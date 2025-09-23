Steam Deck tańszy o kilka stów. Valve kusi graczy promocją

Firma Valve obniżyła cenę podstawowego wariantu konsoli Steam Deck. Przez kilka najbliższych dni będzie można kupić ją nawet o 400 zł taniej, co może skłonić wielu klientów do zakupu sprzętu.

Steam Deck to przenośna konsola do gier stworzona przez firmę Valve, umożliwiająca uruchamianie większości tytułów dostępnych na platformie Steam. Urządzenie łączy funkcje handhelda z miniaturowym komputerem, oferując wbudowane kontrolery, ekran dotykowy oraz możliwość podłączenia do telewizora lub monitora.

Konsola cieszy się popularnością dzięki mobilności, szerokiej bibliotece gier, dobrej wydajności i elastyczności – działa nie tylko na SteamOS, ale pozwala też instalować inne systemy operacyjne. Dodatkowo wsparcie Valve i aktywna społeczność graczy sprawiają, że Steam Deck jest atrakcyjną propozycją zarówno dla miłośników gier komputerowych, jak i osób szukających przenośnej rozrywki.

Specyfikacja Steam Deck

Podstawowa wersja Steam Deck wyposażona jest w 7-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1280×800 pikseli i odświeżaniu 60 Hz. W środku znajduje się 4-rdzeniowy procesor AMD Zen 2, 16 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz zintegrowana grafika RDNA 2. Konsola oferuje 256 GB pamięci na dane, którą można rozszerzyć kartą microSD. Urządzenie obsługuje Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 5, a bateria 40 Wh pozwala na około 7 godzin gry.

W międzyczasie na rynku pojawiła się ulepszona wersja Steam Deck z ekranem OLED, pojemniejszym dyskiem i mocniejszą baterią.

Promocja na Steam Deck

Valve obniżyło cenę podstawowego wariantu konsoli z 1899 zł do 1519 zł (o 20%). To czyni ją jedną z najtańszych przenośnych konsol na rynku i może zachęcić fanów mobilnego grania. Promocja potrwa do 7 października.

Warto dodać, że pozostałe warianty Steam Deck z ekranem OLED pozostają w niezmienionej cenie – 2599 zł za wersję z pamięcią 512 GB i 3099 zł za wariant 1 TB.