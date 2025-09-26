Odkurzacze

MOVA M50 Ultra i I10 niebawem w sklepach. Można załapać się na duży rabat

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Firma MOVA wprowadza na polski rynek dwa nowe urządzenia do sprzątania – odkurzacz myjący MOVA M50 Ultra oraz bezprzewodowy odkurzacz pionowy MOVA I10. Urządzenia trafią wkrótce do sprzedaży, a w pierwszych dniach dostępne będą w promocyjnych cenach.

Nowe modele łączą zaawansowane technologie z praktycznymi rozwiązaniami do codziennego sprzątania. Modele M50 Ultra i I10 mają na celu zwiększenie wygody użytkownika, umożliwiając dokładne czyszczenie zarówno podłóg twardych, jak i dywanów, a także ułatwiając dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

MOVA M50 Ultra – odkurzacz myjący ze składaną rękojeścią 

MOVA M50 Ultra został certyfikowany przez Frost & Sullivan jako pierwszy na świecie odkurzacz myjący z możliwością składania i regulacji uchwytu. Technologia Flex-Master Pro pozwala na dostosowanie wysokości od 120 do 135 cm, co ułatwia sprzątanie pod meblami bez konieczności pochylania się. Ergonomiczny uchwyt z bionicznym stawem nadgarstkowym ma na celu zmniejszenie obciążenia nadgarstków i ramion.

MOVA M50 Ultra

Urządzenie wyposażono w innowacyjne robotyczne ramię, które automatycznie wysuwa się przy krawędziach i ścianach, umożliwiając dokładne sprzątanie wzdłuż wszystkich boków i narożników w czasie krótszym niż 0,2 sekundy. System High-Density Comb-Tooth Scraper zapobiega splątaniu włosów na szczotce, dokładnie je usuwając i utrzymując urządzenie w czystości. 

Odkurzacz posiada zbiornik 100 ml na dedykowany środek czyszczący, który miesza się z wodą automatycznie podczas sprzątania. Zestaw zawiera 500 ml środka czyszczącego, a inteligentny system dostosowuje proporcje, co pozwala utrzymać optymalną skuteczność przez około 60 dni.

MOVA M50 Ultra

M50 Ultra wykorzystuje patyczek dezodoryzujący, który neutralizuje zapachy przez tydzień przy normalnym użytkowaniu. Stacja czyszcząca działa w temperaturze wrzenia (100°C), sterylizując szczotki z 99,99% skutecznością. Urządzenie oferuje dwa tryby suszenia: szybki (5 minut) i cichy (15–30 minut) przy użyciu gorącego powietrza o temperaturze 90°C. 

Odkurzacz można kontrolować z poziomu aplikacji, planować harmonogram sprzątania i monitorować jego postęp. Funkcja „hands-off cleaning” pozwala sterować ruchem urządzenia zdalnie. 

MOVA I10 – lekki odkurzacz bezprzewodowy 

Model MOVA I10 wykorzystuje silnik bezszczotkowy osiągający 100 tys. obrotów na minutę, dzięki czemu urządzenie zapewnia bardzo wysoką moc ssania - 120AW (28 000 Pa). Odkurzacz automatycznie dostosowuje prędkość szczotki do rodzaju powierzchni dzięki systemowi TangleBuster Multi-Surface Brush.

MOVA I10

Technologia 140° Dust Illumination z OptiInsight oświetla podłogę z odległości 4 mm, uwidaczniając kurz nawet w ciemnych narożnikach i pod meblami. Warto tutaj zaznaczyć, że urządzenie jest też bardzo lekkie, bo waży 1,35 kg. 

Odkurzacz pracuje do 60 minut w trybie Eco i do 40 minut z główną szczotką. System filtracji HEPA w sześciu warstwach zapewnia 99,99% skuteczność usuwania cząstek o wielkości 0,3 μm. Z kolei technologia Multi-Cone Cyclonic skutecznie oddziela kurz od powietrza, zmniejszając zużycie filtra i utrzymując stałą moc ssania. Pojemnik na kurz ma pojemność 0,35 l i można go opróżniać jednym kliknięciem.

MOVA I10

W zestawie znajdują się miniszczotka elektryczna, końcówka szczelinowa oraz stacja ładująca 2-w-1, umożliwiająca przechowywanie odkurzacza bez montażu naściennego. Wyświetlacz LED pokazuje poziom baterii i tryb pracy. 

Ile trzeba zapłacić?   

Nowe urządzenia będą dostępne od 29 września w dużych sklepach z elektroniką. MOVA M50 Ultra został wyceniony na 2599 zł, a MOVA I10 W na 1149 zł, ale ramach promocji na start klienci otrzymają 30 proc. zniżki. Promocja obowiązuje do 14 października.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login