Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę kart graficznych GeForce RTX 3000. Potwierdza to także baza benchmarka UserBenchmark, gdzie pojawiły się wpisy ujawniające jeden z nowych modeli.

GeForce RTX 3080 w bazie UserBenchmark

W bazie benchmarka pojawiły się wpisy z testami nowej stacji roboczej HP Z8 G4. Najciekawszym elementem konfiguracji jest tajemnicza karta graficzna Nvidii o oznaczeniu ID 2206.

O samej karcie niestety nie wiadomo zbyt wiele. Układ graficzny pracuje z taktowaniem 2100 MHz, a na pokładzie znalazło się 10 GB pamięci VRAM o taktowaniu 4750 MHz (efektywnie 19 000 MHz). Mamy więc do czynienia z nowymi kośćmi GDDR6X.

Z jakim modelem mamy do czynienia? T4CFantasy z serwisu TechPowerUp potwierdził, że ID 2206 jest przypisane do serii GeForce RTX 3080. Potwierdzałby to też wcześniejsze przecieki, gdzie taki model miał oferować 10 GB pamięci GDDR6X 320-bit.

GeForce RTX 3080 zastąpi model GeForce RTX 2080 / GeForce RTX 2080 SUPER. Oprócz większej pojemności pamięci wideo, karta będzie korzystać z nowej architektury Ampere.

Kiedy premiera karty GeForce RTX 3080?

Nvidia 1. września organizuje konferencję, na której ma zaprezentować nowe karty graficzne GeForce RTX 3000. Na sklepową premierę zapewne będziemy musieli poczekać trochę dłużej – nieoficjalnie wiadomo, że RTX 3080 ma trafić na sklepowe półki dopiero w połowie września.

Źródło: VideoCardz, UserBenchmark, TechPowerUp

