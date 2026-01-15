OPPO Reno 15 już w Polsce. Niższe ceny w promocji na start

Na polskim rynku debiutują właśnie cztery smartfony z linii OPPO Reno 15.

OPPO trzyma się swojego zawrotnego tempa. Wprowadzona do Polski w sierpniu linia Reno 14 ledwo zdążyła się zadomowić na naszym rynku, a do oferty wjeżdża już seria Reno 15.

OPPO Reno 15 - ceny i dostępność w Polsce

Na start producent przygotował cztery modele smartfonów:

OPPO Reno 15 Pro - 3299 zł (lub 2799 zł w promocji do 15 lutego);

OPPO Reno 15 - 2799 zł (lub 2599 zł w promocji do 15 lutego);

OPPO Reno 15 FS - 1799 zł (lub 1599 zł w promocji do 16 lutego);

OPPO Reno 15 F - 1599 zł (1399 zł w promocji do 16 lutego).

OPPO Reno 15 Pro, Reno 15 i Reno 15 FS/F

Warunki promocji są różne dla poszczególnych modeli. W przypadku Reno 15 F i 15 FS klienci mogą liczyć na rabat, a dla osób wybierających Reno 15 i Reno 15 Pro przygotowano cashback Blik o wartości kolejno 200 i 500 zł.

OPPO Reno 15 - porównanie specyfikacji

W materiałach promocyjnych producent chwali się designem inspirowanym zorzą polarną oraz udoskonalonym systemem kamer, który obejmuje:

ultraszerokokątny obiektyw do selfie 50 Mpix o polu widzenia 100 stopni;

teleobiektyw 3,5x w modelach Reno 15 i15 Pro;.

sensor główny 200 Mpix z modelu Reno 15 Pro;

nagrywanie 4K HDR;

ulepszoną stabilizację wideo;

możliwość jednoczesnego nagrywania przednią i tylną kamerą;

funkcję usuwania niechcianych obiektów z ruchomych zdjęć;

możliwość generowania brakujących klatek i zmiany ruchomego zdjęcia w film slow-motion;

tryb cyfrowego doświetlania portretów.

OPPO Reno 15 Pro

Co w świecie smartfonów rzadko spotykane, wariant o oznaczeniu Pro ma mniejszy wyświetlacz niż pozostałe modele z linii OPPO Reno 15.

OPPO Reno 15 Pro OPPO Reno 15 OPPO Reno 15 FS OPPO Reno 15 F Ekran AMOLED 6,32 cala,

2640 x 1216 (460 ppi),

120 Hz,

jasność do 1800 nitów AMOLED 6,59 cala,

2760 x 1256 (460 ppi),

120 Hz,

jasność do 1200 nitów AMOLED 6,57 cala,

2372 × 1080 (397 ppi),

120 Hz,

jasność do 1400 nitów AMOLED 6,57 cala,

2372 × 1080 (397 ppi),

120 Hz,

jasność do 1400 nitów Głośniki stereo stereo stereo stereo Czip MediaTek Dimensity 8450 Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 6 Gen 1 Snapdragon 6 Gen 1 Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 8 GB,

LPDDR5X 8 GB,

LPDDR4X 8 GB,

LPDDR4X Pamięć na dane 512 GB,

UFS 3.1 512 GB,

UFS 3.1 512 GB,

UFS 3.1 256 GB,

UFS 3.1 Aparat główny 200 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,4,

tryb makro 8 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,4,

tryb makro 8 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,4 8 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,4 Aparat dodatkowy 50 Mpix,

teleobiektyw 3,5x,

f/2,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

teleobiektyw 3,5x,

f/2,8,

optyczna stabilizacja 8 Mpix,

makro,

f/2,4 8 Mpix,

makro,

f/2,4 Aparat przedni 50 Mpix,

f/2,0,

100 stopni 50 Mpix,

f/2,0,

100 stopni 50 Mpix,

f/2,0,

100 stopni 50 Mpix,

f/2,0,

100 stopni Bateria 6200 mAh,

ładowanie 80 W 6500 mAh,

ładowanie 80 W 7000 mAh,

ładowanie 80 W 7000 mAh,

ładowanie 80 W Łączność 5G,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4,

NFC 5G,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4,

NFC 5G,

Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.1,

NFC 5G,

Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.1,

NFC Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

optyczny Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

optyczny Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

optyczny Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

optyczny Wymiary 151,21 x 72,42 x 8,13 mm 158 x 74,83 x 7,89 mm 158,18 x 74,93 x 8,27 mm 158,18 x 74,93 x 8,27 mm Waga 188 g 197 g 202 g 202 g Android Android 16,

ColorOS 16 Android 16,

ColorOS 16 Android 16,

ColorOS 16 Android 16,

ColorOS 16 Odporność IP69 IP69 IP69 IP69

Nowe smartfony OPPO pracują pod kontrolą systemu ColorOS 16 z silnikiem Trinity Engine 2.0, który ma gwarantować płynność działania przez okres 6 lat.