Motorola uzupełnia braki. Składany razr Fold zapowiedziany

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Motorola uzupełnia swoją serię składanych smartfonów o konstrukcję typu fold.

Choć Motorola produkuje składane smartfony nieprzerwanie od 2019 roku, przez ponad 6 lat w portfolio firmy znajdowały się wyłącznie małe modele z klapką. Motoroli brakowało więc pełnej odpowiedzi na ofertę Samsunga i konkurencji dla Galaxy Z Fold 7, ale właśnie się to zmienia. 

Motorola razr Fold nadchodzi

Motorola razr Fold została zapowiedziana podczas targów CES 2026, ale - no właśnie - jedynie zapowiedziana. Producent ujawnił póki co jedynie wygląd, nazwę i garść parametrów technicznych. 

Wiadomo, że Motorola razr Fold zostanie wyposażona w:

  • ekran zewnętrzny 6,5 cala;
  • składany ekran wewnętrzny 8,09 cala o rozdzielczości 2K i zmiennej częstotliwości odświeżania LTPO;
  • aparat główny 50 Mpix (1/1,28 cala) z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1,6;
  • aparat 50 Mpix (1/2,76 cala) z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,0 i trybem makro;
  • aparat 50 Mpix (1/1,95 cala) z peryskopowym teleobiektywem 3x i trybem makro;
  • zewnętrzny aparat do selfie 32 Mpix;
  • wewnętrzny aparat do selfie 20 Mpix;
  • obsługę opcjonalnego rysika Moto Pen Ultra. 

System aparatów został wyjęty żywcem z Motoroli Signature, ale pełna specyfikacja i ceny mają zostać ujawnione w późniejszym terminie. Żadne daty póki co nie padły, ale można oczekiwać, że Motorola będzie chciała wyrobić się przed wrześniową premierą składanego iPhone’a. 

Motorola razr 60 w wersji piłkarskiej

Ubiegłoroczny składany smartfon doczekał się nowej odsłony - Motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition. Limitowany wariant został wprowadzony z okazji nadchodzących Mistrzostw Świata. Ma obudowę inspirowaną boiskiem piłkarskim, tematyczny zestaw tapet, dzwonek z oficjalnym motywem turnieju oraz opcjonalny znak wodny FIFA, który można nałożyć na zdjęcia. 

Niestety Motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition dostępna będzie jedynie w USA i Kanadzie, gdzie start sprzedaży zaplanowano na 12 lutego. 

