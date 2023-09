Monitoring domu - co należy wziąć pod uwagę?

Budujesz dom i chcesz zabezpieczyć materiały budowlane podczas budowy? Często podróżujesz i przebywasz poza domem? Planujesz zadbać o bezpieczeństwo pod Twoją nieobecność lub obserwować zwierzęta? Monitoring domu, może okazać się doskonałym rozwiązaniem.

Na rynku jest wiele firm zajmujących się ochroną i monitoringiem. Ich ilość może być przytłaczająca. Ilość zestawów do monitoringu i kamer jest spora, zwłaszcza dla osób bez wiedzy technicznej. W poniższym artykule bardzo skrótowo opisujemy na co zwracać uwagę decydując się na kamery do monitoringu domu.

Kamery IP przewodowe czy monitoring wifi?

W Zabezpieczenia Poznań, wychodzimy z założenia, że stabilny system powinien być oparty o przewody. Oznacza to, że jeśli jakkolwiek mamy możliwość instalacji przewodowej, warto skusić się na takie rozwiązanie. Plusem monitoringu domu przewodowego jest jego stabilność działania i o wiele większa gama modeli kamer do wyboru.

Monitoring bezprzewodowy wymaga bardzo dobrej jakości sieci wifi oraz braku potencjalnych przeszkód i grubych ścian pomiędzy routerem a kamerami. Każde potencjalne grubsze ściany i metalowe elementy, mogą znacząco wpływać na zasięg i siłę sygnału. Producenci monitoringu oferują również mniejszą ilość modeli bezprzewodowych.

Na co zwrócić uwagę dobierając monitoring domu?

Wybierając kamery domowe, warto odpowiedzieć sobie na kilka dość ważnych pytań.

Czy rejestrator do monitoringu będzie posiadał odpowiednią ilość kanałów, w momencie potencjalnej rozbudowy w przyszłości? Jak długi zapis na dysku twardym planujemy? Czy wystarczy nam rejestrator na jeden dysk czy bardziej rozwojowy w przyszłości na kilka dysków. Czy wszystkie kamery mają być jednakowej jakości i czy obiekt posiada obiekty szczególnie ważne do monitorowania precyzyjnego? Czy obiekt posiada oświetlenie, wspomagające pracę kamer? Czy kamery mają rejestrować obraz i dodatkowo audio? Na jakich funkcjach zależy nam szczególnie? Warto spojrzeć na kamery hikvision acusense z funkcjami analityki obrazu i przekroczenia linii czy rozpoznawania twarzy. Funkcje podglądu i darmowe oprogramowanie na telefony komórkowe. Warto sprawdzić przed wyborem czy oprogramowanie nam odpowiada i jest proste w obsłudze. Przed wyborem rozwiązania, warto sprawdzić potencjalne wsparcie w doborze systemów zabezpieczeń i support techniczny danego producenta. W Zabezpieczenia Poznań rekomendujemy kamery ip marki Hikvision oraz Dahua. Mamy wówczas pewność, że sprzęt będzie stabilny i posłuży przez długie lata.

Monitoring domu - z jakich elementów się składa?

Zestaw do monitoringu domu, powinien posiadać powtarzalne elementy.

Rejestrator do monitoringu z odpowiednią ilością kanałów, Odpowiednio duży dysk twardy przeznaczony do pracy ciągłej, w monitoringu stosujemy dyski 3,5 calowe sata, Kamery przemysłowe, może być kilka różnych modeli w obrębie jednego systemu, w tym kamery obrotowe, kamery z zoomem, tubowe i kopułowe, Adaptery i puszki montażowe do kamer opcjonalnie, Podtrzymanie awaryjne czyli UPS do podtrzymania monitoringu, Przewody do monitoringu wraz z końcówkami, w systemie IP zawsze system łączony jest po przewodzie UTP 8x0,5 lub 8,1. Warto pamiętać o spadkach zasilania na danej odległośći.

Kamery do domu - jakie modele i rozdzielczość kamer jest preferowana?

Standardem są kamery ip o rozdzielczości minimum 4 mpx, dla bardziej wymagających obiektów warto zastosować kamery 8mpx. Oczywiście oprócz samej rozdzielczości, nasz monitoring powinien posiadać inne istotne funkcje. Przykładowo jeśli chcemy zamontować samodzielne kamery monitoringu bez użycia rejestratora, warto wybierać kamery na kartę pamięci micro sd. Wówczas nagrania i dostęp do zapisu, może odbywać się za pośrednictwem sieci internetowej i rejestrator nie jest wymagany.

Jest to dobre rozwiązanie, jeśli potrzebujemy pojedynczej kamery i nie mamy środków na zakup nagrywarki z dyskiem twardym lub planujemy taki zakup w przyszłości.

Wśród ważnych elementów możemy wymienić funkcje oświetleniowe HLC,BLC,WDR, dzięki którym kamery będą bardzo dobrze pracować w nocy i nie oślepi ich latarka lub reflektory pojazdów.

Bardzo ważne jest również aby zwracać uwagę na obiektyw kamery, dzięki odpowiedniej ogniskowej możemy precyzyjnie ujrzeć szczegóły lub dopasować kąty widzenia do naszego budynku. Wielokrotnie klienci, chcieli widzieć twarze lub pojazdy z konkretnej odległości. W tym przypadku sama rozdzielczość kamery nie będzie wystarczająca, musimy pamiętać o precyzyjnie dopasowanej ogniskowej.

Elementów wspomagających pracę kamer jest oczywiście wiele, zachęcamy do skorzystania z pomocy w dobrze urządzeń w Zabezpieczenia Poznań. Mamy wówczas pewność, że sprzęt będzie dopasowany precyzyjnie i pod konkretny budynek. Nie ma rozwiązań uniwersalnych, które sprawdzają się wszędzie. Nie zawsze popularne zestawy ze znanych portali aukcyjnych, okażą się trafione w nasze zapotrzebowanie.

Jaki monitoring domu wybrać podsumowanie?

Nie ma jednego uniwersalnego sytemu kamer IP, który pasuje do każdego domu czy firmy. Mimo, że często bryła domu wydaja się być uniwersalna, to wybierając niedopasowane kamery ip możemy mieć w domu martwe strefy, co finalnie obniża skuteczność systemu. System kamer to indywidualny projekt i warto przemyśleć nasze potrzeby już na starcie. Wielokrotnie klienci wybierają urządzenia pozornie tanie, które nie posiadają sprawnie działającej aplikacji mobilnej, czy płynność lub realna jakość obrazu jest dużo niższa jak wyobrażaliśmy sobie przed zakupem. Dla osób bez większej wiedzy technicznej, ilość modeli sprzętu może być przytłaczająca. Dlatego w `Zabezpieczenia Poznań staramy się ułatwiać i pomagać w doborze urządzeń. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i wyceny skutecznego monitoringu domu.

Materiał sponsorowany przez ZabezpieczeniaPoznan.pl