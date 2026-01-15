Kryzys na rynku pamięci RAM. Gracze wracają nawet do modułów DDR3

Niektóre starsze technologie wracają do łask – po boomie DDR5 i DDR4 gracze i oszczędni użytkownicy coraz chętniej sięgają po pamięci DDR3. Choć stare, pozwalają ominąć szalejące ceny i wciąż działają w wielu starszych komputerach.

Kryzys na rynku pamięci RAM przekłada się na coraz większe problemy z dostępnością modułów oraz wyraźne podwyżki cen w sklepach. Ceny nowych pamięci DDR5 są dziś kilkukrotnie wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu, co znacząco podnosi koszt budowy lub modernizacji komputerów.

Pewną receptą dla osób szukających bardziej ekonomicznych rozwiązań może być powrót do starszych platform bazujących na pamięciach DDR4, które wciąż nie zdrożały aż tak drastycznie. Co ciekawe, niektórzy gracze idą o krok dalej i decydują się nawet na korzystanie z pamięci DDR3, sięgając po starsze konfiguracje w celu zaoszczędzenia i uniknięcia szalejących cen najnowszych modułów.

Rośnie sprzedaż płyt pod pamięci DDR3

Najnowszy raport Board Channels wskazuje, że sprzedaż płyt głównych pod pamięci DDR5 gwałtownie spada. Po krótkotrwałym wzroście podobna sytuacja dotyka również modeli przeznaczonych dla pamięci DDR4. Zaskakująco, renesans przechodzą natomiast konstrukcje pod jeszcze starsze pamięci DDR3 – sprzedaż takich modeli wzrosła podobno dwukrotnie, a w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie.

Starsze pamięci, to starsze komputery

Klienci wybierający DDR3 próbują zaoszczędzić, sięgając po moduły, które nie zdrożały tak bardzo jak DDR4 czy DDR5. Warto jednak pamiętać, że pamięci DDR3 to bardzo stare rozwiązania – jeden moduł osiąga maksymalnie 8 GB pojemności. Dodatkowo były stosowane w starszych platformach, co ogranicza zarówno wydajność, jak i funkcjonalność całego komputera. Przykładowo, takie maszyny nie będą w stanie spełnić wymagań systemu Windows 11. Maksymalnie można tutaj liczyć na płyty pod LGA 1151 z procesorami Intel Core 7. generacji.