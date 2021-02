Rewolucji nie będzie, bo też Windows 10 21H1 nie będzie szczególnie dużą aktualizacją. Mimo to na pewno nie będzie dobrym pomysłem jej ominięcie – warto będzie ją zainstalować choćby ze względów bezpieczeństwa.

Aktualizacja Windows 10 21H1 już oficjalnie

Windows 10 21H1 to pierwsza z dwóch zaplanowanych na ten rok dużych aktualizacji najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie. W przeszłości ta pierwsza była wypełniona funkcjami, a druga raczej przynosiła tylko drobne usprawnienia i poprawki. Tym razem jest inaczej, co oficjalnie zapowiedział Microsoft. Nie możemy więc spodziewać się zbyt wielu ciekawostek, ale możemy za to liczyć na bezproblemową instalację.

Windows 10 21H1 zainstaluje się szybko. A co przyniesie?

Aktualizacja 21H1 zainstaluje się szybko i (przynajmniej teoretycznie) nie powinna spowodować żadnych problemów. Poprawi za to nasze bezpieczeństwo, usprawni narzędzia do pracy zdalnej i wyeliminuje drobniejsze błędy. Ale czy to znaczy, że nie będzie żadnych nowych funkcji? Co to, to nie. Najważniejszymi spośród nowości w Windows 10 21H1 będą:

dodanie obsługi wielu kamer przez funkcję Windows Hello (do logowania bez hasła),

zwiększenie wydajności w Windows Defender Application Guard (przyspieszeniu powinno ulec między innymi otwieranie dokumentów),

poprawa wydajności w Windows Management Instrumentation (WMI), co powinni docenić pracownicy zdalni.

I tak, tą krótką listą wyczerpaliśmy właściwie ten temat. Więc tymczasem przejdźmy do odpowiedzi na inne pytanie...

Kiedy premiera Windows 10 21H1?

Na to pytanie Microsoft nie udzielił jeszcze odpowiedzi, a przynajmniej nie konkretnej. Jedyna informacja, jaką potwierdził, to że doczekamy się premiery Windows 10 21H1 w pierwszej połowie tego roku. Przypuszczamy, że będą to okolice kwietnia/maja.

Na większe zmiany – nowe funkcje i odświeżenie interfejsu (zaokrąglone rogi i lewitujące menu Start) będziemy musieli poczekać jeszcze pół roku – na aktualizację 21H2. A przynajmniej aktualnie wszystko na to wskazuje.

