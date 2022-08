Już wkrótce widzowie CANAL+ online oraz CANAL+ Premium będą mogli obejrzeć serial Minuta ciszy. Czego, poza dobrze zapowiadającą się obsadą, oczekiwać?

Pierwszy polski serial o kulisach branży pogrzebowej

Minuta ciszy będzie opowieścią o losach emerytowanego listonosza z małego miasteczka (w tej roli wystąpi Robert Więckiewicz). Zmuszony do samodzielnego zajęcia się pochówkiem przyjaciela, zdecyduje na zainwestowanie we własny dom pogrzebowy. Co może stanąć na drodze do sukcesu? Chociażby lokalny potentat w branży funeralnej i zasady w niej panujące, małomiasteczkowe układy, a także mroczne tajemnice z przeszłości byłego listonosza.

Serial przedstawiany jest jako komediodramat. Za reżyserię odpowiada Jacek Lusiński (mający w dorobku m.in. Carte Blanche), a w obsadzie poza Robertem Więckiewiczem znalazło się kilka innych bardzo dobrze znanych twarzy. CANAL+ udało się zaangażować Piotra Roguckiego, Mirosława Zbrojewicza, Aleksandrę Konieczną i Tomasza Drabka.

„Myślę, że MINUTA CISZY pozostanie na długo w głowach widzów. I to nie z powodu taniego efekciarstwa, tylko tego, jak pokazujemy otaczającą nas rzeczywistość i relacje międzyludzkie. Pełno jest w tym serialu nieoczywistych i wielowymiarowych bohaterów, nikt nie jest wyłącznie czarny lub biały. Widzowie aż do ostatniego odcinka nie będą pewni, po której stronie konfliktu powinni stanąć. A to jest na pewno cecha dobrze napisanego scenariusza.” - Piotr Rogucki

Minuta ciszy - zwiastun

Kiedy premiera serialu Minuta ciszy?

Zaintrygowani? Premiera serialu Minuta ciszy odbędzie się za niespełna miesiąc, bo 9 września. Produkcję można będzie obejrzeć w CANAL+ online oraz na antenie CANAL+ Premium. Zaplanowano sześć odcinków.

