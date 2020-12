Windows 10X to nowa, lżejsza wersja systemu Microsoftu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jej premiera jest już bardzo blisko – ale po co w ogóle powstała ta edycja?

Windows 10X – co to jest i dla kogo powstało?

Podczas pierwszej prezentacji systemu Windows 10X mogliśmy usłyszeć, że jest on tworzony z myślą o nowej kategorii urządzeń, mianowicie laptopów z dwoma wyświetlaczami (takich jak Surface Neo). Z czasem jednak Microsoft zmienił zdanie i aktualna wersja jest taka, że trafi on również na klasyczne komputery jednoekranowe. Z nieoficjalnych informacji wynika, że znajdziemy go przede wszystkim na tańszych pecetach.

Według tych samych źródeł Windows 10X będzie systemem na laptopy, mające stanowić „microsoftową” alternatywę dla Chromebooków. Jego cechami charakterystycznymi mają być: uproszczony interfejs, funkcje nakierowane na wielozadaniowość czy wreszcie bardziej funkcjonalne menu Start.

Windows 10X – premiera tuż, tuż

Ze wspomnianych źródeł wynika, że Windows 10X jest już gotowy, by trafić do producentów takich laptopów, a pierwsze urządzenia z „iksem” zadebiutować miałyby w sklepach wiosną przyszłego roku – najpewniej w kwietniu. Co warte podkreślenia, system ma nie być dostępny w formie odrębnej, więc jedynym sposobem, by z niego korzystać, będzie zakup komputera, na którym jest on już zainstalowany.

Rzecz w tym, że Windows 10X będzie lekką wersją systemu, ze skoncentrowanym na powiadomieniach Centrum akcji, z ujednoliconymi sterownikami i bez wsparcia dla aplikacji Win32. Szczegóły nie są znane – Microsoft nie chce na razie zdradzać żadnych informacji. Kto wie – może szykuje jakąś bombę…

