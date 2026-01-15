Roboty domowe

MOVA tnie ceny na 2026 rok. Roboty i odkurzacze do 45% taniej

artykuł sponsorowany, przeczytasz w 3 min.

Początek roku to idealny czas na zadbanie o dom. MOVA wchodzi w 2026 rok z impetem, odpalając wielką promocję. Jeśli planujesz upgrade sprzętu, to doskonały moment – ceny robotów, odkurzaczy i gadżetów smart home spadły nawet o 45%.

Materiał sponsorowany przez MOVA

Marka MOVA, znana z łączenia nowoczesnych technologii ze stylem "smart living", przygotowała ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. Promocja trwa do 31 stycznia 2026 roku i obejmuje niemal całe portfolio producenta.

Promocja noworoczna MOVA
źródło: materiały partnera

Przejrzeliśmy listę przecenionych urządzeń i wybraliśmy te, które oferują najlepszy stosunek ceny do możliwości. Oto nasz przegląd hitów wyprzedaży MOVA.

Roboty sprzątające: Autonomia w niższej cenie

Dla wielu z nas robot sprzątający to już standard, a nie luksus. W ofercie MOVA znajdziemy modele dla każdego budżetu, a obniżki w tej kategorii są najbardziej imponujące.

Na szczycie listy okazji znajduje się potężny MOVA Z50 Ultra. To lider zestawienia pod względem wysokości rabatu – jego cena spadła aż o 45% względem sugerowanej ceny katalogowej wynoszącej 5 099 zł. To propozycja dla tych, którzy nie uznają kompromisów w kwestii czystości.

Jeśli szukacie złotego środka, warto zwrócić uwagę na serię P. Model MOVA P50 Ultra (sugerowana cena 3 399 zł) został przeceniony o solidne 41%. Z kolei nieco tańszy, ale wciąż niezwykle zaawansowany MOVA P10 Pro Ultra (sugerowana cena 2 599 zł) kupimy teraz o 31% taniej.

MOVA Z60 Ultra Roller Complete
źródło: materiały partnera

Dla entuzjastów najnowszych innowacji przygotowano model MOVA Z60 Ultra Roller Complete z unikalnym mopem rolkowym (sugerowana cena 4 299 zł), który dostępny jest z 7-procentowym rabatem. Z kolei osoby szukające budżetowego, ale skutecznego rozwiązania, powinny spojrzeć na model MOVA E20. Przy sugerowanej cenie 869 zł, obecna promocja obniża ją o kolejne 31%.

Sprzątanie bez wysiłku: Odkurzacze pionowe i myjące

Nie samym robotem człowiek żyje. Czasem potrzebujemy szybko sprzątnąć rozsypaną kawę czy sierść z kanapy. Tutaj do gry wchodzą odkurzacze pionowe i modele typu Wet&Dry (myjące).

MOVA G70
źródło:materiały partnera

W kategorii lekkich odkurzaczy pionowych wyróżnia się innowacyjny MOVA G70. Jego sugerowana cena to 1 299 zł, ale w promocji zapłacimy o 23% mniej. Jeśli zależy Wam na ultralekkiej konstrukcji, model MOVA J30 (sugerowana cena 699 zł) jest teraz tańszy o 29%. Ciekawą opcją jest też MOVA S2 Detect (sugerowana cena 799 zł), który dzięki rabatowi 25% staje się jedną z ciekawszych propozycji w swojej klasie.

Prawdziwym game-changerem w myciu podłóg są jednak odkurzacze z serii K. Tutaj MOVA zaszalała z cenami:

  • MOVA K10 Pro (sugerowana cena 1 299 zł) otrzymał imponujący rabat w wysokości 42%.
  • Zaawansowany MOVA K20 Pro (również sugerowany za 1 299 zł) kupimy o 31% taniej.

Kuchnia i Lifestyle: Smart rozwiązania na co dzień

MOVA to nie tylko sprzątanie. Marka mocno wchodzi w kategorię beauty i wyposażenia kuchni.

Dla fanów zdrowego gotowania łakomym kąskiem będzie dwukomorowy airfryer MOVA FD20 Pro. Sugerowana cena to 699 zł, a w obecnej promocji urządzenie zostało przecenione aż o 36%. To świetna okazja, by rozpocząć przygodę z beztłuszczowym smażeniem.

MOVA Fresh Pro
źródło: materiały partnera

W łazience również może zagościć nowa technologia. Szczoteczki soniczne MOVA Fresh (sugerowana cena 349 zł) oraz MOVA Fresh Pro (sugerowana cena 439 zł) są teraz dostępne z potężnym rabatem 43%. Uzupełnieniem zestawu może być budżetowa suszarka MOVA Turbo (sugerowana cena 219 zł), przeceniona o 32%.

Coś dla właścicieli czworonogów

Na koniec gratka dla posiadaczy kotów. Automatyczna, samoczyszcząca kuweta to marzenie wielu "kociarzy", które teraz łatwiej spełnić. Model MOVA LR10 Prime (sugerowana cena 2 149 zł) jest dostępny o 23% taniej. To inwestycja, która zwraca się w postaci zaoszczędzonego czasu i większej higieny w domu.

Gdzie i do kiedy skorzystać z okazji?

Promocja "Nowy Rok, nowa energia, nowe technologie" obowiązuje do 31 stycznia 2026 r. lub do wyczerpania zapasów.

Produkty w obniżonych cenach znajdziecie w oficjalnym sklepie MOVA oraz w popularnych sieciach sprzedaży, takich jak RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik oraz na Allegro.

Wszystkie dostępne produkty znajdują się tutaj: LINK

Materiał sponsorowany przez MOVA

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login