Korzystacie z kuchenki gazowej? Taki sprzęt może być bardzo oszczędny w eksploatacji, ale należy go odpowiednio użyutkować.

Można się zastanawiać, co jest lepsze – płyta indukcyjna czy kuchenka gazowa. Jakby nie patrzeć, kuchenki gazowe wciąż cieszą się dużą popularnością w naszych domach. Taki sprzęt jest często prostszy w obsłudze i może być tańszy w eksploatacji (szczególnie, że niedługo czekają nas podwyżki rachunków za prąd).

Warto odpowiednio korzystać ze sprzętu, ponieważ w dużej mierze to od sposobu użytkowania kuchenki zależą koszty eksploatacji. Podpowiadamy, o czym warto pamiętać podczas gotowania na takim urządzeniu.

Jak oszczędzać na gotowaniu na kuchence gazowej?

PGNiG opublikowało krótki poradnik, w którym przedstawiono kilka prostych metod zmniejszających zużycie gazu podczas przygotowywania ulubionych potraw.

Przede wszystkim należy dostosować wielkość garnka do wielkości palników. Średnica garnka powinna być nieco większa od korony palnika (tak, aby płomienie ogrzewały tylko dno). Można też zdecydować się na zmniejszemie płomienia.

Umieszczając niewielki garnek na dużym palniku, nie tylko niepotrzebnie marnujemy gaz, ale też narażamy się na uszkodzenie naczynia. Natomiast przy zbyt dużym garnku potrawa gotuje się nierównomiernie, co wymaga dłuższego czasu przygotowania.

Warto również wybrać odpowiednie garnki. Garnki z dnem wykonanym ze stali nierdzewnej potrzebują więcej czasu na nagrzanie się niż te z aluminium, ale jednocześnie dłużej utrzymują ciepło, co eliminuje potrzebę częstego podgrzewania. Gotowanie w takich garnkach będzie bardziej oszczędne energetycznie niż w przypadku garnków emaliowanych.

Bardzo ważne jest także używanie przykrywki do garnków. Przykrywanie potraw skraca czas osiągnięcia żądanej temperatury, co prowadzi do krótszego i tańszego gotowania. Badania naukowe wykazały, że gotowanie potraw pod przykryciem pozwala zmniejszyć zużycie gazu nawet o 30%. Co więcej, po zagotowaniu potrawy można zdecydować się na zmniejszenie płomienia.

Warto jednak pamiętać, że gotowanie na kuchence gazowej może być szkodliwe dla zdrowia. Naukowcy alarmują o szkodliwości spalania gazu.

Źródło zdjęć: Adobne Stock