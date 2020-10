Do oferty polskich sklepów trafił najmniejszy z laptopów z serii Surface. Model Go kupimy z procesorem Intel Core i5 dziesiątej generacji, w jednym z dwóch wariantów, z pamięcią 8/128 lub 8/256 GB.

Pierwszego października Microsoft ogłosił rozszerzenie swojej oferty o dwa nowe produkty. Odświeżonego Microsoft Surface X, z nowym procesorem SQ2 (niedługo będzie można na nim uruchamiać natywne aplikacje Windows), a także kompletną nowość czyli Microsoft Surface Laptop Go. Ten drugi właśnie trafił do sprzedaży w Polsce.

Choć Microsoft Surface Laptop Go to najmniejszy, bo z ekranem 12,4 cala, z laptopów tej marki, to nie powinniśmy go w żadnym wypadku traktować jak popularne kiedyś minilaptopy z procesorami Atom. To znacznie potężniejsze urządzenie, które wywodzi się z serii Microsoft Surface Laptop 3, i chyba lepiej przystosowane do roli podręcznego towarzysza niż tablet Microsoft Surface Go 2, który w momencie recenzji postrzegałem jako alternatywę dla niewielkiego laptopa z dotykowym ekranem.

Microsoft Surface Laptop Go i smartfonowa wygoda

To sformułowanie to oczywiście przenośnia, bo nawet ważący niewiele ponad kilogram laptop to wciąż gigant w porównaniu z telefonem, ale chodzi o to jak szybko i sprawnie możemy rozpocząć na nim pracę i jak kompaktowa jest to konstrukcja w stosunku do innych laptopów.



Przycisk włączania zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych - rozpoznawanie twarzy jest tu niedostępne

Microsoft zaleca stosowanie trybu hibernacji (Instant On), który w tym przypadku powoduje wybudzenie laptopa ze stanu nieaktywnego w ułamku sekundy. Dodatkowo mamy czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem włączania, który znajduje się w górnym rzędzie klawiszy. I to jest podstawowa biometryczna funkcja blokowania/odblokowywania urządzenia w przypadku Surface Laptop Go.

Standardowo laptop naładujemy dołączoną do zestawu ładowarką z typowym dla serii Surface magnetycznym złączem, ale w razie potrzeby mamy też port USB typu C, który pozwoli na ładowanie ładowarką USB (wspierany jest standard PD 60W). Według danych MS, naładowany w pełni Surface laptop Go jest w stanie pracować do 13 godzin (czas pracy mieszanej przy jasności ekranu ustawionej na 150nit). Systemowa ładowarka napełni akumulator do 80% w niespełna 60 minut.

Obok portu USB typu C znalazło się duże złącze USB i słuchawkowy port minijack. Głośniki są umieszczone pod klawiaturą tak jak w Surface Laptop 3. Również inne elementy peryferyjne, studyjnej jakości głośniki, LED sygnalizujący pracę kamerki HD (720p, według MS fabrycznie kalibrowana), duży gładzik, są podobne jak w większych braciach tego laptopa.

Laptop dla każdego i do wszystkiego

Tak właśnie producent chce nam zarekomendować Microsoft Surface Laptop Go. Wystarczająca moc obliczeniowa pozwoli na korzystanie w różnych scenariuszach. Rozrywkowym, biurowym, multimedialnym i oczywiście jako pomocnik w czasach zdalnej komunikacji.

Tak jak inne produkty z serii Surface, także i tutaj mamy do czynienia z ekranem o proporcjach 3:2. Jak się zapewne już przekonaliście z naszych innych recenzji, nie tylko produktów MS, to proporcje, które wcale nie przeszkadzają. W praktyce w porównaniu z 16:9 dla laptopa dają dużo większą efektywną przestrzeń roboczą w przeliczeniu na przekątną.

Jaka jest specyfikacja Microsoft Surface Laptop Go?

Jedynym elementem, o którym możemy decydować jest pojemność dysku. Pozostałe cechy są niezmienne.

system: Windows 10 Home (domyślnie w trybie S)

ekran: 12.45 cala / proporcje 3:2 / rozdzielczość 1536 x 1024 piksele

procesor: Intel Core i5-1035G1 (10gen), zintegrowane GPU

pamięć RAM: 8 GB LPDDR4

dysk SSD: 128 lub 256 GB

kamera internetowa: z przodu, 720p f/2, z diodą informacyjną

dźwięk: 2 mikrofony studyjne, głośniki Omnisonic (Dolby Audio Premium)

klawiatura / touchpad: wyspowa ze skokiem klawiszy 1.3 mm / 115 x 77 mm

złącza: USB typu C, USB typu A, minijack 3.5mm, złącze Surface Connect (ładowarka)

łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11x

materiał: podstawa z poliwęglanu, pokrywa klawiatury i ekranu z aluminium / kolor Platynowy (szarosrebrny)

ładowarka: w zestawie 39W, możliwość ładowania przez USB

wymiary / waga: 278 x 206 x 16 mm / 1100 gramów

Ile kosztuje Microsoft Surface Laptop Go w Polsce?

Pamiętacie zapewne, jak przy okazji recenzji tabletu Microsoft Surface Go dodawaliśmy ceny akcesoriów, czyli klawiatury, piórka i myszki, i robiła się nam z tego dość poważna kwota. Laptop Microsoft Surface Go dostajemy co prawda wciąż bez myszki, ale z solidną klawiaturą. I jeśli praca w takiej konfiguracji jest na nas priorytetem, to laptop będzie wygodniejszy niż tablet.

Do wyboru mamy dwie wersje. Wersja z dyskiem SSD o pojemności 128 kosztuje 3699 zł, a z dyskiem 256 GB 4599 zł. Jeśli do głowy przychodzi wam porównanie z Huawei MateBook X, który niedawno testowaliśmy, to Surface Laptop Go jest niżej pozycjonowanym produktem (mniejsza rozdzielczość ekranu, uboższy wariant pamięciowy w sklepach) choć procesory mają zbliżoną wydajność. To podobno najtańszy laptop Microsoft, o ile w tym przypadku można mówić o taniości.

Źródło: Microsoft, inf. własna

Więcej na temat produktów Microsoft: