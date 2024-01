W sklepie GOG trwa promocja, w ramach której można poszerzyć swoją kolekcję gier o Mordheim: City of the Damned.

Łowcy promocji mają dziś prawdziwe żniwa. Jak co czwartek darmowa gra pojawiła się na Epic Games Store, Steam pozwala pobierać edukacyjną przygodówkę Lotnicy, a teraz swoją cegiełkę dokłada kolejna popularna platforma dla graczy. GOG wystartował dziś z promocją noworoczną i aby przyciągnąć uwagę jak najszerszego grona potencjalnych klientów postanowił zaoferować bardzo kuszący prezent.

Mordheim: City of the Damned za darmo na GOG

Osoby posiadające konto na GOG mogą przypisać do swojej biblioteki grę Mordheim: City of the Damned. Nie ma tu haczyków, jedyny warunek do spełnienia to wyrobienie się w wyznaczonym przez zarządzających sklepem terminie.

Mordheim: City of the Damned można odbierać za darmo przez 72 godziny. Uwzględniając moment rozpoczęcia się promocji oznacza to, że trzeba zdążyć do 28 stycznia do godziny 15:00 naszego czasu.

rozwiń

Mordheim: City of the Damned. Co to za gra?

Mordheim: City of the Damned to gra przygotowana przez studio Rogue Factor, która debiutowała w listopadzie 2015 r. Początkowo była dostępna tylko na PC, później trafiła również na konsole Xbox i PlayStation. Spotkała się z ciepłym przyjęciem, średnia ocen z branżowych recenzji sięgnęła 75 proc.

Jest to adaptacja gry planszowej Mordheim od Games Workshop, połączenie strategii i RPG z walkami toczonymi w systemie turowym. Akcja rozgrywa się w tytułowym mieście Mordheim, które doskonale znają sympatycy uniwersum Warhammera. Gracze mają tu okazję objąć dowództwo nad grupą wojowników i prowadzić ich do zwycięstw. Główna linia fabularna zapewnia zabawę na ok. 16 godzin, ale chcąc wykonać także wszystkie zadania poboczne trzeba przygotować się na znacznie dłuższy czas rozgrywki.