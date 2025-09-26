Firma MOVA wprowadza na polski rynek dwa nowe urządzenia do sprzątania – odkurzacz myjący MOVA M50 Ultra oraz bezprzewodowy odkurzacz pionowy MOVA I10. Urządzenia trafią wkrótce do sprzedaży, a w pierwszych dniach dostępne będą w promocyjnych cenach.

Nowe modele łączą zaawansowane technologie z praktycznymi rozwiązaniami do codziennego sprzątania. Modele M50 Ultra i I10 mają na celu zwiększenie wygody użytkownika, umożliwiając dokładne czyszczenie zarówno podłóg twardych, jak i dywanów, a także ułatwiając dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

MOVA M50 Ultra – odkurzacz myjący ze składaną rękojeścią

MOVA M50 Ultra został certyfikowany przez Frost & Sullivan jako pierwszy na świecie odkurzacz myjący z możliwością składania i regulacji uchwytu. Technologia Flex-Master Pro pozwala na dostosowanie wysokości od 120 do 135 cm, co ułatwia sprzątanie pod meblami bez konieczności pochylania się. Ergonomiczny uchwyt z bionicznym stawem nadgarstkowym ma na celu zmniejszenie obciążenia nadgarstków i ramion.

Urządzenie wyposażono w innowacyjne robotyczne ramię, które automatycznie wysuwa się przy krawędziach i ścianach, umożliwiając dokładne sprzątanie wzdłuż wszystkich boków i narożników w czasie krótszym niż 0,2 sekundy. System High-Density Comb-Tooth Scraper zapobiega splątaniu włosów na szczotce, dokładnie je usuwając i utrzymując urządzenie w czystości.

Odkurzacz posiada zbiornik 100 ml na dedykowany środek czyszczący, który miesza się z wodą automatycznie podczas sprzątania. Zestaw zawiera 500 ml środka czyszczącego, a inteligentny system dostosowuje proporcje, co pozwala utrzymać optymalną skuteczność przez około 60 dni.

M50 Ultra wykorzystuje patyczek dezodoryzujący, który neutralizuje zapachy przez tydzień przy normalnym użytkowaniu. Stacja czyszcząca działa w temperaturze wrzenia (100°C), sterylizując szczotki z 99,99% skutecznością. Urządzenie oferuje dwa tryby suszenia: szybki (5 minut) i cichy (15–30 minut) przy użyciu gorącego powietrza o temperaturze 90°C.

Odkurzacz można kontrolować z poziomu aplikacji, planować harmonogram sprzątania i monitorować jego postęp. Funkcja „hands-off cleaning” pozwala sterować ruchem urządzenia zdalnie.

MOVA I10 – lekki odkurzacz bezprzewodowy

Model MOVA I10 wykorzystuje silnik bezszczotkowy osiągający 100 tys. obrotów na minutę, dzięki czemu urządzenie zapewnia bardzo wysoką moc ssania - 120AW (28 000 Pa). Odkurzacz automatycznie dostosowuje prędkość szczotki do rodzaju powierzchni dzięki systemowi TangleBuster Multi-Surface Brush.

Technologia 140° Dust Illumination z OptiInsight oświetla podłogę z odległości 4 mm, uwidaczniając kurz nawet w ciemnych narożnikach i pod meblami. Warto tutaj zaznaczyć, że urządzenie jest też bardzo lekkie, bo waży 1,35 kg.

Odkurzacz pracuje do 60 minut w trybie Eco i do 40 minut z główną szczotką. System filtracji HEPA w sześciu warstwach zapewnia 99,99% skuteczność usuwania cząstek o wielkości 0,3 μm. Z kolei technologia Multi-Cone Cyclonic skutecznie oddziela kurz od powietrza, zmniejszając zużycie filtra i utrzymując stałą moc ssania. Pojemnik na kurz ma pojemność 0,35 l i można go opróżniać jednym kliknięciem.

W zestawie znajdują się miniszczotka elektryczna, końcówka szczelinowa oraz stacja ładująca 2-w-1, umożliwiająca przechowywanie odkurzacza bez montażu naściennego. Wyświetlacz LED pokazuje poziom baterii i tryb pracy.

Ile trzeba zapłacić?

Nowe urządzenia będą dostępne od 29 września w dużych sklepach z elektroniką. MOVA M50 Ultra został wyceniony na 2599 zł, a MOVA I10 W na 1149 zł, ale ramach promocji na start klienci otrzymają 30 proc. zniżki. Promocja obowiązuje do 14 października.