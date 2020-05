Jesteśmy po premierze nowych procesorów, które powinny przyciągnąć spore grono klientów – także entuzjastów, zainteresowanych podkręcaniem jednostek. Na jaki potencjał możemy liczyć? Zebraliśmy ciekawe informacje o OC.

Procesory Intel Comet Lake-S z wyższymi limitami mocy

W ofercie Intela znajdziemy całą gamę procesorów procesorów Comet Lake-S, ale tylko sześć pozwala na podkręcanie - są to: 6-rdzeniowe/12-wątkowe modele Core i5-10600K i 10600KF, 8-rdzeniowe/16-wątkowe modele Core i7-10700K i 10700KF oraz 10-rdzeniowe/20-wątkowe modele Core i9-10900K i 10900KF.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Cena Core i9-10900K 10/20 3,7/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB UHD 630 125 W TAK $488 Core i9-10900KF 10/20 3,7/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB - 125 W TAK $472 Core i9-10900 10/20 2,8/5,1 GHz

*5,2 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB UHD 630 65 W NIE $439 Core i9-10900F 10/20 2,8/5,1 GHz

*5,2 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB - 65 W NIE $422 Core i7-10700K 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 125 W TAK $374 Core i7-10700KF 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB - 125 W TAK $349 Core i7-10700 8/16 2,9/4,8 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 65 W NIE $323 Core i7-10700F 8/16 2,9/4,8 GHz DDR4-2933 16 MB - 65 W NIE $298 Core i5-10600K 6/12 4,1/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 125 W TAK $262 Core i5-10600KF 6/12 4,1/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB - 125 W TAK $237 Core i5-10600 6/12 3,3/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE $213 Core i5-10500 6/12 3,1/4,5 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE $192 Core i5-10400 6/12 2,9/4,3 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE $182 Core i5-10400F 6/12 2,9/4,3 GHz DDR4-2666 12 MB - 65 W NIE $157 Core i3-10320 4/8 3,8/4,6 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE $154 Core i3-10300 4/8 3,7/4,4 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE $143 Core i3-10100 4/8 3,6/4,3 GHz DDR4-2666 6 MB UHD 630 65 W NIE $122 Pentium Gold G6600 2/4 4,2/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 630 58 W NIE $86 Pentium Gold G6500 2/4 4,1/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 630 58 W NIE $75 Pentium Gold G6400 2/4 4,0/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 610 58 W NIE $64 Celeron G5920 2/2 3,5/ - GHz DDR4-2666 2 MB UHD 610 58 W NIE $52 Celeron G5900 2/2 3,4/ - GHz DDR4-2666 2 MB UHD 610 58 W NIE $42

Wersje K i KF oferują praktycznie identyczne parametry. Jedyna różnica to brak zintegrowanej grafiki w modelach z dopiskiem F (przez co są one też trochę tańsze).

Procesory już w standardzie pracują z wysokimi taktowaniami – w przypadku modeli Core i5 w trybie Turbo Boost sięga ono 4,8 GHz, w przypadku Core i7 jest to 5,1 GHz, a w przypadku Core i9 jest to aż 5,3 GHz. Niestety, nie dostajemy tutaj nic „za darmo”, bo wysokie zegary zostały okupione wysokimi limitami mocy.

Model PL1 PL2 Tau Core i9-10900K\KF 125 W 250 W 56 s Core i7-10700K\KF 125 W 229 W 56 s Core i5-10600K\KF 125 W 182 W 56 s Core i9-9900K 95 W 119 W 28 s Core i9-9900KS 127 W 159 W 28 s

Podstawowy limit (PL1) test równy współczynnikowi TDP, ale pozwala tylko na pracę z bazowym taktowaniem. Do uzyskania trybu Turbo Boost procesor musi zwiększyć limit do wartości PL2, która w nowej generacji została mocno podniesiona – dla Core i9-10900K/KF jest to aż 250 W (więc tyle mocy procesor będzie mógł pobierać i oddawać w postaci ciepła). Oprócz zwiększenia limitu mocy, 2-krotnie wydłużono też czas przyspieszenia (Tau).

Warto jednak zauważyć, że limity mocy w praktyce i tak są modyfikowane przez producentów płyt głównych (w gorszych modelach są niższe, a w lepszych wyższe lub nawet całkowicie „odblokowane”).

Intel selekcjonuje procesory do podkręcania

Jeżeli standardowe taktowania okazałyby się niewystarczające, odblokowane procesory można jeszcze przetaktować. Na jaki potencjał możemy liczyć? Co prawda na niezależne testy musimy jeszcze poczekać, ale ciekawe informacje o możliwościach podkręcania ujawnili "marketingowcy" firmy MSI.



Poziomy selekcji procesorów. A - modele mogące pracować z wyższymi parametrami niż zalecane, B - modele mogące pracować z zalecanymi parametrami, C - modele mogące pracować z niższymi parametrami niż zalecane

Jeżeli chodzi o potencjał OC, najlepiej wypadają modele Core i9-10900K/KF– wśród przebadanych próbek, aż 27% mogła pracować z wyższymi zegarami. Dla porównania, w przypadku modeli Core i5-10600K/KF było to tylko 2%, a w modelach Core i7-10700K/KF 5%. Wygląda więc na to, że Intel selekcjonuje jądra dla jednostek Core i9.



Wykres przedstawiający wymagane napięcie do uzyskania danego taktowania (mnożnik * 100 MHz). Słupkami oznaczono pobór mocy procesora przy danym taktowaniu

MSI ujawniło też ciekawe informacje o potencjale OC. Modele Core i9-10900K/KF wymagają najniższego napięcia do uzyskania danej częstotliwości, Core i7-10700K/KF wyższego, a Core i5-10600K/KF najwyższego. Zła informacja jest taka, że Core i9 i Core i7 pobierają wyraźnie więcej mocy przy danym taktowaniu względem Core i5 .

Lut czy glut?

Najważniejsza sprawa - jak wygląda kwestia łączenia odpromiennika ciepła w modelach Comet Lake-S? Ciekawe informacje zebrał użytkownik o pseudonimie momomo_us.



Procesory Intel Comet Lake-S występują w dwóch steppingach - Q0 (10-rdzeniowe jądro i lutowany odpromiennik ciepła) oraz G1 (6-rdzeniowe jądro i odpromiennik ciepła połączony pastą termoprzewodzącą)

Wszystkie procesory Core i9 i Core i7 oraz odblokowane Core i5 wykorzystują 10-rdzeniowe jądro i mają lutowany odpromiennik ciepła, więc powinny lepiej sobie radzić z odprowadzaniem ciepła. Pozostałe modele wykorzystują jądro 6-rdzeniowe jądro i połączenie na bazie gluta pasty termoprzewodzącej.

Źródło: ComputerBase, YouTube @ MSI Gaming, Twitter @ momomo_us

