Wędrował 14 lat. Odnalazł koniec Minecrafta

Po ponad 14 latach nieustannej wędrówki, gracz Minecrafta dotarł do mitycznych "Far Lands". Kurtjmac, znany YouTuber i streamer, pokonał 12,5 tys. km w grze, dokumentując swoją podróż od 2011 roku.

Chociaż świat Minecrafta jest ogromny, to jednak ma swoje granice, zupełnie jak Excel. W starszych wersjach gry, po przekroczeniu 12,5 miliona bloków, użytkownik trafia do miejsca zwanego "Far Lands". To właśnie tam postanowił dotrzeć YouTuber i streamer kurtjmac. Jego cel? Dotrzeć do krainy bez użycia teleportacji czy modyfikacji.

Kurtjmac rozpoczął swoją podróż w 2011 roku na wersji Minecraft Beta 1.7.3, ostatniej, która zawierała ten błąd. Przez lata transmitował swoje postępy na żywo, jednocześnie organizując zbiórki charytatywne. Zamiast skrócić drogę, zdecydował się na pełne doświadczenie podróży, dokumentując każdy krok w serii "Far Lands or Bust" (FLoB).

Niezwykła podróż przez Minecrafta

Podczas ostatniego streamu, po 5 godzinach i 34 minutach, kurtjmac dotarł do celu. Był to 69. dzień jego FLoB-a-Thon, sezonu 12. Na końcu zobaczył charakterystyczne, pionowe formacje "Far Lands". - Może nie jesteśmy pierwsi, którzy dotarli do Far Lands, ale na pewno jako pierwsi zbudowaliśmy wokół tego niesamowitą społeczność - powiedział do swoich widzów.

Każdy blok w Minecraft ma wymiary 1 x 1 x 1 metr, co oznacza, że kurtjmac przebył niemal 12,5 tys. km, co odpowiada odległości między Nowym Jorkiem a Kapsztadem. Jego średnie tempo wynosiło nieco ponad 100 metrów na godzinę.

Choć tempo nie było szczególnie szybkie, kurtjmac udowodnił, że "liczy się sama podróż, a nie jej cel". Jego osiągnięcie pokazuje, jak ważne jest cieszenie się każdym krokiem, a nie tylko dążenie do końca. Jak ocenia Tom's Hardware, jego podróż to także przykład, jak gry mogą łączyć ludzi i tworzyć społeczności.