Microsoft ogłosił, że zawiesza sprzedaż wszystkich swoich produktów i usług na terenie Rosji.

Microsoft wycofuje się z Rosji

Brad Smith, prezes Microsoftu w zwięzłym wpisie na blogu uzasadnia decyzję, której powodem jest oczywiście atak Rosji na Ukrainę i liczne sankcje. Podkreślił, że podobnie jak wielu innych, Microsoft opowiada się po stronie Ukrainy. Od początku wojny wspiera ukraiński rząd i organizacje, a także pomaga walczyć z rosyjskimi cyberatakami.

"Od początku wojny działaliśmy przeciwko rosyjskiemu pozycjonowaniu, działaniom destrukcyjnym lub destrukcyjnym wobec ponad 20 ukraińskich organizacji rządowych, informatycznych i finansowych. Działaliśmy również przeciwko cyberatakom wymierzonym w kilka dodatkowych witryn cywilnych. Publicznie wyraziliśmy nasze obawy, że ataki na ludność cywilną naruszają Konwencję Genewską."

Szef Microsoftu jest zdania, że najlepszą pomocą dla Ukrainy będą konkretne działania, koordynowane z decyzjami rządów. Dlatego firma blisko współpracuje z władzami USA, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, a także czujnie obserwuje rozwój sytuacji.

Kolejne sankcje na Rosję

Microsoft jest kolejnym gigantem technologicznym, który dołączył do całego szeregu firm zawieszających działalność na terenie tego kraju. Rosja będzie musiała radzić sobie bez procesorów Intel i AMD, CD Project nie będzie sprzedawał tam gier, a Apple zamknął swój sklep internetowy. To oczywiście tylko kropla w morzu, bo do bojkotu Rosji i Białorusi wciąż dołączają kolejne firmy i organizacje.

Źródło: blog Microsoft