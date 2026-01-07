Motorola uzupełnia braki. Składany razr Fold zapowiedziany
Motorola uzupełnia swoją serię składanych smartfonów o konstrukcję typu fold.
Choć Motorola produkuje składane smartfony nieprzerwanie od 2019 roku, przez ponad 6 lat w portfolio firmy znajdowały się wyłącznie małe modele z klapką. Motoroli brakowało więc pełnej odpowiedzi na ofertę Samsunga i konkurencji dla Galaxy Z Fold 7, ale właśnie się to zmienia.
Motorola razr Fold nadchodzi
Motorola razr Fold została zapowiedziana podczas targów CES 2026, ale - no właśnie - jedynie zapowiedziana. Producent ujawnił póki co jedynie wygląd, nazwę i garść parametrów technicznych.
Wiadomo, że Motorola razr Fold zostanie wyposażona w:
- ekran zewnętrzny 6,5 cala;
- składany ekran wewnętrzny 8,09 cala o rozdzielczości 2K i zmiennej częstotliwości odświeżania LTPO;
- aparat główny 50 Mpix (1/1,28 cala) z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1,6;
- aparat 50 Mpix (1/2,76 cala) z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,0 i trybem makro;
- aparat 50 Mpix (1/1,95 cala) z peryskopowym teleobiektywem 3x i trybem makro;
- zewnętrzny aparat do selfie 32 Mpix;
- wewnętrzny aparat do selfie 20 Mpix;
- obsługę opcjonalnego rysika Moto Pen Ultra.
System aparatów został wyjęty żywcem z Motoroli Signature, ale pełna specyfikacja i ceny mają zostać ujawnione w późniejszym terminie. Żadne daty póki co nie padły, ale można oczekiwać, że Motorola będzie chciała wyrobić się przed wrześniową premierą składanego iPhone’a.
Motorola razr 60 w wersji piłkarskiej
Ubiegłoroczny składany smartfon doczekał się nowej odsłony - Motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition. Limitowany wariant został wprowadzony z okazji nadchodzących Mistrzostw Świata. Ma obudowę inspirowaną boiskiem piłkarskim, tematyczny zestaw tapet, dzwonek z oficjalnym motywem turnieju oraz opcjonalny znak wodny FIFA, który można nałożyć na zdjęcia.
Niestety Motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition dostępna będzie jedynie w USA i Kanadzie, gdzie start sprzedaży zaplanowano na 12 lutego.
