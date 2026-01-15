Smartfony

OPPO Reno 15 już w Polsce. Niższe ceny w promocji na start

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Na polskim rynku debiutują właśnie cztery smartfony z linii OPPO Reno 15.

OPPO trzyma się swojego zawrotnego tempa. Wprowadzona do Polski w sierpniu linia Reno 14 ledwo zdążyła się zadomowić na naszym rynku, a do oferty wjeżdża już seria Reno 15. 

OPPO Reno 15 - ceny i dostępność w Polsce

Na start producent przygotował cztery modele smartfonów: 

  • OPPO Reno 15 Pro - 3299 zł (lub 2799 zł w promocji do 15 lutego);
  • OPPO Reno 15 - 2799 zł (lub 2599 zł w promocji do 15 lutego);
  • OPPO Reno 15 FS - 1799 zł (lub 1599 zł w promocji do 16 lutego);
  • OPPO Reno 15 F - 1599 zł (1399 zł w promocji do 16 lutego).

OPPO Reno 15 Pro, Reno 15 i Reno 15 FS/F

Warunki promocji są różne dla poszczególnych modeli. W przypadku Reno 15 F i 15 FS klienci mogą liczyć na rabat, a dla osób wybierających Reno 15 i Reno 15 Pro przygotowano cashback Blik o wartości kolejno 200 i 500 zł.

OPPO Reno 15 - porównanie specyfikacji

W materiałach promocyjnych producent chwali się designem inspirowanym zorzą polarną oraz udoskonalonym systemem kamer, który obejmuje: 

  • ultraszerokokątny obiektyw do selfie 50 Mpix o polu widzenia 100 stopni;
  • teleobiektyw 3,5x w modelach Reno 15 i15 Pro;.
  • sensor główny 200 Mpix z modelu Reno 15 Pro;
  • nagrywanie 4K HDR;
  • ulepszoną stabilizację wideo;
  • możliwość jednoczesnego nagrywania przednią i tylną kamerą;
  • funkcję usuwania niechcianych obiektów z ruchomych zdjęć;
  • możliwość generowania brakujących klatek i zmiany ruchomego zdjęcia w film slow-motion;
  • tryb cyfrowego doświetlania portretów.

OPPO Reno 15 Pro

Co w świecie smartfonów rzadko spotykane, wariant o oznaczeniu Pro ma mniejszy wyświetlacz niż pozostałe modele z linii OPPO Reno 15. 

 OPPO Reno 15 ProOPPO Reno 15OPPO Reno 15 FSOPPO Reno 15 F
EkranAMOLED 6,32 cala,
2640 x 1216 (460 ppi),
120 Hz,
jasność do 1800 nitów		AMOLED 6,59 cala,
2760 x 1256 (460 ppi),
120 Hz,
jasność do 1200 nitów		AMOLED 6,57 cala,
2372 × 1080 (397 ppi),
120 Hz,
jasność do 1400 nitów		AMOLED 6,57 cala,
2372 × 1080 (397 ppi),
120 Hz,
jasność do 1400 nitów
Głośnikistereostereostereostereo
CzipMediaTek Dimensity 8450Snapdragon 7 Gen 4Snapdragon 6 Gen 1Snapdragon 6 Gen 1
Pamięć RAM12 GB,
LPDDR5X		8 GB,
LPDDR5X		8 GB,
LPDDR4X		8 GB,
LPDDR4X
Pamięć na dane512 GB,
UFS 3.1		512 GB,
UFS 3.1		512 GB,
UFS 3.1		256 GB,
UFS 3.1
Aparat główny200 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja		50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja		50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja		50 Mpix,
f/1,8,
optyczna stabilizacja
Aparat UW50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro		8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro		8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4		8 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4
Aparat dodatkowy50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
f/2,8,
optyczna stabilizacja		50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
f/2,8,
optyczna stabilizacja		8 Mpix,
makro,
f/2,4		8 Mpix,
makro,
f/2,4
Aparat przedni50 Mpix,
f/2,0,
100 stopni		50 Mpix,
f/2,0,
100 stopni		50 Mpix,
f/2,0,
100 stopni		50 Mpix,
f/2,0,
100 stopni
Bateria6200 mAh,
ładowanie 80 W		6500 mAh,
ładowanie 80 W		7000 mAh,
ładowanie 80 W		7000 mAh,
ładowanie 80 W
Łączność5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
NFC		5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
NFC		5G,
Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1,
NFC		5G,
Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1,
NFC
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny
Wymiary151,21 x 72,42 x 8,13 mm158 x 74,83 x 7,89 mm158,18 x 74,93 x 8,27 mm158,18 x 74,93 x 8,27 mm
Waga188 g197 g202 g202 g
AndroidAndroid 16,
ColorOS 16		Android 16,
ColorOS 16		Android 16,
ColorOS 16		Android 16,
ColorOS 16
OdpornośćIP69IP69IP69IP69

Nowe smartfony OPPO pracują pod kontrolą systemu ColorOS 16 z silnikiem Trinity Engine 2.0, który ma gwarantować płynność działania przez okres 6 lat.

