99 dol.). W Polsce dyski oferuje już sklep x-kom w cenie ok. 3,5 tys. zł.

Wszystkie trzy dyski mają format 3,5 cala, pracują z prędkością 7200 obr./min, dysponują 512 MB pamięci podręcznej i korzystają z interfejsu SATA III. Co istotne, nowe modele Seagate nie korzystają z technologii SMR, lecz z klasycznego zapisu magnetycznego CMR, co ma gwarantować stabilną i przewidywalną wydajność. Nośniki zostały zaprojektowane do pracy z obciążeniem rzędu 550 TB zapisu rocznie i oferują imponujący współczynnik MTBF wynoszący 2,5 mln godzin. Każdy z modeli objęty jest 5-letnią gwarancją.

Seagate SkyHawk AI 32 TB

Model SkyHawk AI to wariant wejściowy, zoptymalizowany pod kątem monitoringu wideo i analizy obrazu. Według producenta pozwala on na zapis i przechowywanie ponad 10 000 godzin materiału wideo wraz z metadanymi. Dzięki funkcjom takim jak ImagePerfect AI dysk ma zapobiegać utracie klatek nawet przy jednoczesnej obsłudze wielu strumieni. Maksymalne prędkości odczytu i zapisu sięgają 285 MB/s.

Seagate IronWolf Pro 32 TB

IronWolf Pro został zaprojektowany z myślą o rozbudowanych systemach NAS, w których standardem są konfiguracje wielozatokowe. Oferuje wsparcie dla macierzy RAID dzięki technologii AgileArray, czujniki drgań RV oraz narzędzie IronWolf Health Management do monitorowania stanu nośnika. Jest to propozycja dla użytkowników wymagających wysokiej niezawodności i ciągłej pracy.

Seagate Exos 32 TB

Najbardziej zaawansowanym modelem jest Exos 32 TB, skierowany głównie do małych i średnich centrów danych oraz hyperscalerów. Nośnik wyróżnia się zastosowaniem platformy Mozaic z technologią zapisu magnetycznego wspomaganego ciepłem (HAMR), co pozwala na wyższą gęstością zapisu – aż 3 TB na talerz. Dodatkowo też niższym zużyciem energii, co ma kluczowe znaczenie w środowiskach chmurowych. Choć formalnie nie jest to dysk konsumencki, nic nie stoi na przeszkodzie, by trafił do prywatnych serwerowni czy zaawansowanych systemów domowych.

Dyski HDD mają się dobrze

Pojemność 32 TB to obecnie najwyższa wartość, jaką osiągnęły mainstreamowe, szeroko dostępne dyski HDD. Co prawda na rynku istnieją nośniki o jeszcze większej pojemności, jednak są one przeznaczone wyłącznie dla sektora enterprise i niedostępne w regularnej sprzedaży.

Nowe dyski Seagate jasno pokazują, że HDD wciąż mają swoje miejsce na rynku – szczególnie tam, gdzie liczy się maksymalna pojemność, trwałość i opłacalność kosztowa. W erze danych i sztucznej inteligencji talerzowe nośniki jeszcze długo nie powiedzą ostatniego słowa.