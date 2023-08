Już za kilka dni film M3GAN zaliczy kolejną premierę. Tym razem pojawi się na mniejszym ekranie, w serwisie SkyShowtime.

Przygotowując swojego czasu zestawienie prezentujące najbardziej wyczekiwane premiery kinowe 2023 r. nie pominęliśmy M3GAN. Horror w reżyserii Gerarda Johnstone'a przyciągnął ogromną widownie. Przy budżecie w wysokości ok. 12 mln USD przyniósł dochody z biletów na poziomie aż 180 mln dolarów.

M3GAN lada dzień w serwisie SkyShowtime

Lada chwila M3GAN można będzie obejrzeć w domowym zaciszu, na platformie SkyShowtime. To nowa platforma, w Polsce zadebiutowała w lutym. Od początku zapowiadano, że będzie walczyć o widzów przede wszystkim nocną ofertą dotyczącą nie tylko seriali, ale również filmów. Ma ku temu potencjał, ponieważ zarządzający zadbali o dostęp do produkcji m. in. od Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Peacock czy Universal Pictures związanym także z M3GAN.

M3GAN zadebiutuje na SkyShowtime już 14 sierpnia. Serwis jest dostępny poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach mobilnych z Apple iOS i Android, a także na tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung TV oraz bezpośrednio na stronie internetowej. W Polsce miesięczny abonament kosztuje 24,99 zł.

M3GAN zwiastun SkyShowtime

M3GAN 2.0

M3GAN to imię tytułowej lalki, którą twórcy „zaprogramowali tak, by była najlepszym towarzyszem dziecka i największym sprzymierzeńcem rodzica”. Tylko w teorii, ponieważ dość szybko okazuje się, że nie wszystko poszło po myśli konstruktorów.

Już w styczniu, na krótko po premierze M3GAN i tłumach w kinach ogłoszono, że film doczeka się kontynuacji. M3GAN 2.0, bo na taki tytuł zdecydowali się twórcy, ma zadebiutować na początku 2025 r. W projekt zaangażowane są Allison Williams i Violet McGraw, czyli aktorki wcielające się w Gemmę i Cady, dwie główne bohaterki.