Motorola uzupełnia swoją serię składanych smartfonów o konstrukcję typu fold.

Choć Motorola produkuje składane smartfony nieprzerwanie od 2019 roku, przez ponad 6 lat w portfolio firmy znajdowały się wyłącznie małe modele z klapką. Motoroli brakowało więc pełnej odpowiedzi na ofertę Samsunga i konkurencji dla Galaxy Z Fold 7, ale właśnie się to zmienia.

Motorola razr Fold nadchodzi

Motorola razr Fold została zapowiedziana podczas targów CES 2026, ale - no właśnie - jedynie zapowiedziana. Producent ujawnił póki co jedynie wygląd, nazwę i garść parametrów technicznych.

Wiadomo, że Motorola razr Fold zostanie wyposażona w:

ekran zewnętrzny 6,5 cala;

składany ekran wewnętrzny 8,09 cala o rozdzielczości 2K i zmiennej częstotliwości odświeżania LTPO;

aparat główny 50 Mpix (1/1,28 cala) z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1,6;

aparat 50 Mpix (1/2,76 cala) z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,0 i trybem makro;

aparat 50 Mpix (1/1,95 cala) z peryskopowym teleobiektywem 3x i trybem makro;

zewnętrzny aparat do selfie 32 Mpix;

wewnętrzny aparat do selfie 20 Mpix;

obsługę opcjonalnego rysika Moto Pen Ultra.

System aparatów został wyjęty żywcem z Motoroli Signature, ale pełna specyfikacja i ceny mają zostać ujawnione w późniejszym terminie. Żadne daty póki co nie padły, ale można oczekiwać, że Motorola będzie chciała wyrobić się przed wrześniową premierą składanego iPhone’a.

Motorola razr 60 w wersji piłkarskiej

Ubiegłoroczny składany smartfon doczekał się nowej odsłony - Motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition. Limitowany wariant został wprowadzony z okazji nadchodzących Mistrzostw Świata. Ma obudowę inspirowaną boiskiem piłkarskim, tematyczny zestaw tapet, dzwonek z oficjalnym motywem turnieju oraz opcjonalny znak wodny FIFA, który można nałożyć na zdjęcia.

Niestety Motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition dostępna będzie jedynie w USA i Kanadzie, gdzie start sprzedaży zaplanowano na 12 lutego.