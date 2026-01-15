MOVA tnie ceny na 2026 rok. Roboty i odkurzacze do 45% taniej

Początek roku to idealny czas na zadbanie o dom. MOVA wchodzi w 2026 rok z impetem, odpalając wielką promocję. Jeśli planujesz upgrade sprzętu, to doskonały moment – ceny robotów, odkurzaczy i gadżetów smart home spadły nawet o 45%.

Materiał sponsorowany przez MOVA

Marka MOVA, znana z łączenia nowoczesnych technologii ze stylem "smart living", przygotowała ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. Promocja trwa do 31 stycznia 2026 roku i obejmuje niemal całe portfolio producenta.



Przejrzeliśmy listę przecenionych urządzeń i wybraliśmy te, które oferują najlepszy stosunek ceny do możliwości. Oto nasz przegląd hitów wyprzedaży MOVA.

Roboty sprzątające: Autonomia w niższej cenie

Dla wielu z nas robot sprzątający to już standard, a nie luksus. W ofercie MOVA znajdziemy modele dla każdego budżetu, a obniżki w tej kategorii są najbardziej imponujące.

Na szczycie listy okazji znajduje się potężny MOVA Z50 Ultra. To lider zestawienia pod względem wysokości rabatu – jego cena spadła aż o 45% względem sugerowanej ceny katalogowej wynoszącej 5 099 zł. To propozycja dla tych, którzy nie uznają kompromisów w kwestii czystości.

Jeśli szukacie złotego środka, warto zwrócić uwagę na serię P. Model MOVA P50 Ultra (sugerowana cena 3 399 zł) został przeceniony o solidne 41%. Z kolei nieco tańszy, ale wciąż niezwykle zaawansowany MOVA P10 Pro Ultra (sugerowana cena 2 599 zł) kupimy teraz o 31% taniej.



Dla entuzjastów najnowszych innowacji przygotowano model MOVA Z60 Ultra Roller Complete z unikalnym mopem rolkowym (sugerowana cena 4 299 zł), który dostępny jest z 7-procentowym rabatem. Z kolei osoby szukające budżetowego, ale skutecznego rozwiązania, powinny spojrzeć na model MOVA E20. Przy sugerowanej cenie 869 zł, obecna promocja obniża ją o kolejne 31%.

Sprzątanie bez wysiłku: Odkurzacze pionowe i myjące

Nie samym robotem człowiek żyje. Czasem potrzebujemy szybko sprzątnąć rozsypaną kawę czy sierść z kanapy. Tutaj do gry wchodzą odkurzacze pionowe i modele typu Wet&Dry (myjące).



W kategorii lekkich odkurzaczy pionowych wyróżnia się innowacyjny MOVA G70. Jego sugerowana cena to 1 299 zł, ale w promocji zapłacimy o 23% mniej. Jeśli zależy Wam na ultralekkiej konstrukcji, model MOVA J30 (sugerowana cena 699 zł) jest teraz tańszy o 29%. Ciekawą opcją jest też MOVA S2 Detect (sugerowana cena 799 zł), który dzięki rabatowi 25% staje się jedną z ciekawszych propozycji w swojej klasie.

Prawdziwym game-changerem w myciu podłóg są jednak odkurzacze z serii K. Tutaj MOVA zaszalała z cenami:

MOVA K10 Pro (sugerowana cena 1 299 zł) otrzymał imponujący rabat w wysokości 42%.

(sugerowana cena 1 299 zł) otrzymał imponujący rabat w wysokości 42%. Zaawansowany MOVA K20 Pro (również sugerowany za 1 299 zł) kupimy o 31% taniej.

Kuchnia i Lifestyle: Smart rozwiązania na co dzień

MOVA to nie tylko sprzątanie. Marka mocno wchodzi w kategorię beauty i wyposażenia kuchni.

Dla fanów zdrowego gotowania łakomym kąskiem będzie dwukomorowy airfryer MOVA FD20 Pro. Sugerowana cena to 699 zł, a w obecnej promocji urządzenie zostało przecenione aż o 36%. To świetna okazja, by rozpocząć przygodę z beztłuszczowym smażeniem.



W łazience również może zagościć nowa technologia. Szczoteczki soniczne MOVA Fresh (sugerowana cena 349 zł) oraz MOVA Fresh Pro (sugerowana cena 439 zł) są teraz dostępne z potężnym rabatem 43%. Uzupełnieniem zestawu może być budżetowa suszarka MOVA Turbo (sugerowana cena 219 zł), przeceniona o 32%.

Coś dla właścicieli czworonogów

Na koniec gratka dla posiadaczy kotów. Automatyczna, samoczyszcząca kuweta to marzenie wielu "kociarzy", które teraz łatwiej spełnić. Model MOVA LR10 Prime (sugerowana cena 2 149 zł) jest dostępny o 23% taniej. To inwestycja, która zwraca się w postaci zaoszczędzonego czasu i większej higieny w domu.

Gdzie i do kiedy skorzystać z okazji?

Promocja "Nowy Rok, nowa energia, nowe technologie" obowiązuje do 31 stycznia 2026 r. lub do wyczerpania zapasów.

Produkty w obniżonych cenach znajdziecie w oficjalnym sklepie MOVA oraz w popularnych sieciach sprzedaży, takich jak RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik oraz na Allegro.

Wszystkie dostępne produkty znajdują się tutaj: LINK

