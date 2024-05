Masz taki symbol na dowodzie? Zobacz, co zyskujesz

Nie wszystkie dowody osobiste Polaków są takie same, a przez to nie wszystkie oferują identyczne możliwości. Od 2019 roku nowe dokumenty wyposażane są w warstwę elektroniczną, dzięki której z definicji stają się e-dowodami.

Od 2019 roku, kiedy zdecydujesz się na wymianę swojego starego dowodu osobistego na nowy, zauważysz pewną niespodziankę. Ta niespodzianka to dodatkowy symbol, który jest umieszczony na nowych dowodach osobistych. Może to być zaskakujące dla wielu osób, ponieważ ten symbol jest oznaką nowej funkcji, która została wprowadzona w 2019 roku. Ta nowa funkcja to warstwa elektroniczna, która przekształca tradycyjny dowód osobisty w tzw. e-dowód. Na pierwszy rzut oka może wyglądać jak zwykły dowód osobisty, ale w rzeczywistości jest to coś więcej.

E-dowód osobisty to nowa forma dowodu osobistego, która zawiera specyficzny symbol umieszczony na awersie, w prawym górnym rogu dokumentu. Ten symbol jest wskazówką dla właściciela, że trzyma w rękach dokument, który posiada warstwę elektroniczną. Ta warstwa elektroniczna to czip zatopiony w plastiku, który umożliwia logowanie się do portali administracji publicznej za pomocą zbliżeniowej weryfikacji oraz podpisywanie dokumentów. Aby skorzystać z tych funkcji, konieczne jest jednak posiadanie specjalnego czytnika. Od listopada 2021 roku na tych dokumentach zapisywany jest również odcisk palca.

Do góry nowy, na dole stary dowód osobisty

Jakie korzyści daje e-dowód?

E-dowód osobisty to nie tylko dowód tożsamości, ale także narzędzie, które przynosi wiele korzyści. Osoby, które posiadają dowody osobiste z warstwą elektroniczną, mają możliwość korzystania z automatycznych bramek ABC w strefie kontroli granicznej. To zdecydowanie skraca czas pobytu na lotnisku, co jest szczególnie korzystne w okresie wakacji. E-dowód może również służyć jako podpis elektroniczny online. Dlatego jeśli planujesz wymienić stary dowód na nowy i składasz wniosek, warto zaznaczyć w formularzu, że chcesz Certyfikat podpisu osobistego.

E-dowody osobiste są wydawane od marca 2019 roku, ale nie ma konieczności wymiany obecnego dokumentu, jeśli jest on nadal ważny. Co warto wiedzieć, wniosek o wydanie e-dowodu musi być złożony osobiście, na przykład w Urzędzie Miasta. Od 27 lipca 2021 roku nie jest już możliwe złożenie wniosku drogą elektroniczną.

W dobie cyfryzacji coraz więcej spraw można załatwić przez Internet. Jednym z narzędzi umożliwiających to jest elektroniczny podpis osobisty, który można mieć zapisany w dowodzie osobistym.

Jak uzyskać certyfikat podpisu osobistego?

Aby uzyskać certyfikat podpisu osobistego, należy zaznaczyć odpowiednią opcję we wniosku o wydanie dowodu osobistego. Certyfikat jest zapisywany w dowodzie, ale trzeba go jeszcze aktywować, co można zrobić w urzędzie przy odbiorze dokumentu. Ustalane są wtedy dwa kody PIN, które służą do potwierdzania chęci złożenia podpisu.

A co z paszportami Polaków?

Wcześniej, bo od 2006 roku Polska wydaje paszporty biometryczne, które zawierają dane biometryczne. Można je rozpoznać po symbolu na okładce dokumentu. Ten symbol świadczy o obecności elektronicznego nośnika danych, co jest wymagane m.in. przy wjeździe do USA.

Technologia biometryczna przyspiesza proces identyfikacji i utrudnia fałszowanie dokumentów. Od 2016 roku tylko paszporty biometryczne są akceptowane przy bezwizowym wjeździe do USA. Elektronika w paszportach zwiększa bezpieczeństwo danych osobowych.