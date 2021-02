Brakowało Wam nowości związanych z Windows? Za kilka tygodni producent powinien je przedstawić. Pojawiają się dwa tropy odnośnie tego, co zobaczymy.

Microsoft będzie prezentował „The New Windows”

Nie od dziś wiadomo, że Microsoft pracuje nad kilkoma dość istotnymi zmianami w systemie Windows, nie tylko nad rozwojem, ale też poszerzeniem ekosystemu. Najnowsze doniesienia z branży zdradzają, iż producent szykuje się do dużej prezentacji, która ma obyć się pod szyldem „What’s new for Windows”. Co więcej, przedstawiany ma być „The New Windows”.

Czego się spodziewać? Pojawiają się dwa tropy, z których ten bardziej prawdopodobny zakłada premierę i omówienie najważniejszych funkcji systemu Windows 10X. W największym skrócie można przedstawiać go jako lekki system operacyjny na tańsze komputery (laptopy), który ma stanowić konkurencję dla Chrome OS. Ostatnio można było zobaczyć krótki materiał wideo z wczesnej wersji, która dość dobrze przybliżała to, z czym powinniśmy mieć do czynienia po premierze.

A może jednak Windows 10 Sun Valley?

Druga opcja to skupienie się na Windows 10, a konkretniej na aktualizacji Sun Valley (21H2), chociaż trudno przypuszczać, aby producent robił wokół tego aż tak duży szum. Nawet jeśli brać poprawkę na to, że będzie to zdecydowanie większa aktualizacja niż 21H1.

Przede wszystkim ma przynieść zauważalne odświeżenie Windows 10 pod względem wizualnym. Pisaliśmy już, że w jej ramach ma zostać wprowadzone między innymi lewitujące menu Start, a cały interfejs powinien doczekać się zaokrąglonych narożników i kilku innych zmian. Nawet to nie powinno jednak dawać podstaw do określenia aktualizacji mianem nowego systemu, chociaż fantazja producentów bywa niekiedy spora.

Wszystko powinno wyjaśnić się już w przyszłym miesiącu, a najpóźniej w kwietniu, bo Microsoft podobno nie zamierza długo zwlekać z wspomnianą zapowiedzią.

