Zdarza wam się zostawiać odłączoną ładowarkę do telefonu w gniazdku elektrycznym? Taki nawyk ma wielu ludzi. Sprawdzamy, czy jest to bezpieczne i z jakimi może się to wiązać kosztami.

Wszyscy korzystamy ze smartfonów i chyba wszyscy narzekamy na ich krótki czas pracy na baterii. Co prawda na rynku nie brakuje modeli z mocną baterią, ale i tak musimy się liczyć z regularnym podłączaniem sprzętu do ładowarki.

Zdarza wam się zostawić ładowarkę podłączoną do gniazdka? Jeżeli robisz to, nie jesteś sam. Ten zwyczaj jest powszechny wśród wielu ludzi i zwykle wynika z wygody lub zwykłego zapominalstwa.

Czy można zostawić ładowarkę do telefonu w gniazdku?

Część z Was pewnie zastanawia się, czy w ogóle można zostawić odłączoną ładowarkę do telefonu w gniazdku? W sieci można znaleźć najróżniejsze opinie. Głównie chodzi o bezpieczeństwo i pobór prądu.

Teoretycznie jesteśmy bezpieczni. Markowe ładowarki są wyposażone w specjalne układy zabezpieczające, które mają przeciwdziałać przegrzaniu lub uszkodzeniu sprzętu. Zawsze jednak warto „dmuchać na zimne” i, jeśli aktualnie nie ładujemy telefonu, odłączyć sprzęt na wszelki wypadek.

Ile prądu pobiera ładowarka do telefonu?

Kolejnym przeciwwskazaniem ma być pobór prądu. Ładowarki do najnowszych smartfonów pozwalają ładować urządzenia z mocą kilkudziesięciu lub stu kilkudziesięciu watów. Inaczej to wygląda w przypadku odłączonej ładowarki – zgodnie z obowiązującymi normami, sprzęt dopuszczony w Unii Europejskiej nie może pobierać więcej niż 0,5 W w trybie bezczynności.

Czy jest to sprzęt, który pobiera dużo prądu? Zakładając, że taką ładowarkę mamy podłączoną cały dzień, daje to pobór mocy w okolicach 0,37 kWh w skali miesiąca. Przy obecnych cenach energii generuje to koszt w okolicach 10-20 gr. Nie jest to bardzo dużo, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę nadchodzące podwyżki cen energii elektrycznej. Zawsze jednak warto ją odłączyć i zaoszczędzić te kilka(naście) groszy.