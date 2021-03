Logitech G333 to słuchawki douszne dla graczy. Nowość, jakiej do tej pory w ofercie szwajcarskiego producenta nie było. Oto dlaczego gracze mieliby je pokochać.

Logitech G333 to pierwsze gamingowe słuchawki douszne w ofercie Szwajcarów

Ma w swojej ofercie kilka niezłych modeli wokółusznych, którymi udowodnił, że wie „jak się to robi”. Teraz wprowadza do oferty słuchawki douszne, które również mają sprostać wszelkim wymaganiom graczy. Nazywają się Logitech G333, a oto, co mają do zaoferowania.

Zobacz również nasz test Logitech PRO X – gamingowych słuchawek wokółusznych

Bogate brzmienie i dobrą słyszalność wszystkich szczegółów zapewniać mają podwójne przetworniki – osobne dla średnich i wysokich tonów oraz basów. O to zaś, żeby reszta ekipy słyszała cię jak należy dbać będzie zintegrowany mikrofon „wysokiej klasy”. Możesz nim sterować za pomocą pilota na przewodzie – podobnie jak odtwarzaniem.

Wygodne, wytrzymałe i dobrze wycenione

Podczas rozgrywki niezwykle istotne są też komfort i wytrzymałość. Dlatego w Logitech G333 możesz spodziewać się aluminiowej obudowy, dobrze wyprofilowanych gumek z silikonu (w trzech rozmiarach) i płaskiego, nieplączącego się przewodu. Dodajmy, że do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, biała i fioletowa.

Słuchawki Logitech G333 możesz podłączyć do peceta, smartfona, tabletu albo konsoli – wykorzystasz do tego złącze 3,5 mm albo przejściówkę USB typu C, którą znajdziesz w pudełku. Zestaw został wyceniony na 219 złotych – decyzja o tym, czy warto tyle wydać, należy do ciebie.

Krótka specyfikacja Logitech G333: przetworniki: 5,8 mm + 9,2 mm

pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

impedancja: 24 omy

czułość słuchawek: 101,6 dB @ 1 kHz SPL

czułość mikrofonu: -42 dB

waga: 19 g (+ 6 g – adapter USB-C)

Źródło: Logitech, Mindspot

Czytaj dalej o słuchawkach dla graczy: