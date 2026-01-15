OPPO Reno 15 już w Polsce. Niższe ceny w promocji na start
Na polskim rynku debiutują właśnie cztery smartfony z linii OPPO Reno 15.
OPPO trzyma się swojego zawrotnego tempa. Wprowadzona do Polski w sierpniu linia Reno 14 ledwo zdążyła się zadomowić na naszym rynku, a do oferty wjeżdża już seria Reno 15.
OPPO Reno 15 - ceny i dostępność w Polsce
Na start producent przygotował cztery modele smartfonów:
- OPPO Reno 15 Pro - 3299 zł (lub 2799 zł w promocji do 15 lutego);
- OPPO Reno 15 - 2799 zł (lub 2599 zł w promocji do 15 lutego);
- OPPO Reno 15 FS - 1799 zł (lub 1599 zł w promocji do 16 lutego);
- OPPO Reno 15 F - 1599 zł (1399 zł w promocji do 16 lutego).
OPPO Reno 15 Pro, Reno 15 i Reno 15 FS/F
Warunki promocji są różne dla poszczególnych modeli. W przypadku Reno 15 F i 15 FS klienci mogą liczyć na rabat, a dla osób wybierających Reno 15 i Reno 15 Pro przygotowano cashback Blik o wartości kolejno 200 i 500 zł.
OPPO Reno 15 - porównanie specyfikacji
W materiałach promocyjnych producent chwali się designem inspirowanym zorzą polarną oraz udoskonalonym systemem kamer, który obejmuje:
- ultraszerokokątny obiektyw do selfie 50 Mpix o polu widzenia 100 stopni;
- teleobiektyw 3,5x w modelach Reno 15 i15 Pro;.
- sensor główny 200 Mpix z modelu Reno 15 Pro;
- nagrywanie 4K HDR;
- ulepszoną stabilizację wideo;
- możliwość jednoczesnego nagrywania przednią i tylną kamerą;
- funkcję usuwania niechcianych obiektów z ruchomych zdjęć;
- możliwość generowania brakujących klatek i zmiany ruchomego zdjęcia w film slow-motion;
- tryb cyfrowego doświetlania portretów.
Co w świecie smartfonów rzadko spotykane, wariant o oznaczeniu Pro ma mniejszy wyświetlacz niż pozostałe modele z linii OPPO Reno 15.
|OPPO Reno 15 Pro
|OPPO Reno 15
|OPPO Reno 15 FS
|OPPO Reno 15 F
|Ekran
|AMOLED 6,32 cala,
2640 x 1216 (460 ppi),
120 Hz,
jasność do 1800 nitów
|AMOLED 6,59 cala,
2760 x 1256 (460 ppi),
120 Hz,
jasność do 1200 nitów
|AMOLED 6,57 cala,
2372 × 1080 (397 ppi),
120 Hz,
jasność do 1400 nitów
|AMOLED 6,57 cala,
2372 × 1080 (397 ppi),
120 Hz,
jasność do 1400 nitów
|Głośniki
|stereo
|stereo
|stereo
|stereo
|Czip
|MediaTek Dimensity 8450
|Snapdragon 7 Gen 4
|Snapdragon 6 Gen 1
|Snapdragon 6 Gen 1
|Pamięć RAM
|12 GB,
LPDDR5X
|8 GB,
LPDDR5X
|8 GB,
LPDDR4X
|8 GB,
LPDDR4X
|Pamięć na dane
|512 GB,
UFS 3.1
|512 GB,
UFS 3.1
|512 GB,
UFS 3.1
|256 GB,
UFS 3.1
|Aparat główny
|200 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro
|8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro
|8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4
|8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4
|Aparat dodatkowy
|50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
f/2,8,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
f/2,8,
optyczna stabilizacja
|8 Mpix,
makro,
f/2,4
|8 Mpix,
makro,
f/2,4
|Aparat przedni
|50 Mpix,
f/2,0,
100 stopni
|50 Mpix,
f/2,0,
100 stopni
|50 Mpix,
f/2,0,
100 stopni
|50 Mpix,
f/2,0,
100 stopni
|Bateria
|6200 mAh,
ładowanie 80 W
|6500 mAh,
ładowanie 80 W
|7000 mAh,
ładowanie 80 W
|7000 mAh,
ładowanie 80 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
NFC
|5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
NFC
|5G,
Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1,
NFC
|5G,
Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1,
NFC
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny
|Wymiary
|151,21 x 72,42 x 8,13 mm
|158 x 74,83 x 7,89 mm
|158,18 x 74,93 x 8,27 mm
|158,18 x 74,93 x 8,27 mm
|Waga
|188 g
|197 g
|202 g
|202 g
|Android
|Android 16,
ColorOS 16
|Android 16,
ColorOS 16
|Android 16,
ColorOS 16
|Android 16,
ColorOS 16
|Odporność
|IP69
|IP69
|IP69
|IP69
Nowe smartfony OPPO pracują pod kontrolą systemu ColorOS 16 z silnikiem Trinity Engine 2.0, który ma gwarantować płynność działania przez okres 6 lat.
