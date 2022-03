Na rynku kart graficznych od wielu lat obserwujemy dominację firm Nvidia i AMD, a ostatnio dołączył tutaj jeszcze Intel. Wygląda jednak na to, że zachodni producenci mają poważną konkurencję z Chin – firma Moore Thread zademonstrowała swoje pierwsze karty graficzne.

Jeśli nie kojarzycie firmy Moore Thread, to… nie musicie się wstydzić. My też jej nie kojarzyliśmy. To chińska marka, która została założona w 2020 roku przez byłego dyrektora Nvidii. W ubiegłym roku producent zapowiedział, że ma zamiar wejść na rynek kart graficznych i przygotować w pełni funkcjonalne karty graficzne. Jak się okazuje, plan się powiódł!

Chińskie karty graficzne - Moore Thread prezentuje modele MTT S60 i S2000

Firma Moore Thread na konferencji w Chinach zaprezentowała dwie pierwsze karty graficzne – MTT S60 i MTT S2000. Obydwa modele korzystają z autorskich procesorów graficznych, które bazują na architekturze MUSA (MT Unified System Architecture). Do produkcji chipów wykorzystano 12-nanometrową litografię.



Układy graficzne zostały wyposażone w specjalny silnik przyspieszający działanie AI, a także obliczeń i fizyki



Model Moore Thread MTT S60 wykorzystuje chłodzenie z turbiną



Model Moore Thread MTT S2000 wykorzystuje pasywne chłodzenie

Model MTT S60 oferuje 2048 procesorów strumieniowych o mocy obliczeniowej 6 TFLOPS i został wyposażony w 8 GB pamięci LPGDDR4X. Z kolei w wydajniejszym MTT S2000 zastosowano układ graficzny z 4096 procesorami strumieniowymi o mocy obliczeniowej 12 TFLOPS oraz 32 GB pamięci wideo (nie podano jakiego typu).

Konkurencja dla Nvidii, AMD i Intela? Niby tak, ale...

Warto zaznaczyć, że karty MTT S60 i S2000 są zgodne z DirectX Runtime, OpenCL, OpenGL, Vulkan, a nawet Nvidia CUDA. Oznacza to, że pozwalają one na odpalenie normalnych gier (do tej pory chińskie układy graficzne często nie wspierały tych interfejsów, więc z punktu widzenia graczy były bezużyteczne). Można zatem powiedzieć, że w końcu doczekaliśmy się poważnej konkurencji dla Nvidii, AMD czy Intela.

Podczas prezentacji zademonstrowano działanie słabszego układu w grze League of Legends. Nie był to jednak specjalny wyczyn, bo w oficjalnych wymaganiach gry znajdziemy karty GeForce GTX 560 i Radeon HD 6950 (czyli modele z 2011 roku!).

Na ten moment nie wiadomo kiedy i w jakiej cenie karty Mooore Thread MTT S60 i S2000 trafią do sprzedaży. Jeśli liczyliście na większą konkurencję, to niestety nie mamy dobrych wieści - nie spodziewamy się, że będą dostępne poza Chinami.

Źródło: VideoCardz